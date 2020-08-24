Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" не відбудеться 28 серпня

Зустріч радників лідерів держав - учасниць "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв'язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Бонна. Про це у вівторок, 25 серпня, повідомив Офіс президента України. Про нову дату зустрічі повідомлять пізніше.

Напередодні міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) під час візиту до Києва припустив, що у вересні може відбутися зустріч очільників МЗС країн "нормандського формату". За його словами, на ній можуть обговорити "формулу Штайнмаєра", проведення місцевих виборів на Донбасі, передачу повноважень на українсько-російській ділянці держкордону, а також повноваження військових.

Нагадаємо, останній саміт "нормандської четвірки" відбувся в грудні минулого року в Парижі. На ньому вперше зустрілися Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський. Планувалося, що весною цього року відбудеться саміт у Берліні, на якому мали оцінити прогрес у виконанні рішень зустрічі в Парижі.