Екскерівника Офісу президента Андрія Богдана допитали в ДБР

Колишнього керівника Офісу президента (ОП) України Андрія Богдана у понеділок, 14 вересня, допитали у Державному бюро розслідувань (ДБР). Як зазначається у повідомленні на сайті ДБР, слідчий бюро провів допит Богдана як свідка "щодо відомих йому обставин можливих контактів українських посадовців із російськими органами влади, про які він повідомив у своєму інтерв'ю одному з українських видань".

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У ДБР мали намір з'ясувати, чи володіє Богдан достовірними даними та підтвердженням здійснення українськими посадовцями можливих протиправних дій на користь іншої держави. "На офіційному допиті свідок повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації", - йдеться у повідомленні ДБР.

У спілкуванні з журналістами перед допитом Андрій Богдан також зазначив, що він не має документального підтвердження "певних домовленостей" нинішнього керівника ОП Андрія Єрмака з представниками Російської Федерації, але впевнений у їхньому існуванні. "Певні домовленості з росіянами, підписані Єрмаком, про які я говорив, вони опубліковані офіційно, у ЗМІ. І, звісно, про їхню наявність уже знають усі. А домовленості про інші пункти - мені відомо, що такі домовленості є. Чи відображені вони на папері й чи маю я копію таких домовленостей на папері? Ні. Але в існуванні таких домовленостей я впевнений", - сказав Богдан, цитує інформагентство "Інтерфакс-Україна".

Богдан заявляв про домовленості між посадовцями РФ і України

Нагадаємо, минулого тижня український журналіст Дмитро Гордон оприлюднив інтерв'ю з Андрієм Богданом, у якому Гордон запитав про 13 пунктів, які, за його словами, нібито пообіцяв виконати чинний голова Офісу президента України Андрій Єрмак представникам Росії.

Богдан відповів, що не бачив цього документа. Однак, за його словами, він "багато разів зустрічав згадку про нього" "серед дипломатів і спецслужб". "Там чи 12, чи 13 пунктів. У це вірять усі іноземні спецслужби. Це якийсь алгоритм дій: ми вам кораблі - ви нам воду в Крим, ми вам полонених - ви нам пряме авіасполучення, ми вам три мільярди доларів за рішенням суду - а ви нам (...) щось. Це утопія. Я точно знаю - в цьому переліку передбачалося звільнення всіх прозахідних політиків", - стверджував тоді Богдан.