Андрій Богдан - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Богдан".

Юрист Андрій Богдан став відомий тим, що був адвокатом Ігоря Коломойського. В уряді Миколи Азарова Андрій Богдан перебував на посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. У 2019 році після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Андрій Богдан очолив офіс президента України. На цій посаді він перебував до лютого 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.