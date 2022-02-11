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Дмитро Козак

Дмитро Козак - російський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Козак".

Дмитро Козак на посаді заступника керівника адміністрації президента РФ, яку він обійняв у січні 2020 року, займається серед іншого й питанням відносин з Україною. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Багатогодинні переговори в нормандському форматі не принесли прориву

Багатогодинні переговори в "нормандському форматі" не принесли прориву 11.02.2022

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату” тривала понад 9 годин, але сторони не узгодили спільної заяви. Джерело назвало переговори "важкими".
Представники ФРН і Франції провели консультації з Єрмаком

Представники ФРН і Франції провели консультації з Єрмаком 05.01.2022

У ході телефонних переговорів радники канцлера ФРН і президента Франції напередодні візиту в Москву підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, повідомив Андрій Єрмак.
Представники ФРН і Франції поговорять з Єрмаком перед візитом до РФ - ОПУ

Представники ФРН і Франції поговорять з Єрмаком перед візитом до РФ - ОПУ 04.01.2022

Участь Єрмака в переговорах заступника глави адміністрації президента РФ з представниками Німеччини та Франції 6 січня у Москві не запланована, повідомили в ОПУ.
НАТО скликає позачергове засідання через російську загрозу

НАТО скликає позачергове засідання через російську загрозу 04.01.2022

Представники країн НАТО зберуться на віртуальне засідання 7 січня, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії на непідконтрольних територіях України та на її кордонах.
Глава МЗС ФРН Бербок обговорить у Вашингтоні ситуацію навколо України

Глава МЗС ФРН Бербок обговорить у Вашингтоні ситуацію навколо України 03.01.2022

Тим часом радник канцлера ФРН із зовнішньополітичних питань та його французький колега зустрінуться цього тижня з представником російської сторони.
Німеччина і Росія погодили зустріч щодо України на початку січня

Німеччина і Росія погодили зустріч щодо України на початку січня 26.12.2021

Ситуацію щодо України обговорять радник канцлера ФРН Олафа Шольца Єнс Плетнер та представник адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Днями вони вже провели телефонну розмову.

У Путіна не проти приєднання США до переговорів щодо Донбасу

У Путіна не проти приєднання США до переговорів щодо Донбасу 20.07.2021

Якщо за підтримкою України проглядатиметься заохочення воєнного вирішення конфлікту, то Росія буде проти залучення США до переговорів. Про це заявив заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак.
У Кремлі лякають заморожуванням конфлікту на Донбасі

У Кремлі лякають "заморожуванням" конфлікту на Донбасі 08.04.2021

Дмитро Козак стверджує, що у разі, якщо Київ не виконуватиме мінські домовленості, то конфлікт на Донбасі буде заморожено. Російський чиновник також зневажливо відгукнувся про українське керівництво.

У Кремлі назвали міфом новий мирний план щодо Донбасу

У Кремлі назвали "міфом" новий мирний план щодо Донбасу 16.03.2021

Дмитро Козак стверджує, що жодного нового мирного плану з урегулювання ситуації на Донбасі не існує. Раніше Андрій Єрмак заявляв, що цей план був запропонований Німеччиною і Францією та доопрацьований Україною.
У Берліні відбулися перемовини радників лідерів нормандської четвірки

У Берліні відбулися перемовини радників лідерів "нормандської четвірки" 12.01.2021

Зустріч політрадників лідерів "нормандської четвірки" тривала у Берліні понад шість годин. Наступні перемовини на рівні політичних радників заплановані на п'ятницю, 22 січня.
Чому Росія вимагає змінити постанову Верховної Ради про місцеві вибори

Чому Росія вимагає змінити постанову Верховної Ради про місцеві вибори 15.09.2020

Москва тисне на Київ, аби домогтися зміни постанови Ради про місцеві вибори, призначені на 25 жовтня. Тож через що виникла суперечка?
Росія заявила про згоду Києва вирішити питання з місцевими виборами на Донбасі

Росія заявила про згоду Києва вирішити питання з місцевими виборами на Донбасі 12.09.2020

В Росії заявляють про досягнуту в Берліні домовленість щодо розгляду Києвом питання внесення змін до постанови про місцеві вибори на Донбасі. У Зеленського це формулюють по-іншому.

Прориву на нормандській зустрічі радників в Берліні не було - Козак

Прориву на "нормандській" зустрічі радників в Берліні не було - Козак 11.09.2020

Зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" пройшла без проривів, заявив представник Росії Дмитро Козак. Він додав, що питання про саміт "нормандського формату" в Берліні не обговорювалося.
Лист Козака і майбутнє нормандської четвірки

Лист Козака і майбутнє "нормандської четвірки" 03.08.2020

Куратор українського питання в Кремлі Дмитро Козак назвав переговори радників лідерів "нормандської четвірки" щодо конфлікту на Донбасі "позбавленими сенсу". Але про вихід Росії з процесу врегулювання конфлікту зарано.
Зеленський відкинув вимоги РФ щодо змін до Конституції України

Зеленський відкинув вимоги РФ щодо змін до Конституції України 04.07.2020

Раніше заступник голови адміністрації президента РФ заявив, що Москва вимагає від Києва "найближчим часом" представити законопроєкт про поправки до Конституції про особливий статус Донбасу.
Зустріч в Берліні: РФ вимагає від України проєкт змін до Конституції щодо Донбасу - ЗМІ

Зустріч в Берліні: РФ вимагає від України проєкт змін до Конституції щодо Донбасу - ЗМІ 03.07.2020

У Берліні відбувається зустріч радників "нормандської четвірки". Як пише німецьке видання Spiegel, Росія вимагає від України до 6 липня представити у тристоронній контактній групі проєкт змін до Конституції щодо Донбасу.
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