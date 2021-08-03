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Андрій Богдан

Андрій Богдан - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Богдан".

Юрист Андрій Богдан став відомий тим, що був адвокатом Ігоря Коломойського. В уряді Миколи Азарова Андрій Богдан перебував на посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. У 2019 році після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Андрій Богдан очолив офіс президента України. На цій посаді він перебував до лютого 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Долари в банці та викрадення: історія екссудді Чауса схожа на блокбастер

Долари в банці та викрадення: історія екссудді Чауса схожа на блокбастер 03.08.2021

За п’ять років Микола Чаус пережив звинувачення в хабарництві, два таємні переправлення через кордон, операції спецслужб та погоню центром Києва. DW розповідає, як його життя перетворилося на сюжет для блокбастера.
Єрмак: Жодних таємних угод з Росією немає і бути не може

Єрмак: Жодних таємних угод з Росією немає і бути не може 19.09.2020

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заперечує наявність таємних домовленостей між ним і представниками РФ.

Екскерівника Офісу президента Андрія Богдана допитали в ДБР

Екскерівника Офісу президента Андрія Богдана допитали в ДБР 14.09.2020

У ДБР мали намір з'ясувати, чи володіє Богдан достовірними даними та підтвердженням здійснення українськими посадовцями можливих протиправних дій на користь іншої держави.
ДБР викликає Андрія Богдана на допит

ДБР викликає Андрія Богдана на допит 10.09.2020

ДБР викликає Андрія Богдана на допит у якості свідка після його інтерв'ю. Екскерівника офісу президента України хочуть допитати щодо озвученої ним інформації про домовленості української влади з Росією.

Зеленський, мери і мости: де гроші на капремонт (24.07.2020) 24.07.2020

Кожен п’ятий міст в Україні - в аварійному стані. Загалом понад 100 мостів закриті для руху. Президент Зеленський і мери, від Кличка до Філатова, обіцяють вирішити цю проблему. Чому це не вдається і що потрібно для належного капремонту мостів?
Богдан закинув Зеленському перетворення влади на посміховисько

Богдан закинув Зеленському перетворення влади на "посміховисько" 11.06.2020

Після інтерв'ю, в якому Володимир Зеленський пояснив причини відставки Андрія Богдана, той розкритикував президента за недостатність зусиль у боротьбі з корупцією та закинув йому перетворення влади на посміховисько.

Андрій Загороднюк про НАТО, розведення військ на Донбасі та вплив олігархів на оборонну політику (14.02.2020) 14.02.2020

Розведення військ на Донбасі, співпраця України з НАТО, скандальні бронежилети "Корсар" та вплив олігархів на оборонну політику. Про це та інше міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів в інтерв'ю DW за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки.

Коментар: Відставка Андрія Богдана - початок зміни команди президента Зеленського

Коментар: Відставка Андрія Богдана - початок зміни команди президента Зеленського 11.02.2020

Президент України, схоже, сподівається, що новий керівник його офісу - Андрій Єрмак - допоможе йому домовитися з Володимиром Путіним про припинення війни на Донбасі, вважає Сергій Руденко.
Андрій Єрмак - глава Офісу президента без тіні Коломойського?

Андрій Єрмак - глава Офісу президента без тіні Коломойського? 11.02.2020

Звільнення Андрія Богдана та призначення нового керівника Офісу президента Андрія Єрмака стало першою гучною кадровою перестановкою Володимира Зеленського. Хто такий Єрмак і чим він відрізнятиметься від Богдана?
Зеленський звільнив Богдана та призначив на його місце Єрмака

Зеленський звільнив Богдана та призначив на його місце Єрмака 11.02.2020

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника Офісу президента Андрія Богдана. На цю посаду призначений Андрій Єрмак.
Гончарук обіцяє скоротити держапарат на десять відсотків

Гончарук обіцяє скоротити держапарат на десять відсотків 09.02.2020

Уряд планує скорочення державного апарату та розділення міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, повідомив прем'єр-міністр України.
Зеленський призначив на посади люстрованих соратників Азарова - Схеми

Зеленський призначив на посади люстрованих соратників Азарова - "Схеми" 31.01.2020

Президент України Володимир Зеленський призначив на високі посади люстрованих чиновників з уряду Миколи Азарова, повідомляє проект "Схеми".
Справи Майдану розділять між чотирма відомствами - Труба

Справи Майдану розділять між чотирма відомствами - Труба 23.11.2019

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що справи Майдану розподілять між правоохоронними органами. А саме - між Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро та Службою безпеки України.
Богдан незаконно поєднував державні посади з адвокатською діяльністю - ЗМІ

Богдан незаконно поєднував державні посади з адвокатською діяльністю - ЗМІ 22.11.2019

Андрій Богдан декілька разів поєднував державні посади з адвокатською діяльністю, що заборонено законом. А під час передвиборчої президентської кампанії він був акредитований у ЦВК як журналіст "1+1", повідомили "Схеми".
Андрій Богдан запевнив, що не приймає рішень щодо Приватбанку

Андрій Богдан запевнив, що не приймає рішень щодо "Приватбанку" 29.10.2019

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан запевнив, що не бере участі в прийнятті рішень щодо "Приватбанку", але визнав, що іноді спілкується з колишнім власником банку Ігорем Коломойським.
В Офісі президента прояснили послам G7 позицію щодо Приватбанку

В Офісі президента прояснили послам G7 позицію щодо "Приватбанку" 23.10.2019

Представники Офісу президента на зустрічі з послами країн G7 заявили, що немає жодних підстав для повернення державного "Приватбанку" колишнім власникам.
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