Санкції щодо Медведчука: суд арештував частину нафтопродуктопроводу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про накладення арешту на частину нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", повідомляє у середу, 24 лютого, пресцентр Служби безпеки України (СБУ).

Як зазначається у повідомленні СБУ, відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 лютого на підставі доказів, зібраних СБУ у співпраці з іншими правоохоронними органами. Усе майно стратегічного об'єкта інфраструктури арештовано. "Майно (в тому числі будівлі, споруди, інші об’єкти, що розташовані в Україні і які забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", - йдеться у повідомленні.

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СБУ та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) здійснюють заходи з передачі всього об'єкта нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта" для вжиття заходів щодо його збереження. Досудове розслідування триває, вживають заходів для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

"За попередньою версією слідства СБУ, вибуття нафтопроводу з державної власності ставить під загрозу функціонування об'єктів важливого господарського значення", - наголосили в СБУ.

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У свою чергу пресслужба НАБУ повідомила, що майно, на яке накладено арешт, - це будівлі, споруди, лінійні ділянки, технологічні об'єкти, розташовані на території Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей. "До визначення управителя цього майна з боку АРМА воно перебуватиме на відповідальному зберіганні АТ "Уктранснафта", - йдеться в повідомленні.

Згодом оператор нафтотранспортної системи компанія "Укртранснафта" повідомив, що прийняв на зберігання об'єкти нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

Санкції проти Медведчука і К°

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) 19 лютого запровадила санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема народного депутата України від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко, а також кількох громадян РФ.

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Того самого дня РНБО доручила Кабінету Міністрів вжити необхідних заходів для повернення в державну власність частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", що проходить територією України. Деякі ЗМІ називали Медведучка одним із бенефіціарів нафтопродуктопроводу, проте партія "Опозиційна платформа - За життя" заявила, що депутат і члени його сім'ї не мали й не мають стосунку до нього.

Українська ділянка нафтопродуктопроводу належить "ПрикарпатЗахідтрансу" (Рівне). "ПрикарпатЗахідтранс" експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу протяжністю близько 1,1 тисячі кілометрів, призначену для прокачування дизельного пального з РФ і Білорусі як для внутрішніх потреб України, так для транзиту до Європи, зокрема в Угорщину.

Як стверджують у Службі безпеки України, раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що посадові особи "ПрикарпатЗахідтрансу" на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 мільйонів гривень.