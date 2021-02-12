Єрмак: Мінські угоди підписувалися з розумінням того, що виконати їх неможливо

Мінські домовленості підписувалися з метою і розумінням того, що виконати їх неможливо, вважає керівник Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак. Про це він заявив у ніч на суботу, 13 лютого, в ефірі телеканалу "Україна". При цьому, за словами Єрмака, українська сторона докладе всіх зусиль, аби зі свого боку виконати їх.

"Якщо говорити чесно, то в тій редакції, в якій вони сьогодні існують, мені іноді здається, що вони і підписувалися з метою і з розумінням, що виконати їх неможливо, але Україна, і президент багато разів про це говорив, зробить усе для того, щоб принципи, закладені в мінських домовленостях, були виконані з нашого боку", - зазначив Андрій Єрмак.

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Глава ОП бачить прогрес у врегулюванні на Донбасі

За словами високопосадовця, "через шість років після підписання мінських домовленостей, фактично, відчутних результатів немає". Попри це, очільник ОП бачить прогрес у переговорах щодо мирного врегулювання на Донбасі, хоча перемовини, за його словами, "йдуть дуже повільно і складно". "Дуже важливо, що разом із нами на Донбасі були представники-посли держав наших партнерів - Німеччини, Франції (...) а також США, Великої Британії, Канади, Швеції. Нам важливо, що вони приїхали і на власні очі побачили, що відбувається, а також і те, як Україна виконує свої зобов'язання", - зазначив Єрмак.

Очільник ОП також зазначив, що США мають і можуть зіграти одну з ключових ролей у мирному врегулюванні на Донбасі. "Сьогодні є "нормандський формат", в якому є чотири сторони (Україна, Німеччина, Франція та Росія. - Ред.) Приєднання нового учасника до цього формату - рішення цих чотирьох учасників. Але я абсолютно впевнений, що США як стратегічний партнер України повинні і можуть зіграти одну з ключових ролей у припиненні військового конфлікту і у врегулюванні питання з поверненням українських територій", - додав Андрій Єрмак.

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Що було передбачено мінськими угодами?

Нагадаємо, що так званий Мінськ-1 був підписаний ще на початку вересня 2014 року. Мінський протокол складається з 12 пунктів, серед яких - ухвалення закону про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, забезпечення проведення дострокових місцевих виборів, виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, бойовиків і найманців з території України, звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб. Цей протокол підписали представники ОБСЄ, України, Росії та ОРДЛО.

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У лютому 2015 року на саміті в Мінську лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" узгодили комплекс заходів з виконання мінських угод. Тоді був підписаний документ, відомий як Мінськ-2. У пункті 9 даного документу говориться, що "відновлення повного контролю над державним кордоном урядом України в усій зоні конфлікту" "має початися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеохоплюючого політичного врегулювання". Передумовою для цього має бути, зокрема, "ухвалення постійного законодавства про окремий статус Донецької та Луганської областей".

Україна неодноразово піднімала питання про перегляд деяких пунктів мінських угод, але Росія таку можливість відкидала.