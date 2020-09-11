 У Берліні відбулися перемовини радників лідерів ″нормандської четвірки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2021

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Новини

У Берліні відбулися перемовини радників лідерів "нормандської четвірки"

Зустріч політрадників лідерів "нормандської четвірки" тривала у Берліні понад шість годин. Наступні перемовини на рівні політичних радників заплановані на п'ятницю, 22 січня.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак (фото з архіву) представляв українську сторону на зустрічі в Берліні

Політичні радники лідерів "нормандської четвірки", до якої входять Німеччина, Франція, Росія та Україна, зустрілися в вівторок, 12 січня, в Берліні. Під час консультацій, що тривали понад шість годин, обговорювався стан виконання домовленостей, досягнутих під час саміту лідерів "нормандської четвірки" у Парижі у грудні 2019 року, повідомляє сайт президента України.

"Сторони торкнулися всіх питань порядку денного - від безпекових до гуманітарних", дискусія мала "непростий, але конструктивний характер"- йдеться в повідомленні. Водночас всі сторони вказали на важливість "дотримання режиму припинення вогню на Донбасі". Крім того, українська сторона акцентувала увагу на безпекових питаннях і на необхідності посилення безпекової складової домовленостей, зазначається на сайті президента України.

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Наступна зустріч політрадників "нормандської четвірки" має відбутися 22 січня, йдеться в повідомленні. Раніше цього дня керівник Офісу президента Андрій Єрмак, котрий представляв на переговорах українську сторону, розповів, що заплановані на наступний тиждень консультації відбудуться в режимі відеоконференції, повідомляється на сайті агенції "Укрінформ".

Козак: Остаточні рішення знайти не вдалося

Водночас представник Кремля - заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак - повідомив журналістам, що під час зустрічі у вівторок остаточних рішень знайти не вдалося. "Похвалитися нічим, обмінялися думками з усіх аспектів урегулювання", - сказав він, цитує РИА Новости. Водночас Козак визнав, що проведена в Берліні "зустріч політрадників "нормандської четвірки" була корисною".

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"Знайти остаточні рішення не вдалося, домовилися підготувати нові принципи і підходи до формування дорожньої карти Тристоронньої контактної групи з всеосяжного врегулювання конфлікту", - сказав Козак, цитує агенція новин "Інтерфакс".

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