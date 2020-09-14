Єрмак: Жодних таємних угод з Росією немає і бути не може

Керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак заперечує наявність будь-яких таємних угод між ним та представниками Російської Федерації. "Знаєте, це вже зі сфери конспірології. А конспірологія вона завжди дає такі ідеї про якісь таємні угоди. Можу вам сказати з повною відповідальністю, що жодних таємних угод з Російською Федерацією немає і не може бути по суті. Цього просто не може існувати в теорії", - сказав Єрмак ввечері у п'ятницю, 18 вересня, в ефірі телепрограми "Свободи слова Савіка Шустера", цитує інформагентство "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося 9 вересня екскерівник ОП Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив, що, за його інформацією, існують домовленості представників української влади з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення з РФ, обміну полоненими і низки інших питань.

10 вересня Державне бюро розслідувань викликало Богдана на допит як свідка. 14 вересня перед допитом в ДБР Богдан зазначив, що у нього немає документального підтвердження "певних домовленостей" нинішнього керівника ОП Єрмака з представниками Російської Федерації, але він переконаний в їхньому існуванні.

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"Певні домовленості з росіянами, підписані Єрмаком, про які я говорив, вони опубліковані офіційно, в ЗМІ. І, звичайно, про їхню наявність вже знають всі. А домовленості щодо інших пунктів - мені відомо, що такі домовленості є. Відображені вони на папері і чи є у мене копія таких домовленостей на папері? Ні. Але в існуванні таких домовленостей я переконаний", - сказав він. Після допиту 14 вересня в ДБР повідомили, що Богдан на допиті заявив, що не має жодних даних про вчинення українськими посадовими особами протиправних дій на користь іншої держави.

Вибори на Донбасі лише після деокупації

Коментуючи переговори в Тристоронній контактній групі щодо постанови Верховної Ради про міцеві вибори, Андрій Єрмак зазначив, що вибори на непідконтрольній території Донбасу можливі тільки після деокупації і вирішення безпекових питань.

"Рішення має бути ухвалене відповідно до інтересів нашої держави, зобов'язань, які сьогодні є, і норм міжнародного права. Яким воно буде - це буде вирішувати Верховна Рада. Томуцей вислів пана Козака (заява заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака про те, що Верховна Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори найближчим часом - Ред.) був не зовсім коректним", - зазначив він.

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Єрмак сподівається, що це буде мудре рішення народних депутатів, яке відповідатиме очікуванням українського суспільства. "А ми розуміємо, що сьогодні проведення виборів на непідконтрольній території дійсно можливе тільки після повної деокупації, і тоді там дійсно буде зроблено все, щоб питання безпеки були вирішені", - наголосив він.

Єрмак визнав, що ситуація навколо постанови про місцеві вибори ускладнює ведення переговорів щодо Донбасу.

Нагадаємо, Росія та представники сепаратистських утворень на Донбасі висувають вимогу зміни постанови про місцеві вибори в якості умови для обміну утримуваними особами.