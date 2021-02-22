Зеленський прагне "нормандського" саміту, але готовий зустрічатися і окремо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готується зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" з питань врегулювання ситуації на Донбасі. "У будь-якому разі готується "нормандська" зустріч. Вона має бути", - сказав Зеленський у вівторок, 9 березня, на полях форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому президент України зауважив, що якщо організувати проведення саміту в "нормандському форматі" найближим часом не вдасться, то він знайде можливість окремо зустрітися з лідерами держав, які залучені до переговорів (Німеччини, Франції, Росії. - Ред.). Зеленський додав, що вирішення "цього важливого питання" не відкладатимуть.

Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся у Парижі у грудні 2019 року. Наступний саміт планували провести в Берліні весною минулого року, утім, через пандемію коронавірусної хвороби його відклали на невизначений час. На зустрічі в Берліні глави держав мали намір, серед іншого, обговорити реалізацію домовленостей, досягнутих у Парижі.

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Зеленський про збільшення обстрілів на Донбасі і Медведчука

Володимир Зеленський зазначив, що після блокування телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK, які пов'язують з одним із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктором Медведчуком, збільшилася кількість збройних провокацій на Донбасі.

"Я не хочу пов'язувати саме з цим (закриттям телеканалів. - Ред.), але ми бачимо, що це в один час відбувається", - сказав президент України.

Нагадаємо, 3 лютого Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким запроваджено санкції щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK. За кілька тижнів РНБО ухвалило рішення про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через підозри у фінансуванні тероризму.

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