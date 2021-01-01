 Київ сподівається на проведення саміту в ″нормандському форматі″ в 2021 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2021

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Новини

Київ сподівається на проведення саміту в "нормандському форматі" в 2021 році

Київ розраховує, що наступного року вдасться провести саміт у "нормандському форматі", на якому обговорять встановлення миру на Донбасі на українських умовах, заявив дипломатичний радник президента України Ігор Жовква.

Під час саміту в нормандському форматі у Парижі в грудні 2019 року

Під час саміту в "нормандському форматі" у Парижі в грудні 2019 року

Київ розраховує, що в 2021 році відбудеться саміт у "нормандському форматі". Про це йдеться у статті заступника керівника Офісу президента (ОП) України, дипломатичного радника президента України Ігоря Жовкви, опублікованій у онлайн-виданні "ZN,UA" у суботу, 2 січня.

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"У 2021 році ставимо за мету проведення наступного саміту в "нормандському форматі". Його стратегічним завданням буде обговорення ключового питання встановлення миру в Донбасі на українських умовах", - написав Жовква, наголосивши, що Київ і надалі розраховує на підтримку Німеччини та Франції в цьому питанні. Він також зазначив, що робота над реалізацією домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі в грудні 2019 року, цього року триватиме, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами Жовкви, ще одним пріоритетом України в зовнішній політиці цього року буде робота з посилення міжнародного тиску на РФ для виконання нею своїх зобов'язань.

Дипломатичний радник президента України також звернув увагу, що торік питання Криму було повернуте до міжнародного порядку денного. "Це означає, що у 2021 році ми маємо зробити акцент на змістовній праці. Важливими стануть результати саміту лідерів держав-партнерів на підтримку міжнародного формату Кримської платформи, який готуємося провести в Україні влітку 2021 року", - повідомив Жовква.

Нагадаємо, останній саміт у "нормандському форматі" відбувся у Парижі у грудні 2019 року. Було заплановано, що наступний саміт пройде навесні минулого року, однак він упродовж року так і не відбувся.

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Результати "нормандського" саміту: що потрібно знати (10.12.2019)

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