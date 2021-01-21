Засідання Радбезу ООН щодо Донбасу: Росії закинули розпалювання конфлікту

Під час засідання Ради Безпеки ООН у четвер, 11 лютого, США, а також їхні європейські союзники Німеччина, Франція, Естонія, Ірландія, Норвегія, Бельгія та Великобританія виступили зі звинуваченнями на адресу Росії у розпалюванні конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє інформаційне агентство AP.

Зокрема, політичний координатор від США Родні Хантер, говорячи від імені адміністрації президента Джо Байдена, заявив, що Росія підбурює війну на Донбасі. За його словами, Москва заблокувала прогрес у дипломатичних переговорах з урегулювання конфлікту, "озброюючи, тренуючи, фінансуючи та очолюючи підконтрольні їй сили та підтримуючи самопроголошену "владу" на місцях".

"У результаті, американські санкції щодо Росії у відповідь на її агресію на Сході України та окупацію Криму залишатимуться чинними доти - і доки - Росія не змінить свого курсу", - додав Хантер.

Своєю чергою, у спільній заяві сім європейських країн також засудили "дестабілізацію у деяких районах Донецької та Луганської областей" і знову закликали Росію "негайно припинити підживлювати конфлікт", підтримуючи сепаратистів.

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Засідання Радбезу ООН щодо Донбасу скликала Росія

Це засідання Ради Безпеки ООН відбулося з ініціативи Російської Федерації, яка скликала його з нагоди шостої річниці підписання других мінських угод у лютому 2015 року. Посол РФ в ООН Василь Небензя використав цей привід, аби звинуватити Україну у невиконанні мінських угод: "За ці шість років ми досі не отримали відповіді на два дуже важливих питання: як саме Україна хоче мирно вирішити конфлікт і яким Київ бачить спеціальний статус Донбасу в межах України".

За словами Небензі, відповіді на ці запитання повністю визначатимуть будь-які перспективи врегулювання конфлікту, адже "з початку застосування Києвом сили у 2014 році та обстрілів житлових районів українською армією, що продовжуються й сьогодні, народ Донбасу не відчуває жодного зв'язку з Україною", цитує слова посла РФ інформаційне агентство AP.

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Кравчук розповів про прогрес України

Виступаючи під час засідання Ради Безпеки ООН, глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, своєю чергою, розповів про кроки, які України зробила для виконання взятих на себе домовленостей та врегулювання ситуації на Донбасі.

При цьому він констатував, що Росія не відповіла взаємністю на ці кроки. "Навпаки, в січні - лютому 2021 року кількість порушень режиму припинення вогню з боку російських незаконних збройних формувань значно зросла, що призвело до нових бойових втрат серед українських військовослужбовців", - зазначив Кравчук.

В ООН побоюються за долю перемир'я на Донбасі

Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло під час засідання зазначила, що в останні місяці кількість "безпекових інцидентів" у деяких гарячих точках конфлікту збільшилася. "Цей небезпечний тренд необхідно швидко змінити", - заявила вона.

За словами Дікарло, перемир'я, досягнуте у липні 2020 року в рамках засідання ТКГ, "здебільшого діяло". Утім, додала вона, це не є причиною для самозаспокоєння та замінником прогресу в переговорах. "Ризик відкочування назад є реальним, якщо переговори опиняться у глухому куті", - попередила заступниця генсека ООН.