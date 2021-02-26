 Євродепутатка: Зеленський вводить санкції проти Медведчука, але не звільняє Єрмака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2021

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Євродепутатка: Зеленський вводить санкції проти Медведчука, але не звільняє Єрмака

Євродепутатка Віола фон Крамон зауважила, що Володимир Зеленський вводить санкції проти проросійського політика Віктора Медведчука і водночас не звільняє Андрія Єрмака, який, за її словами, тісно взаємодіє з Кремлем.

Німецька євродепутатка Віола фон Крамон

Німецька євродепутатка Віола фон Крамон

Заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон (Viola von Cramon) заявила, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, бо намагається показати українцям, що орієнтується на них. Про це вона заявила в інтерв'ю DW, опублікованому в п'ятницю, 26 лютого.

"Ми бачимо у Зеленського певний опортунізм. Виборці дали великий кредит довіри йому та його політиці. Але тепер рівень його підтримки падає. І він намагається показати виборцям з усіх регіонів, що він орієнтується на них. Він діє жорстко щодо Медведчука. Але Андрій Єрмак досі залишається главою Офісу президента. Тобто, з одного боку, жорсткі дії щодо тих, хто веде політику в Україні на боці Росії. З іншого, він дозволяє собі тримати главу Офісу, який дуже тісно взаємодіє з Кремлем", - вважає євродепутатка.

Ескалація малоймовірна

Також фон Крамон зазначила, що не впевнена, щосанкції щодо трьох телеканалів і Медведчука можуть призвести до ескалації з боку Росії.

"Потенціал до шантажу в Кремля є постійно. Він може весь час як збільшувати, так і зменшувати рівень насильства. Чи загострить одне чи інше рішення ситуацію, чи стане більше насильства та загиблих - я не впевнена. Звісно, це одразу намагаються використати. Але ситуація дуже прикра вже давно", - зауважила євродепутатка.

За її словами, ситуація на Донбасі "принципово не змінилася". "Хоча Зеленський уже півтора року при владі. І хоча Єрмак активно веде процес примирення з Росією. Але де-факто нічого не змінилося, хіба що крім звітів ОБСЄ, які документують менше пострілів. Видавати це за великий успіх складно. Якщо Путін бачить свій інтерес у загостренні конфлікту, бо він таким чином хоче натиснути на Захід, - це його рішення. Але я не можу назвати це реакцією на політику України", - сказала фон Крамон .

Санкції проти Медведчука і Марченко

Обмежувальні заходи проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко Рада національної безпеки і оборони запровадила в п'ятницю, 19 лютого. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, під обмежувальні заходи підпадає усе майно, яке є у лідера ОПЗЖ.

При цьому Данілов зазначив, що санкції було запроваджено через підозри у фінансуванні Медведчуком тероризму. "СБУ веде кримінальне провадження за статтею про фінансування тероризму. Відповідно до цієї статті застосовані санкції", - зазначив Данілов.

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