Лист Козака і майбутнє "нормандської четвірки"

"Козак заявив про вихід Росії з переговорів з Єрмаком щодо Донбасу" - із таким заголовком українське видання "Страна.ua" опублікувало минулого тижня листа заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, якого в ЗМІ називають куратором "українського питання" в Кремлі, на адресу Яна Гекера (Jan Hecker) - зовнішньополітичного радника канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). Копії цього листа були спрямовані, зокрема, голові Офісу президента України Андрія Єрмака та міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі.

У документі, який журналісти, за їхніми словами, отримали від джерел у Офісі президента, Козак називає переговори на рівні політичних радників голів країн і урядів "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини і Франції - щодо врегулювання конфлікту на Донбасі "позбавленими сенсу". "Із усією відповідальністю запевняю, що я не маю наміру надалі брати участь у цьому безкінечному "спектаклі" із відвертою імітацією бурхливої діяльності з врегулювання", - написав заступник голови адміністрації Володимира Путіна.

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"Тонка" дипломатія Росії

Наступного дня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пітвердив, що Козак передав листа колегам із "нормандської четвірки", де пропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу, однак лише на рівні радників - через їхню неефективність. За словами речника Путіна, на інших рівнях - лідерів країн "четвірки", їхніх помічників та міністерств іноземних справ - діалог триває. "Про жодне згортання переговорів Козак не писав, не говорив, і, якщо це стверджується, це є пересмикуванням", - заявив Пєсков. Він також додав, що публікація листа була "не найправильнішим способом ведення справ" у важких мирних переговорах.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Своєю чергою, коментуючи лист українскому виданню Liga.net, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Козака до його написання спонукало те, що Київ зайняв у переговорах більш жорстку, "проактивну" позицію. "І лист пана Козака, на мій погляд, - це більше про тонку дипломатичну гру, коли одна зі сторін переговорів хоче посилити свої позиції та перехопити ініціативу", - вважає Єрмак.

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У відповідь на запит DW представниця канцлерки ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) зазначила, що зовнішньополітичні радники голів держав та урядів Росії, України, Франції та Німеччини перебувають у постійному та тісному контакті щодо виконання мінських домовленостей. Водночас вона назвала ці переговори конфіденційними і відмовилася коментувати їхній перебіг.

Мінськідомовленості під питанням?

Усі опитані DW експерти відзначають, що лист Козака точно не можна інтерпретувати як спробу реального виходу Росії з переговорного процесу. Так, експерт українського Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко нагадує, що, окрім різних рівнів перемовин у "нормандському форматі", діалог відбувається і на рівні Тимчасової контактної групи (ТКГ) у Мінську, на засіданні якої було укладено чергове перемир'я на Донбасі, що розпочалося цього понеділка.

Директор російського Центру східноєвропейських досліджень Андрій Окара також відкидає і емоційне підґрунтя листа Козака. "Попри недипломатичність формулювань у листі Козака точно не можна назвати людиною, у якої могли не витримати нерви через незадоволення позицією опонента", - каже експерт, запевняючи, що заступник керівника адміністрації Путіна відомий своєю холоднокровністю та вмінням ухвалювати зважені рішення.

Гра Кремля у "конструктив"?

Дослідниця Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Крістіна Ґерасімов (Cristina Gherasimov) зазначає, що Росію останнім часом сильно критикували за небажання йти на поступки у мирному врегулюванні на Донбасі. Тепер у відповідь Козак закидає брак конструктиву саме українській стороні і пропонує замінити консультаційний процес з рівня радників до рівнів міністрів закордонних справ та голів держав. "Це (лист Козака. - Ред.) виглядає спробою створити враження того, що Росія насправді є конструктивною і зацікавленою у більш ефективному форматі дискусій", - припускає Ґерасімов.

У зоні конфлікту на Донбасі вже тиждень як чинне нове перемир'я

Колишній представник України у політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний нагадує, що перехід перемовин на рівень радників голів держав і урядів "нормандської четвірки" відбувся саме з ініціативи російської сторони. "Тепер, коли вони побачили, що й на цьому рівні не змогли досягти поступок, вони намагаються зняти з себе відповідальність", - зазначає політик.

Окара, натомість, зауважує, що, попри заяви Козака щодо неефективності співпраці з Єрмаком, саме у цьому тандемі вдалося досягти масштабних обмінів утримуваними особами. До того ж, впевнений експерт, для РФ в Україні навряд чи знайдуться люди, які були б більш чутливі до російської позиції, ніж голова офісу Володимира Зеленського. При цьому Окара зауважує: для української публіки поява такого листа може лише зміцнити позиції Єрмака, продемонструвавши патріотично налаштованій громадськості, що він є "жорстким переговорником". "Цей лист сформульовано таким чином, що він дозволяє безліч інтерпретацій, і Кремль, залежно від ситуації, може обрати з них найбільш зручну для себе чи навіть декілька одразу", - резюмує експерт.