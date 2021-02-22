 Зеленський прагне ″нормандського″ саміту, але готовий зустрічатися і окремо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2021

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Новини

Зеленський прагне "нормандського" саміту, але готовий зустрічатися і окремо

Володимир Зеленський заявив про підготовку до саміту в "нормандському форматі". Якщо ж організувати його найближчим часом не вдасться, то він планує зустрітися з лідерами держав окремо.

Під час саміту нормандської четвірки у Парижі у грудні 2019 року

Під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі у грудні 2019 року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готується зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" з питань врегулювання ситуації на Донбасі. "У будь-якому разі готується "нормандська" зустріч. Вона має бути", - сказав Зеленський у вівторок, 9 березня, на полях форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому президент України зауважив, що якщо організувати проведення саміту в "нормандському форматі" найближим часом не вдасться, то він знайде можливість окремо зустрітися з лідерами держав, які залучені до переговорів (Німеччини, Франції, Росії. - Ред.). Зеленський додав, що вирішення "цього важливого питання" не відкладатимуть.

Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся у Парижі у грудні 2019 року. Наступний саміт планували провести в Берліні весною минулого року, утім, через пандемію коронавірусної хвороби його відклали на невизначений час. На зустрічі в Берліні глави держав мали намір, серед іншого, обговорити реалізацію домовленостей, досягнутих у Парижі. 

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Зеленський про збільшення обстрілів на Донбасі і Медведчука

Володимир Зеленський зазначив, що після блокування телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK, які пов'язують з одним із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ)  Віктором Медведчуком, збільшилася кількість збройних провокацій на Донбасі.

"Я не хочу пов'язувати саме з цим (закриттям телеканалів. - Ред.), але ми бачимо, що це в один час відбувається", - сказав президент України.

Нагадаємо, 3 лютого Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким запроваджено  санкції щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK. За кілька тижнів РНБО ухвалило рішення про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через підозри у фінансуванні тероризму. 

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Дивитись відео 19:32

Леонід Кравчук про Зеленського, мир на Донбасі, санкції проти Медведчука та роль США (25.02.2021)

DW.COM

Кулеба: Для прогресу на Донбасі потрібен саміт "нормандської четвірки"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що для врегулювання на Донбасі потрібно провести саміт "нормандської четвірки", бо для наступного кроку вперед потрібне рішення, яке можна досягнути за столом з президентом Росії.  

Аудіо й відео до теми

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)  

Відключення каналів Медведчука: боротьба з пропагандою чи свободою слова? (04.02.2021)  

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