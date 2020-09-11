Прориву на "нормандській" зустрічі радників в Берліні не було - Козак

Багатогодинна зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) у п'ятницю, 11 вересня, в Берліні пройшла без прориву. Про це повідомив заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає інформагентство "Інтерфакс".

Також Козак сказав, що на цій зустрічі не обговорювалося питання про зустріч лідерів країн "нормандського формату" в Берліні. "Питання про саміт навіть не обговорювалося", - розповів він. За його словами, "саміт не є самоціллю, а потрібен для того, щоб просуватися далі і приймати нові рішення".

Як повідомив Козак, політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" домовилися підтримати режим тиші в Донбасі.

Нагадаємо, цього ж дня на тлі зустрічі політичних радників у Берліні голова делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук висловив думку, що Мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді, і вихід із цієї ситуації варто шукати на рівні глав держав "нормандської четвірки".

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