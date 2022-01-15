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Вибори на Донбасі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вибори на Донбасі".

На початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу. У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вибори на прифронтових територіях провести неможливо - ЦВК

Вибори на прифронтових територіях провести неможливо - ЦВК 15.01.2022

У ЦВК отримали висновки військово-цивільних адміністрацій Донеччини та Луганщини, згідно з якими місцеві вибори у 18 прифронтових громадах провести неможливо.
Корупція заважає реформам: головне у доповіді Європарламенту щодо України

Корупція заважає реформам: головне у доповіді Європарламенту щодо України 11.02.2021

Європарламент ухвалив доповідь щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС. Що в ній говориться про перспективу членства України в ЄС, перегляд угоди про асоціацію та умови для виборів на Донбасі, - у матеріалі DW.
План дій по Донбасу від Кравчука - мало спільного з реальністю

"План дій по Донбасу" від Кравчука - мало спільного з реальністю 07.11.2020

Україна представила свій "План дій по Донбасу", який передбачає проведення виборів на непідконтрольній Києву території вже весною 2021 року. Проєвропейська опозиція в Україні та опитані DW експерти налаштовані скептично.

Місцеві вибори у Маріуполі: Чи загрожує реванш сепаратистів? (07.10.2020) 07.10.2020

Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.
Кравчук: Росія заблокує роботу ТКГ без зміни постанови про місцеві вибори

Кравчук: Росія заблокує роботу ТКГ без зміни постанови про місцеві вибори 20.09.2020

Росія та проросійські бойовики блокуватимуть роботу Тристоронної контактної групи, якщо Україна не змінить постанову щодо виборів в Донецькій та Луганській областях, повідомив глава української делегації Леонід Кравчук.

Єрмак: Жодних таємних угод з Росією немає і бути не може

Єрмак: Жодних таємних угод з Росією немає і бути не може 19.09.2020

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заперечує наявність таємних домовленостей між ним і представниками РФ.

Єрмак: Київ у Берліні не брав на себе зобов'язань щодо виборів на Донбасі

Єрмак: Київ у Берліні не брав на себе зобов'язань щодо виборів на Донбасі 14.09.2020

На зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" в Берліні українська сторона не брала на себе жодних зобов'язань щодо перегляду постанови ВР про місцеві вибори 25 жовтня, запевнив керівник ОП Андрій Єрмак.
Росія заявила про згоду Києва вирішити питання з місцевими виборами на Донбасі

Росія заявила про згоду Києва вирішити питання з місцевими виборами на Донбасі 12.09.2020

В Росії заявляють про досягнуту в Берліні домовленість щодо розгляду Києвом питання внесення змін до постанови про місцеві вибори на Донбасі. У Зеленського це формулюють по-іншому.

Що треба знати про місцеві вибори в Україні за новим законодавством

Що треба знати про місцеві вибори в Україні за новим законодавством 05.09.2020

25 жовтня "перезавантаження" влади чекає на Київ, майже усі обласні ради, райони, села та селища України. Обиратимуть місцеве самоврядування за новими правилами. Про які нововведення важливо знати?
Амністія і вибори на Донбасі: чи підставляє Фокін Зеленського?

Амністія і вибори на Донбасі: чи підставляє Фокін Зеленського? 01.09.2020

Чим є заяви Вітольда Фокіна про загальну амністію на Донбасі - просуванням інтересів Кремля чи миролюбною наївністю заступника голови української делегації в ТКГ? DW поговорила з експертами.
Припинення вогню з 27 липня: Київ заявив про прорив у Мінському процесі

Припинення вогню з 27 липня: Київ заявив про прорив у Мінському процесі 22.07.2020

За результатами чергового засідання ТКГ сторони дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.
Україна на ТКГ надала план проведення місцевих виборів в ОРДЛО

Україна на ТКГ надала план проведення місцевих виборів в ОРДЛО 26.06.2020

На засіданні Тристоронньої контактної групи Україна надала календарний план проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.
Україна закликала ООН вивчити можливість введення миротворців на Донбасі

Україна закликала ООН вивчити можливість введення миротворців на Донбасі 28.02.2020

Україна хоче, щоб на Донбас приїхала оціночна місія ООН, яка має вивчити можливість розміщення миротворців на Сході України.
Зеленський: Київ хоче провести вибори в ОРДЛО у жовтні, але за певних умов

Зеленський: Київ хоче провести вибори в ОРДЛО у жовтні, але за певних умов 15.02.2020

Українська влада хоче в жовтні провести місцеві вибори, зокрема і на Донбасі, однак не вестиме переговори з "місцевою владою" в ОРДЛО, заявив президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки.

Андрій Загороднюк про НАТО, розведення військ на Донбасі та вплив олігархів на оборонну політику (14.02.2020) 14.02.2020

Розведення військ на Донбасі, співпраця України з НАТО, скандальні бронежилети "Корсар" та вплив олігархів на оборонну політику. Про це та інше міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів в інтерв'ю DW за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки.

Реанімація Мінська-2 і війна на Донбасі: три варіанти розвитку подій (відео)

Реанімація "Мінська-2" і війна на Донбасі: три варіанти розвитку подій (відео) 12.02.2020

Ухвалені п'ять років тому мінські домовленості, так званий "Мінськ-2", фактично не виконуються. На Донбасі не припиняються обстріли і продовжують гинути українські вояки. Чи можна реанімувати чи замінити мінські угоди?
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