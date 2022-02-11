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Дмитро Козак - російський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Козак".
Дмитро Козак на посаді заступника керівника адміністрації президента РФ, яку він обійняв у січні 2020 року, займається серед іншого й питанням відносин з Україною. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Берліні відбувається зустріч радників "нормандської четвірки". Як пише німецьке видання Spiegel, Росія вимагає від України до 6 липня представити у тристоронній контактній групі проєкт змін до Конституції щодо Донбасу.