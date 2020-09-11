Кравчук: Росія заблокує роботу ТКГ без зміни постанови про місцеві вибори

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що якщо Верховна Рада не змінить постанову про місцеві вибори, це заблокує не лише обмін полоненими, але й усю роботу групи.

"Сьогодні вже очевидно, на всіх зустрічах Тристоронньої контактної групи всі питання, які обговорюються, упираються в одне: Росія і ОРДЛО заявляють офіційно, що поки не буде змінена постанова Верховної Ради, то всі питання будуть заблоковані", - заявив Кравчук, передає "Суспільне" в неділю, 20 вересня.

В інтерв'ю виданню "Страна.ua" Кравчук такж повідомив, що він звернувся до парламенту з листом, щоб депутати розглянули питання про відповідність постанови про проведення місцевих виборів мінським домовленостям від лютого 2015 року.

Він додав, що на зустрічах ТКГ також обговорювалося питання обміну полоненими, й українська сторона попросила ОРДЛО подати свій список. Однак представники бойовиків заявили, що список не подаватимуть, поки Рада не скасує або не уточнить постанову про проведення місцевих виборів. "Це означає, що питання обміну полоненими вже заблоковано. Якщо ми не наведемо постанову Верховної Ради про проведення виборів у відповідність з міжнародними документами, що б ми не говорили, Росія і ОРДЛО не погодяться з цим. Вони заявляють, що ми відмовляємося від мінських угод", - сказав Кравчук.

Він наголосив, що, "якщо немає бажання однієї сторони домовлятися, а є бажання тільки України, то поле маневру звужується і його не існує з конкретних питань, але ми маємо шукати відповіді на всі питання". Кравчук уточнив, що не знає, чи Верховна Рада змінить постанову.

Різні позиції щодо місцевих виборів на Донбасі

Як повідомлялося, за підсумками зустрічі політичних радників лідерів "Нормандської четвірки", яка відбулась 11 вересня в Берліні, заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що на зустрічі досягнуто домовленості про те, що Верховна Рада України розгляне питання про коригування постанови про оголошення місцевих виборів щодо їх проведення в Донецькій і Луганській областях.

Однак представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін після зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" заявив не про досягнення домовленостей про внесення змін до постанови, а лише про наявність на розгляді ВР проєкту про внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів.

Пізніше віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що українська влада не планує внесення жодних змін до Конституції, які закріплюватимуть особливий статус Донбасу. "Президент під час грудневого саміту лідерів "нормандського формату" дав чітке розуміння, що жодних змін в Конституції України щодо включення туди якогось особливого статусу не буде і це виключено", - сказав він.

Постанова про місцеві вибори

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Відповідно до неї місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, крім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей. Росія, а також представники ОРДЛО звинуватили Україну в порушенні мінських домовленостей після призначення місцевих виборів, вимагаючи їх призначення та проведення і на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей.

Зокрема, пункт 4 цієї постанови містить положення, що вибори можуть бути проведені, зокрема, за умов "припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України; відновлення повного контролю України над державним кордоном України; роззброєння незаконних збройних формувань".

У внесеному народним депутатом Олександром Качуром проєкті про внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів ці формулювання вже відсутні.