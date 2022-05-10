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Леонід Кравчук

Леонід Кравчук - перший президент України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонід Кравчук".

Леонід Кравчук був першим президентом України. Він перебував на посаді з 5 грудня 1991 до 19 липня 1994 року. До здобуття Україною незалежності Леонід Кравчук зробив кар'єру партійного функціонера КПУ - від викладача політекономії в Чернівецькому фінансовому технікумі до члена Політбюро ЦК КПУ. З лав КПУ Леонід Кравчук вийшов у серпні 1991 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Леонід Кравчук - могильник СРСР, якому має дякувати Україна

Леонід Кравчук - могильник СРСР, якому має дякувати Україна 10.05.2022

Він був радянським апаратником та першим президентом України. Леонід Кравчук припустився багатьох помилок, але Україні з ним пощастило, вважає Роман Гончаренко.
Помер перший президент України Леонід Кравчук

Помер перший президент України Леонід Кравчук 10.05.2022

Перший керівник незалежної України Леонід Кравчук помер на 89-му році життя. У 2021 році він переніс коронавірусну інфекцію.
Коротка історія російсько-українського протистояння

Коротка історія російсько-українського протистояння 19.01.2022

Конфлікт Росії та України сягає корінням в історію. Його суть - Кремль не визнає незалежності України. DW нагадує про ключові події новітньої історії, що передували загостренню ситуації між країнами.
Коментар: Біловезька річниця та передчуття нової війни

Коментар: Біловезька річниця та передчуття нової війни 08.12.2021

Через тридцять років після Біловезьких угод лише Україна змогла стати демократією. Росія та Білорусь пішли іншим шляхом, і це може обернутися війною, вважає Костянтин Еггерт.
30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео)

30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною?

30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021)

30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною? Хроніки незалежності.

Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації

Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації 26.07.2021

Перший президент України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці.
Лавров вважає, що не Кравчуку вирішувати про місце роботи ТКГ

Лавров вважає, що не Кравчуку вирішувати про місце роботи ТКГ 27.05.2021

Рішення про місце проведення засідань ТКГ має ухвалюватися всіма сторонами, які підписали мінські угоди, стверджує глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Зеленський може зустрітися з Путіним лише в нейтральній країні - Кравчук

Зеленський може зустрітися з Путіним лише в нейтральній країні - Кравчук 23.04.2021

У разі пропозиції провести зустріч Володимира Путіна й Володимира Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі, місцем проведення таких перемовин могли б стати Швейцарія або Фінляндія, вважає Леонід Кравчук.
Мінськ або…? Куди можуть переїхати переговори щодо Донбасу

Мінськ або…? Куди можуть "переїхати" переговори щодо Донбасу 12.04.2021

Після пандемії представники України не збираються повертатися у Мінськ для переговорів щодо Донбасу, адже Білорусь у Києві більше не сприймають як незалежного посередника. Які реальні альтернативи білоруській столиці?
Мінськ розкритикував наміри перенести переговори ТКГ в інше місце

Мінськ розкритикував наміри перенести переговори ТКГ в інше місце 10.04.2021

Глава МЗС Білорусі вважає заяву Леоніда Кравчука про перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська свідченням небажання Києва виконувати мінські домовленості.
На засіданні ТКГ не змогли узгодити заяву щодо режиму припинення вогню

На засіданні ТКГ не змогли узгодити заяву щодо режиму припинення вогню 07.04.2021

На екстреному засідані ТКГ сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню на Донбасі, але не змогли узгодити текст спільної заяви. Київ та Москва обмінюються звинуваченнями.
Кравчук розповів куди можна перенести засідання ТКГ замість Мінська

Кравчук розповів куди можна перенести засідання ТКГ замість Мінська 07.04.2021

Переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі після закінчення карантину можуть бути перенесені з Білорусі до Польщі, вважає Леонід Кравчук.
Україна ініціює екстрене засідання ТКГ

Україна ініціює екстрене засідання ТКГ 06.04.2021

Україна хоче скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи для обговорення питань щодо негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню.
Кравчук: Зустріч нормандської четвірки може відбутися у квітні

Кравчук: Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися у квітні 12.03.2021

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися вже у квітні. За словами глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, Україна, Франція та Німеччина передали Москві план врегулювання на Донбасі.

Кравчук заявив про загрозу виходу РФ з режиму тиші на Донбасі

Кравчук заявив про загрозу виходу РФ з режиму "тиші" на Донбасі 03.03.2021

Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук критично відповів на повідомлення "народної міліції ДНР" про дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь".
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