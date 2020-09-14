 У ТКГ обговорили підготовку до чергового етапу обміну утримуваними особами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ТКГ обговорили підготовку до чергового етапу обміну утримуваними особами

Дати обміну поки не погоджено. Росія та представники сепаратистських утворень продовжують наполягати на внесенні змін до постанови Верховної Ради про місцеві вибори як передумов обміну.

У ТКГ обговорили підготовку до чергового етапу обміну всіх на всіх

У ТКГ обговорили підготовку до чергового етапу обміну "всіх на всіх"

На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції, яке відбулося у середу, 16 вересня, було продовжено обговорення підготовки до чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх".

На переговорах, що тривали близько семи годин, українська сторона вкотре наголосила, що "українці, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях, мають бути звільнені невідкладно та без жодних політичних умов", зазначається у повідомленні на сайті президента України.

Читайте також: Засідання ТКГ: нові КПВВ і розбіжності щодо обміну утримуваними

Росія та представники сепаратистських утворень на Донбасі продовжують наполягати на необхідності внесення змін до постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів як умові обміну утримуваними особами.

У відповідь голова української делегації Леонід Кравчук зазначив, що ухвалення законів і постанов "є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України", зазначається у повідомленні. 

Спеціальна представниця ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Гайді Ґрау (Heidi Grau) після засідання ТКГ зазначила, що обговорення умов проведення місцевих виборів в Україні не дозволило групі перейти до інших питань порядку денного. "Дискусія політичної робочої групи переважно була присвячена постанові Верховної Ради України №795-IX ("Про призначення місцевих виборів у 2020 році". - Ред.), що знову не дозволило обговорити питання порядку денного, спрямовані на імплементацію мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні спецпредставниці для преси, поширеному вранці 17 вересня, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Під час засідання ТКГ особливу увагу також було приділено виконанню домовленостей лідерів держав "нормандського формату", досягнутих в Парижі в грудні 2019 року, щодо забезпечення повного і безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб. Київ такий доступ надає в повному обсязі, йдеться у повідомленні на сайті президента України. 

Нагадаємо, 13 вересня керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак висловив очікування щодо обговорення на найближчому засіданні ТКГ конкретної дати обміну утримуваними особами.

Читайте також: Єрмак: Київ у Берліні не брав на себе зобов'язань щодо виборів на Донбасі

"Ми очікуємо, що вже на найближчих засіданнях (...) буде розглядатися це питання, і, ми сподіваємося, вже будуть обговорюватися конкретні дати взаємного обміну полоненими", - розповів Єрмак в ефірі телеканалу "Україна".

За словами керівника ОП, натепер обидві сторони мають "десь близько 100 осіб з кожної", котрі підлягають обміну.

Нагадаємо, про підготовку до обміну утримуваними особами між Києвом та проросійськими сепаратистами з окремих районів Донецької та Луганської областей Єрмак повідомляв ще в серпні.

  • Звільнених зустрічає президент

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Звільнених зустрічає президент

    Літак зі звільненими в Росії українцями в аеропорту "Бориспіль" у суботу, 7 вересня, зустрічав, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Від початку своєї каденції у травні 2019 року він запевняв, що питання обміну полоненими з Москвою перебуває на його особистому контролі.

  • В обіймах рідних

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    В обіймах рідних

    У "Борисполі" звільнених українців зустрічали їхні близькі та рідні. Загалом 35 політв'язнів та військовополонених повернулися в Україні. Серед них - 24 заарештовані минулого року українські моряки, кримчани Олег Сенцов і Олександр Кольченко, журналіст Роман Сущенко та інші.

  • Секретна операція

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Секретна операція

    Питання обміну ув'язненими між Москвою та Києвом намагалися тримати в секреті. До громадськості доходили лише чутки про те, коли саме може відбутися обмін. Зрештою, коли стало відомо, що родичів полонених скликають до "Борисполя" на суботу, стало зрозуміло, що підготовка обміну вийшла на фінішну пряму.

  • Олег Сенцов

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Олег Сенцов

    Кримський кінорежисер Олег Сенцов, який 2014 року виступив проти анексії півострова Росією, був засуджений російським судом до 20 років колонії за "тероризм". Україна та країни Заходи неодноразово називали звинувачення на адресу Сенцова політично мотивованими та закликали Москву звільнити українця. Європарламент присудив йому премію імені Сахарова.

  • Довгоочікуване повернення

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Довгоочікуване повернення

    На звільнення деяких політв'язнів їхні близькі та рідні чекав роками. За цей час до в'язниць у Росії потрапило чимало нових українців. Наймасштабнішим захопленням став арешт українських моряків російським ФСБ поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Тоді у полон потрапили одразу 24 українці.

  • Пункт збору - Лефортово

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Пункт збору - "Лефортово"

    Іще до фактичного обміну всіх українців, які потрапили до списку обміну, доставили з різних куточків Росії до московської в'язниці "Лефортово". Зранку 7 вересня вони виїхали звідти до аеропорту "Внуково" у супроводі поліцейського конвою.

  • Кирило Вишинський

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Кирило Вишинський

    Серед утримуваних, яких Київ видав Москві, - і редактор інформагенції "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський. Наприкінці серпня суд у Києві звільнив обвинуваченого в державній зраді журналіста під особисте зобов'язання. Після прибуття в аеропорт "Внуково" Вишинський казав, що спробує довести свою невинуватість у суді в Україні.

  • Важливий свідок

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Важливий свідок

    Найбільш проблематичною виявилася передача Києвом Москві колишнього "командувача ППО" донецьких сепаратистів Володимира Цемаха. У Нідерландах його вважають одним із важливих свідків у справі про збиття над Донбасом літака рейсу MH17 у липні 2014 року. Багато хто побоюється, що звільнення Цемаха погіршить відносини України та ЄС.

    Автор: Данило Білик


Дивитись відео 04:55

Зеленський і "небойові втрати": чи справді на Донбасі місяць без втрат? Фактчек DW (25.08.2020)

 

Також за темою

Ukraine Andrij Jermak

Єрмак: Київ у Берліні не брав на себе зобов'язань щодо виборів на Донбасі 14.09.2020

На зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" в Берліні українська сторона не брала на себе жодних зобов'язань щодо перегляду постанови ВР про місцеві вибори 25 жовтня, запевнив керівник ОП Андрій Єрмак.

Ukraine Andrij Jermak

Офіс Зеленського анонсував черговий обмін утримуваними особами 10.07.2020

В Офісі президента України заявили, що на зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату" було досягнуто домовленостей про продовження обміну утримуваними особами.

Andrij Boryssowytsch Jermak

Єрмак: Київ та ОРДЛО проведуть обмін полоненими 100 на 100 06.08.2020

Українська сторона та проросійські сепаратисти Донбасу обміняють по 100 полонених з кожної сторони, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає агенція Reuters.

Реклама

Докладно

Російські книжки на прилавку під час Львівського форуму видавців

Чи загрожує українським книжкам російське книговидавництво

У мережі книгарень "Є" заявили, що без підтримки держави українські книжки витіснятимуть російські. Чи справді це так?  

Порт у китайському Ціндао як ілюстрація експортної економіки

Що ховається за стратегією "Подвійної циркуляції" Китаю?

Керівництво КНР терміново шукає відповідь на торговельний конфлікт зі США. Про новий китайський план - у матеріалі DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  