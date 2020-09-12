 Єрмак: Київ у Берліні не брав на себе зобов′язань щодо виборів на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2020

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Єрмак: Київ у Берліні не брав на себе зобов'язань щодо виборів на Донбасі

На зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" в Берліні українська сторона не брала на себе жодних зобов'язань щодо перегляду постанови ВР про місцеві вибори 25 жовтня, запевнив керівник ОП Андрій Єрмак.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (архівне фото)

Керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак запевнив, що на проведеній 11 вересня зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" в Берліні українська сторона не брала на себе жодних зобов'язань щодо перегляду постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів на 25 жовтня. Про це Єрмак заявив ввечері у неділю, 13 вересня, в ефірі телеканалу "Україна".

"Жодних зобов'язань з українського боку про перегляд постанов Верховної Ради не було, і це неможливо, тому що ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту", - сказав Єрмак, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Єрмак натомість зазначив, що українська делегація тільки поінформувала колег на зустрічі, що ще 28 липня депутатом від "Слуги народу" було зареєстровано постанову про зміни. За його словами, цю постанову невдовзі внесуть на рогляд Верховної Ради, яка і вирішить долю документа.

Нагадаємо, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив за підсумками зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні, заявив, що на зустрічі досягнуто домовленості про те, що Верховна Рада України розгляне питання про коригування постанови про оголошення місцевих виборів щодо їхнього проведення в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомлялося, 19 серпня глава делегації України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Леонід Кравчук поінформував учасників ТКГ про направлення звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання про відповідність постанови парламенту про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Питання обміну полоненими

Андрій Єрмак розраховує, що вже на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи обговорюватиметься конкретна дата обміну утримуваними особами між Києвом та сепаратистськими утвореннями на Донбасі.

"Ми очікуємо, що вже на найближчих засіданнях (...) буде розглядатися це питання, і, ми сподіваємося, вже будуть обговорюватися конкретні дати взаємного обміну полоненими", - розповів Єрмак.

За словами керівника ОП, натепер обидві сторони мають "десь близько 100 осіб з кожної", котрі підлягають обміну.

Нагадаємо, про підготовку до обміну утримуваними особами між Києвом та проросійськими сепаратистами з окремих районів Донецької та Луганської областей Єрмак повідомляв ще в серпні.

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    Автор: Дженніфер Ваґнер


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