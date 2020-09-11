 Росія заявила про згоду Києва вирішити питання з місцевими виборами на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Росія заявила про згоду Києва вирішити питання з місцевими виборами на Донбасі

В Росії заявляють про досягнуту в Берліні домовленість щодо розгляду Києвом питання внесення змін до постанови про місцеві вибори на Донбасі. У Зеленського це формулюють по-іншому.

Виборчий бюлетень на місцевих виборах в Україні (архівне фото)

Виборчий бюлетень на місцевих виборах в Україні (архівне фото)

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак за підсумками зустрічі політичних радників лідерів "Нормандської четвірки", яка завершилася ввечері 11 вересня в Берліні, заявив, що на зустрічі досягнуто домовленісті про те, що Верховна Рада України розгляне питання про коригування постанови про оголошення місцевих виборів щодо їх проведення в Донецькій і Луганській областях.

Козак вказав на те, що у перемовинах каменем спотикання залишається питання постанови українського парламенту про місцеві вибори, яка, на думку російського представника, суперечить Мінським угодам. "Домовилися про те, що найближчим часом у Верховній Раді України буде розглянуто проєкт постанови, яка коригує постанову, ухвалену 15 липня", - цитує Козака російська агенція ТАСС.  

Читайте також: Кравчук: Мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді

У Зеленського кажуть трохи інакше

У свою чергу, з боку української делегації щодо цього питання прозвучали дещо інші формулювання.

Так, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Андрій Костін після зустрічі політичних радників "Нормандської четвірки" заявив не про досягнення домовленостей про внесення змін до постанови, а лише про наявність на розгляді ВР проєкту про внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів.

"Сьогодні (11 вересня - Ред.) під час зустрічі було зазначено, що на розгляді українського парламенту перебуває проєкт про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, який передбачає іншу редакцію п. 4, стосовно якого стільки гучних спекуляцій. Запропонована редакція повністю відповідає Мінському комплексу заходів", - сказав Костін, передає агенція "Інтерфакс-Україна". 

Читайте також: Торговельна блокада ОРДЛО. Чи справді Україна втрачає мільярди?

"На зустрічі зазначалося, що цей проєкт був внесений 28 липня 2020 року - задовго до того, як почалася інформаційна атака на делегацію в зв'язку з пунктом 4", - зазначив Костін. "Як представник делегації, я підтверджую прихильність Мінським домовленостям. Безумовно, і у нас, і в українському суспільстві є маса питань до них, але і ми, і наш президент вважаємо, що вони є єдиною платформою для продовження процесу врегулювання", - додав він.

Також варто зауважити, що Офіс президента Володимира Зеленського у своєму повідомленні за підсумками зустрічі політичних радників нормандського формату, взагалі не згадав про питання зміни постанови про проведення міцевих виборів в Україні. 

Постанова ВР про місцеві вибори: в чому питання?

Як відомо, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року, відповідно до якої місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

Росія, а також представники ОРДЛО звинуватили Україну в порушенні Мінських домовленостей після призначення місцевих виборів, вимагаючи їх призначення та проведення і на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей.

Читайте також: ЦВК визначила громади на Донбасі, де неможливо провести місцеві вибори

Зокрема, пункт 4 цієї постанови містить положення, що вибори можуть бути проведені, зокрема, за умов "припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України; відновлення повного контролю України над державним кордоном України; роззброєння незаконних збройних формувань".

У внесеному народним депутатом Олександром Качуромпроєкті про внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів ці формулювання вже відсутні.

Дивитись відео 03:27

Жити на Донбасі, говорити українською: історії з Луганщини (28.08.2020)

Також за темою

Ukraine Leonid Krawtschuk Ex-Präsident

Кравчук: Мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді 11.09.2020

Очільник делегації України в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що Мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді. На його думку, вихід із ситуації треба шукати на рівні глав держав "нормандської четвірки".

Deutschland Merkel empfängt Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt

Зеленський поговорив з Меркель про безпеку на Донбасі 10.09.2020

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель. Вони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

Griechenland Athen | Bundesaussenminister | Heiko Maas

Маас вимагає від Росії уможливити вибори в ОРДЛО 11.08.2020

Глава МЗФ ФРН Гайко Маас переконаний, що Росія повинна використати свій вплив для проведення демократичних виборів у районах Донбасу, які непідконтрольні уряду України.

Реклама

Докладно

Поступки Володимира Зеленського у процесі мирного врегулювання на Донбасі вже неодноразово викликали протести в Україні

Як у Брюсселі дивляться на перемир'я на Донбасі

Згода Києва на спільну інспекцію поряд з селищем Шуми розпалила в Україні суперечки щодо поступок Росії.  

Сотні тисяч таксистів в Україні працюють нелегально (DW/A. Magazova)

Легалізація ринку таксі: що думають таксисти (відео)

Держава хоче запропонувати таксистам-нелегалам легалізуватися за прийнятні кошти. Та чи хочуть вони цього?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  