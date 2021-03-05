Андрій Єрмак розповів про новий мирний план для Донбасу

Керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак заявив, що в рамках "нормандського формату" Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і зараз очікують реакції російської сторони як учасниці переговорів.

"Сьогодні на столі лежить конкретний план - план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною", - сказав Єрмак ввечері у вівторок, 9 березня, під час онлайндискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік", яку організувало Німецьке товариство зовнішньої політики.

За словами Єрмака, представники трьох країн вважають, що цей план відповідає "духу і принципу мінських домовленостей" та нормам міжнародного права.

"У випадку, якщо Росія сьогодні задекларує свою готовність щодо припинення війни, реінтеграції окупованих територій в Україні, повернення наших громадян, то це відповідатиме всім критеріям. (...) Чекаємо позицію з боку Росії", - заявив Єрмак, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Керівник Офісу президента уточнив, що мирний план на цьому етапі складається з так званих "кластерів". "У рамках "нормандського формату" було зроблено дуже потужний крок, який ми сьогодні обговорюємо, і я сподіваюся, за тиждень-два буде предметом потужного обговорення під час відеоконференції в "нормандському форматі" - це так звані "кластери" (...), які можуть стати, в разі їх узгодження, основою для дорожньої карти, яка дійсно б завершилася встановленням миру на Донбасі, поверненням і реінтеграцією окупованих територій в Україну і проведенням місцевих виборів", - сказав Єрмак.

Він наголосив, що "Росія повинна чітко сказати, чи готова вона йти шляхом встановлення миру на Донбасі, або вона не хоче миру в Україні. Тоді всьому світу буде це зрозуміло".

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Єрмак: СММ ОБСЄ має взяти на себе більше повноважень на Донбасі

Під час дискусії Андрій Єрмак заявив також, що, на думку Києва, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повинна посилити контроль за режимом припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі.

"Ми сьогодні вважаємо, що контроль за ним (припиненням вогню. - Ред.) має бути більш жорстким. Ми вважаємо, що ОБСЄ повинна взяти на себе більше повноважень, ми вважаємо, що вони повинні трохи розширити свій мандат, оскільки існують всі умови, щоб цей режим виконувався", - заявив керівник Офісу президента.

Він додав, що "режим тиші на Донбасі дійсно існує з літа 2020 року, і завдяки його дотриманню втрати серед військовослужбовців стали в рази менше".

"На сьогодні найбільш значущим досягненням є багатомісячний режим припинення вогню, який, на жаль, буває з елементами провокацій, однак за останні місяці ці провокації критично збільшувалися". За словами Єрмака, Україна втратила за останні місяці 11 військових, ще кілька десятків отримали поранення.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі домовилися про режим повного і всеосяжного режиму припинення вогню на лінії зіткнення, який почав діяти з півночі 27 липня.

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