У ТКГ обговорили підготовку до чергового етапу обміну утримуваними особами

На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції, яке відбулося у середу, 16 вересня, було продовжено обговорення підготовки до чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх".

На переговорах, що тривали близько семи годин, українська сторона вкотре наголосила, що "українці, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях, мають бути звільнені невідкладно та без жодних політичних умов", зазначається у повідомленні на сайті президента України.

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Росія та представники сепаратистських утворень на Донбасі продовжують наполягати на необхідності внесення змін до постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів як умові обміну утримуваними особами.

У відповідь голова української делегації Леонід Кравчук зазначив, що ухвалення законів і постанов "є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України", зазначається у повідомленні.

Спеціальна представниця ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Гайді Ґрау (Heidi Grau) після засідання ТКГ зазначила, що обговорення умов проведення місцевих виборів в Україні не дозволило групі перейти до інших питань порядку денного. "Дискусія політичної робочої групи переважно була присвячена постанові Верховної Ради України №795-IX ("Про призначення місцевих виборів у 2020 році". - Ред.), що знову не дозволило обговорити питання порядку денного, спрямовані на імплементацію мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні спецпредставниці для преси, поширеному вранці 17 вересня, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Під час засідання ТКГ особливу увагу також було приділено виконанню домовленостей лідерів держав "нормандського формату", досягнутих в Парижі в грудні 2019 року, щодо забезпечення повного і безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб. Київ такий доступ надає в повному обсязі, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Нагадаємо, 13 вересня керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак висловив очікування щодо обговорення на найближчому засіданні ТКГ конкретної дати обміну утримуваними особами.

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"Ми очікуємо, що вже на найближчих засіданнях (...) буде розглядатися це питання, і, ми сподіваємося, вже будуть обговорюватися конкретні дати взаємного обміну полоненими", - розповів Єрмак в ефірі телеканалу "Україна".

За словами керівника ОП, натепер обидві сторони мають "десь близько 100 осіб з кожної", котрі підлягають обміну.

Нагадаємо, про підготовку до обміну утримуваними особами між Києвом та проросійськими сепаратистами з окремих районів Донецької та Луганської областей Єрмак повідомляв ще в серпні.

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