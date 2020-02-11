ДБР викликає Андрія Богдана на допит

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає колишнього керівника Офісу президента України Андрія Богдана на допит у якості свідка. Про це ДБР повідомляє в четвер, 10 вересня.

Напередодні в інтерв'ю одному з українських видань Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами щодо статусу окупованого РФ Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та низки інших домовленостей, що непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами президента України.

"З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів у якості свідка", - зазначили у ДБР і додали, що вже направили повістку про виклик на адресу реєстрації Богдана.

Нагадаємо, напередодні український журналіст Дмитро Гордон оприлюднив інтерв'ю з Андрієм Богданом, у якому Гордон запитав про 13 пунктів, які, за його словами, нібито пообіцяв виконати чинний голова Офісу президента України Андрій Єрмак представникам Росії.

Богдан відповів, що не бачив цього документа. Однак, за його словами, він "багато разів зустрічав згадку про нього" "серед дипломатів і спецслужб". "Там чи 12, чи 13 пунктів. У це вірять усі іноземні спецслужби. Це якийсь алгоритм дій: ми вам кораблі - ви нам воду в Крим, ми вам полонених - ви нам пряме авіасполучення, ми вам три мільярди доларів за рішенням суду - а ви нам (...) щось. Це утопія. Я точно знаю - в цьому переліку передбачалося звільнення всіх прозахідних політиків", - стверджував Богдан.

Читайте також: Коментар: Відставка Андрія Богдана - початок зміни команди президента Зеленського