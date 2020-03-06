Без України? Козак заявив про переговори щодо Донбасу в Берліні

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак повідомив про переговори щодо врегулювання конфлікту на Сході України, які він нібито провів із помічником канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). Учасники консультацій у Берліні "досягли домовленості про взаємні подальші дії щодо мирного врегулювання ситуації", заявив Козак у ефірі телеканалу "Росія-24 "в середу, 13 травня.

За словами Козака, консультації "дадуть додатковий імпульс для інтенсифікації переговорів" про врегулювання ситуації на Донбасі. Він стверджує, що нібито вдалося домовитися про подальші дії, які вимагають взаємодії з представниками Донбасу та України і в "нормандському форматі".

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Як пустили Козака

У німецькому уряді на прохання підтвердити візит Козака заявили, що робочі візити й зустрічі з представниками відомства канцлерки не коментують, передає інформагенція "Інтерфакс".

На запити журналістів, яким чином Дмитра Козака пустили до Німеччини попри міжнародні санкції, отримали таку відповідь: "У Європейському Союзі на випадок заборони на в'їзд є певні винятки і процедура... Винятки становлять, наприклад, переговори про розв'язання конфлікту на Сході Украни. Цих правил дотримуються", - цитує "Інтерфакс".

За повідомленнями ЗМІ, Дмитро Козак потрапив до "чорного списку" осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС, у 2014 році у зв'язку з анексією Криму й конфліктом на Донбасі.

Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 12 травня провели відеоконференцію. Сторони обговорили реформи в Україні, ситуацію на Донбасі, а також пандемію COVID-19.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) 30 квітня обговорювали в режимі відеоконференції питання, пов'язані з викликами для врегулювання ситуації на Донабасі у зв'язку з пандемією COVID-19.