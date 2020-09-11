Росія заявила про згоду Києва вирішити питання з місцевими виборами на Донбасі

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак за підсумками зустрічі політичних радників лідерів "Нормандської четвірки", яка завершилася ввечері 11 вересня в Берліні, заявив, що на зустрічі досягнуто домовленісті про те, що Верховна Рада України розгляне питання про коригування постанови про оголошення місцевих виборів щодо їх проведення в Донецькій і Луганській областях.

Козак вказав на те, що у перемовинах каменем спотикання залишається питання постанови українського парламенту про місцеві вибори, яка, на думку російського представника, суперечить Мінським угодам. "Домовилися про те, що найближчим часом у Верховній Раді України буде розглянуто проєкт постанови, яка коригує постанову, ухвалену 15 липня", - цитує Козака російська агенція ТАСС.

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У Зеленського кажуть трохи інакше

У свою чергу, з боку української делегації щодо цього питання прозвучали дещо інші формулювання.

Так, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Андрій Костін після зустрічі політичних радників "Нормандської четвірки" заявив не про досягнення домовленостей про внесення змін до постанови, а лише про наявність на розгляді ВР проєкту про внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів.

"Сьогодні (11 вересня - Ред.) під час зустрічі було зазначено, що на розгляді українського парламенту перебуває проєкт про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, який передбачає іншу редакцію п. 4, стосовно якого стільки гучних спекуляцій. Запропонована редакція повністю відповідає Мінському комплексу заходів", - сказав Костін, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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"На зустрічі зазначалося, що цей проєкт був внесений 28 липня 2020 року - задовго до того, як почалася інформаційна атака на делегацію в зв'язку з пунктом 4", - зазначив Костін. "Як представник делегації, я підтверджую прихильність Мінським домовленостям. Безумовно, і у нас, і в українському суспільстві є маса питань до них, але і ми, і наш президент вважаємо, що вони є єдиною платформою для продовження процесу врегулювання", - додав він.

Також варто зауважити, що Офіс президента Володимира Зеленського у своєму повідомленні за підсумками зустрічі політичних радників нормандського формату, взагалі не згадав про питання зміни постанови про проведення міцевих виборів в Україні.

Постанова ВР про місцеві вибори: в чому питання?

Як відомо, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року, відповідно до якої місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

Росія, а також представники ОРДЛО звинуватили Україну в порушенні Мінських домовленостей після призначення місцевих виборів, вимагаючи їх призначення та проведення і на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей.

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Зокрема, пункт 4 цієї постанови містить положення, що вибори можуть бути проведені, зокрема, за умов "припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України; відновлення повного контролю України над державним кордоном України; роззброєння незаконних збройних формувань".

У внесеному народним депутатом Олександром Качуромпроєкті про внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів ці формулювання вже відсутні.