Леонід Кравчук - перший президент України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонід Кравчук".

Леонід Кравчук був першим президентом України. Він перебував на посаді з 5 грудня 1991 до 19 липня 1994 року. До здобуття Україною незалежності Леонід Кравчук зробив кар'єру партійного функціонера КПУ - від викладача політекономії в Чернівецькому фінансовому технікумі до члена Політбюро ЦК КПУ. З лав КПУ Леонід Кравчук вийшов у серпні 1991 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.