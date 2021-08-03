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Андрій Богдан - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Богдан".
Юрист Андрій Богдан став відомий тим, що був адвокатом Ігоря Коломойського. В уряді Миколи Азарова Андрій Богдан перебував на посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. У 2019 році після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Андрій Богдан очолив офіс президента України. На цій посаді він перебував до лютого 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Кожен п’ятий міст в Україні - в аварійному стані. Загалом понад 100 мостів закриті для руху. Президент Зеленський і мери, від Кличка до Філатова, обіцяють вирішити цю проблему. Чому це не вдається і що потрібно для належного капремонту мостів?
Розведення військ на Донбасі, співпраця України з НАТО, скандальні бронежилети "Корсар" та вплив олігархів на оборонну політику. Про це та інше міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів в інтерв'ю DW за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки.
Андрій Богдан декілька разів поєднував державні посади з адвокатською діяльністю, що заборонено законом. А під час передвиборчої президентської кампанії він був акредитований у ЦВК як журналіст "1+1", повідомили "Схеми".