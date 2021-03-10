 У Кремлі назвали ″міфом″ новий мирний план щодо Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2021

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У Кремлі назвали "міфом" новий мирний план щодо Донбасу

Дмитро Козак стверджує, що жодного нового мирного плану з урегулювання ситуації на Донбасі не існує. Раніше Андрій Єрмак заявляв, що цей план був запропонований Німеччиною і Францією та доопрацьований Україною.

Кремль у Москві (архівне фото)

У Кремлі зазначають, що "на столі переговорів" жодного нового мирного плану щодо Донбасу немає

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявляє, що не існує жодного нового мирного плану з урегулювання конфлікту на Донбасі, про який говорять у Києві. "Щодо "нового мирного плану". На столі переговорів його немає. Це черговий міф. У будь-якому разі, про що йдеться, ніхто з учасників мінського та "нормандського" форматів не знає", - сказав Козак у вівторок, 16 березня, в інтерв'ю російському агентству "Інтерфакс".

Козак, який є представником від Росії на переговорах у "нормандському" форматі на рівні політрадників, розповів, що 8 лютого "представники Німеччини та Франції здійснили чергову спробу погодити "компромісний проєкт" рекомендацій "нормандського" формату для Контактної групи з метою підготовки там "дорожньої карти" із всеосяжного політичного врегулювання конфлікту відповідно до мінських угод".

При цьому він зазначив, що "представлений проєкт є надмірно "компромісним" у тому сенсі, що його обтічні положення спричинять нові нерозв'язні суперечності у Контактній групі".

У зв'язку з цим, пояснив представник Кремля, 16 лютого Росія направила всім учасникам переговорів уточнювальні поправки та запропонувала Києву представити свої пропозиції до німецько-французького проєкту, а також викласти позицію щодо російських поправок. "Відтоді українські колеги зберігають багатозначне мовчання...", - сказав він.

Кремль звинувачує Київ у затягуванні конфлікту

Козак також обвинуватив українську владу в затягуванні конфлікту на Донбасі. "Всі дії Києва свідчать про намір затягнути, заморозити конфлікт. Не випадково почали говорити про якусь "стіну Донбасу". Розкручується версія і про бажання Росії "впровадити отруєну пілюлю Донбасу у здорове політичне тіло України". Жодних таємних планів у Росії немає", - сказав Козак.

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Він заявив, що Україна шукає відмовки, щоб не вести діалог із представниками Донбасу, і через це вважає необов'язковою резолюцію Ради Безпеки ООН 2202, що затвердила мінські домовленості. Представник Росії на переговорах "нормандської четвірки" на рівні політичних радників також обвинуватив Київ у черговому загостренні ситуації, збільшенні частоти та кількості обстрілів на Донбасі.

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Окрім того, Козак стверджує, що переговори в "нормандському форматі" суттєво змінилися, тепер обговорюються конкретні проєкти рішень, але Україна знизила свою активність. При цьому він зауважив, що Росії поки що "не вдається подолати принцип вельми дивної конфіденційності "нормандських" переговорів". "За конфіденційність виступає Україна. В цьому з посиланнями на дипломатичні традиції її підтримують Німеччина та Франція..." - сказав Козак.

Мирний план Франції і Німеччини

Раніше радник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в інтерв'ю телеканалу "Дім" розповів деталі плану Німеччини та Франції щодо врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на рівні "нормандського формату".

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За словами Арестовича, план не має суттєвих відмінностей і є розвитком всіх тих домовленостей, які були раніше досягнуті в межах "нормандського" і мінського форматів. Він додав, що це більш уточнений документ, який прив'язує дії календарно. "Цей план - це не що інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в "нормандському" і мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку. З ініціативи Франції та Німеччини були представлені так звані кластери перемир'я", - розповів він.

Арестович додав, що ці плани не показують широкій публіці в Україні, тому що сторони переговорів домовилися, "щоб уникнути розмов-пересудів, інформаційного впливу, неправомірних чуток, - не повідомляти те, про що перемовляються, до моменту, коли буде укладено угоду".

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  • Міна, яка досі не вибухунула. Широкине

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

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    На світлині - 82-міліметрова міна, що застрягла в асфальті і не вибухнула. Через тотальну замінованість сенсу ставити попереджувальні таблички просто немає. "Один рік війни - п'ять років розмінування, - каже військовий, що супроводжує кореспондента DW. - Ось і рахуйте".

  • Храм у Широкиному залишився неушкодженим

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Церква біля "Шпиля Пушкіна"

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  • Тетраподи між Широкиним і Маріуполем

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Тетраподи на захисті Маріуполя

    Бетонні тетраподи використовуються для будівництва хвилерізів - споруд, що захищають берегову лінію від руйнування. Після початку війни багатотонні конструкції встановили між Широкиним і Маріуполем, щоб перекрити шлях у місто танкам з боку самопроголошених республік.

  • За кілька кілометрів від Широкиного вирує мирне життя - у Маріуполі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Між війною і миром - лише кілька кілометрів

    Від Широкиного до східних околиць Маріуполя - по прямій менш ніж десять кілометрів, а до центру - двадцять. У пів мільйонному місті нині вирує мирне життя, а за результатами одного з опитувань Маріуполь навіть увійшов у десятку найкомфортніших міст України - попри близькість до війни і жахливу екологію.

    Автор: Микола Бердник


 

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