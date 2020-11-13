Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Вибори в ОРДЛО

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вибори в ОРДЛО".

Мінські домовленості передбачають проведення місцевих виборів в окремих регіонах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу. У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кравчук вважає мінські угоди зашморгом на шиї України

Кравчук вважає мінські угоди зашморгом на шиї України 13.11.2020

Кравчук переконаний, що Комплекс заходів з виконання мінських угод, підписаний у 2015 році за часів Порошенка, є "політичним зашморгом" на шиї України.
Україна пропонує провести вибори в ОРДЛО в березні 2021 року

Україна пропонує провести вибори в ОРДЛО в березні 2021 року 05.11.2020

Україна пропонує повністю припинити конфлікт та демілітаризувати ОРДЛО, щоб провести там місцеві вибори в березні 2021 року, заявив голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.
Росія заявила про згоду Києва вирішити питання з місцевими виборами на Донбасі

Росія заявила про згоду Києва вирішити питання з місцевими виборами на Донбасі 12.09.2020

В Росії заявляють про досягнуту в Берліні домовленість щодо розгляду Києвом питання внесення змін до постанови про місцеві вибори на Донбасі. У Зеленського це формулюють по-іншому.

Маас вимагає від Росії уможливити вибори в ОРДЛО

Маас вимагає від Росії уможливити вибори в ОРДЛО 11.08.2020

Глава МЗФ ФРН Гайко Маас переконаний, що Росія повинна використати свій вплив для проведення демократичних виборів у районах Донбасу, які непідконтрольні уряду України.
Зеленський: Київ хоче провести вибори в ОРДЛО у жовтні, але за певних умов

Зеленський: Київ хоче провести вибори в ОРДЛО у жовтні, але за певних умов 15.02.2020

Українська влада хоче в жовтні провести місцеві вибори, зокрема і на Донбасі, однак не вестиме переговори з "місцевою владою" в ОРДЛО, заявив президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки.

Андрій Загороднюк про НАТО, розведення військ на Донбасі та вплив олігархів на оборонну політику (14.02.2020) 14.02.2020

Розведення військ на Донбасі, співпраця України з НАТО, скандальні бронежилети "Корсар" та вплив олігархів на оборонну політику. Про це та інше міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів в інтерв'ю DW за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки.

Зеленський: Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити на рік

Зеленський: Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити на рік 10.12.2019

Як пояснив президент України Володимир Зеленський, простіше подовжити дію нинішнього закону, ніж ухвалювати новий.
Зеленський розповів, за яких умов пройдуть вибори на окупованому Донбасі

Зеленський розповів, за яких умов пройдуть вибори на окупованому Донбасі 03.10.2019

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу пройдуть відповідно до законодавства України і не під дулом кулеметів.
Мир на Донбасі: у чому різниця між формулами Штайнмаєра і Зеленського? (відео)

Мир на Донбасі: у чому різниця між формулами Штайнмаєра і Зеленського? (відео) 20.09.2019

Спершу в ЗМІ фігурувала так звана "формула Штайнмаєра", потім з’явилися згадки про "формулу Зеленського". Що вони передбачають? Яке вирішення конфлікту бачить Росія? І чи піде Київ на поступки Москві?
Україна в Мінську назвала умови реалізації формули Штайнмаєра

Україна в Мінську назвала умови реалізації "формули Штайнмаєра" 18.09.2019

У Мінську завершилося засідання Тристоронньої контактної групи. Представник України Леонід Кучма назвав умови для проведення виборів на окупованому Донбасі за так званою "формулою Штайнмаєра".
РНБО ввела санкції за захоплення моряків та вибори в ОРДЛО

РНБО ввела санкції за захоплення моряків та "вибори" в ОРДЛО 26.12.2018

РНБО України підтримала введення санкцій проти росіян, які причетні до захоплення та утримання українських моряків. Також запроваджуються санкції через проведення "виборів" на Донбасі.
ЄС запровадив санкції проти дев'яти осіб за вибори на Донбасі

ЄС запровадив санкції проти дев'яти осіб за "вибори" на Донбасі 10.12.2018

Через місяць після проведення підтримуваними РФ сепаратистами на Донбасі так званих "виборів", ЄС запровадив санкції проти дев'яти осіб, які організовували "вибори" та були "обрані".

МЗС Польщі: ЄС розробляє санкції проти організаторів виборів в ОРДЛО

МЗС Польщі: ЄС розробляє санкції проти організаторів "виборів" в ОРДЛО 01.12.2018

Євросоюз розробляє санкції проти організаторів незаконних виборів у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", повідомив у Києві міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.
США засудили вибори на Донбасі

США засудили "вибори" на Донбасі 12.11.2018

У Вашингтоні засудили фіктивні "вибори" у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" і нагадали Росії про важливість дотримання Мінських угод. Із засудженням псевдовиборів в ОРДЛО виступив і Лондон.
Порошенко закликав не брати участі в фейкових виборах в ОРДЛО

Порошенко закликав не брати участі в фейкових "виборах" в ОРДЛО 10.11.2018

Президент України Петро Порошенко закликав громадян України на окупованих територіях Донбасу не брати участі в фейкових "виборах" в ОРДЛО.
Могеріні: Євросоюз вважає вибори в ОРДЛО незаконними

Могеріні: Євросоюз вважає "вибори" в ОРДЛО незаконними 10.11.2018

Голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає так званих "виборів" у "ДНР" та "ЛНР". Порушення засад Мінських угод роблять ці "вибори" недійсними.
Інші статті