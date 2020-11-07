Кравчук вважає мінські угоди зашморгом на шиї України

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання в Донбасі (ТКГ), перший президент України Леонід Кравчук переконаний, що Комплекс заходів з виконання мінських угод, який підписали в 2015 році за часів п'ятого президента України Петра Порошенка, є величезною помилкою.

"Це - політичний зашморг на шиї України і одне з гальм, яке скрізь і в усьому заважає нам ухвалювати рішення", - сказав Кравчук в інтерв'ю сайту "ТСН", опублікованому у п'ятницю, 13 листопада.

Він також розповів про складні дискусії на засіданнях Тристоронньої контактної групи.

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"Вчора ми засідали в ТКГ. Вони повторювали одне і те ж: що, мовляв, Україна змінює філософію і порядок мінських домовленостей. Що там записані спочатку вибори, а потім кордон, а Україна хоче навпаки. А далі вони не хочуть слухати мене про те, що цей комплекс заходів був підписаний в дуже складних умовах, тривали військові дії. Але факт залишається фактом", - пояснив Кравчук.

Кравчук зазначає, що Комплекс заходів - не єдиний документ, який був ухвалений в мінському процесі і "нормандському форматі". "Ухвалено багато документів, тому треба брати весь комплекс рішень, а не акцентувати на одному пункті "Про вибори і кордон", - сказав він.

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За його словами, українська делегація в ТКГ намагається переконати, аргументує, говорить про можливі компроміси.

"Є, наприклад, ідея, що, можливо, не весь кордон спочатку передавати під контроль України, можливо, разом з силами ОБСЄ. Є багато варіантів. Але головний принцип - не можна провести вибори (в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) за українським законом на території, де немає ні грама українського", - заявив він.

Вибори в ОРДЛО лише за мажоритарною системою

Кравчук вважає, що місцеві вибори в ОРДЛО, які за реалізації запропонованого Україною Плану дій для ТКГ могли б відбутися 31 березня 2021 року, слід проводити за мажоритарною системою.

"Щодо виборів. Головне тут навіть не конкретна дата. Час можна перенести. Це не є принциповим питанням. Принциповим питанням є контроль України над кордоном, відповідні дії української влади на підконтрольних територіях, встановлення українських інститутів влади, які і можуть забезпечити проведення виборів за українськими законами", - сказав він.

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На його думку, в ОРДЛО можуть бути тільки мажоритарні вибори, тому що "там немає українських партій, там нічого немає". "Пропорційні вибори можуть бути? Не можуть. Це я так думаю і не кажу, що моя думка є істиною в останній інстанції", - підкреслив він.

Кравчук вважає, що якщо Верховна Рада в січні 2021 року ухвалить відповідний закон про проведення цих виборів, то для підготовки до них буде достатньо часу.

Вибори і контроль над кордоном

Нагадаємо, 5 листопада голова делегації України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для ТКГ містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року. Серед передумов для виборів Кравчук назвав відновлення контролю України над українсько-російським кордоном в Донецькій і Луганській області. У відповідь на це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що озвучені Кравчуком пропозиції відрізняються від алгоритму мінських домовленостей.

Як відомо, у пункті 9 "Комплексу заходів щодо виконання мінських домовленостей" (так звана "друга мінська угода"), підписаному у лютому 2015 року представниками України, Росії, ОРДЛО та ОБСЄ, йдеться, що "відновлення повного контролю над державним кордоном урядом України в усій зоні конфлікту” “має початися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеохоплюючого політичного врегулювання". Передумовою для цього має бути, зокрема, "ухвалення постійного законодавства про окремий статус Донецької та Луганської областей".

