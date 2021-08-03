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Віола фон Крамон

Віола фон Крамон - німецька політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віола фон Крамон".

Віола фон Крамон є членом німецької політичної партії Союз-90/Зелені. З 2009 до 2013 року вона була членом німецького Бундестагу. В 2019 році Віола фон Крамон обралась до Європейського парламенту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В ООН, ЄС і Європарламенті відреагували на смерть Шишова

В ООН, ЄС і Європарламенті відреагували на смерть Шишова 03.08.2021

ООН закликала українську владу провести ретельне розслідування обставин зникнення та смерті білоруського активіста Віталія Шишова. У ЄС також очікують результатів розслідування.
У ЄС очікували правової процедури щодо санкцій проти телеканалів - фон Крамон

У ЄС очікували правової процедури щодо санкцій проти телеканалів - фон Крамон 26.02.2021

Євродепутатка Віола фон Крамон заявила, що згодна за змістом із санкціями проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Однак у ЄС хотіли би, щоб це було зроблено за правовою процедурою, заявила вона в інтерв'ю DW.
Євродепутатка: Зеленський вводить санкції проти Медведчука, але не звільняє Єрмака

Євродепутатка: Зеленський вводить санкції проти Медведчука, але не звільняє Єрмака 26.02.2021

Євродепутатка Віола фон Крамон зауважила, що Володимир Зеленський вводить санкції проти проросійського політика Віктора Медведчука і водночас не звільняє Андрія Єрмака, який, за її словами, тісно взаємодіє з Кремлем.

Євродепутатка: У ЄС є певні симпатії до санкцій щодо Медведчука

Євродепутатка: У ЄС є "певні симпатії" до санкцій щодо Медведчука 26.02.2021

Євродепутатка Віола фон Крамон про те, як у Євросоюзі ставляться до санкцій, запроваджених Володимиром Зеленським щодо Віктора Медведчука, контрольованого ним бізнеcу з Росією та трьох телеканалів.
Євродепутати: КСУ треба оновлювати, а не розпускати

Євродепутати: КСУ треба оновлювати, а не розпускати 03.11.2020

КСУ не можна розпускати, як це пропонує Зеленський, переконані провідні євродепутати, які займаються Україною. В інтерв'ю DW вони запропонували варіанти виходу з кризи та пояснили, чи є загроза безвізу.

Втрата безвізу, оновлення КСУ та незаконна ініціатива Зеленського - євродепутати в інтерв'ю DW (03.11.2020) 03.11.2020

Просто ліквідувати Конституційний суд не можна, застерігають євродепутати Міхаель Ґалер та Віола фон Крамон в інтерв'ю DW. Президент Зеленський мав би об'єднуватися з реформаторами, а не олігархами, які прагнуть поховати антикорупційне законодавство в Україні.
Євродепутатка: Корумповані судді зруйнували антикорупційні структури в Україні

Євродепутатка: Корумповані судді зруйнували антикорупційні структури в Україні 03.11.2020

Німецька євродепутатка Віола фон Крамон застерегла Київ, що відсутність антикорупційних органів в Україні може активувати "відповідні пункти" угоди про асоціацію та поставити під загрозу безвіз.
Троє депутатів Європарламенту написали Арахамії жорсткого листа

Троє депутатів Європарламенту написали Арахамії жорсткого листа 05.10.2020

Євродепутати Віола фон Крамон, Міхаель Ґалер та Раса Юкнявічене застерегли Давида Арахамію щодо небезпеки втрати Україною фіндопомоги від ЄС. Вони також жорстко розкритикували частину депутатів від "Слуги народу".

Євродепутатка про протести в Білорусі: Ця революція - жіноча! (16.09.2020) 16.09.2020

Євродепутатка Віола фон Крамон заявила, що протести у Білорусі - це мирна та перш за все жіноча революція. Вона закликала Євросоюз запровадити "жорсткий санкційний список", зокрема і проти російських журналістів, які створюють пропаганду для держтелебачення Білорусі.

Європарламент затвердив склад делегації з асоціації з Україною

Європарламент затвердив склад делегації з асоціації з Україною 17.07.2019

Багато хто з 16-ти членів делегації - новачки не лише у ній, а й у самому Європарламенті.
Віола фон Крамон: Україні потрібна нова система, а не лише нова людина на чолі

Віола фон Крамон: Україні потрібна нова система, а не лише нова людина на чолі 25.05.2014

Колишня депутатка Бундестагу Віола фон Крамон спостерігала за перебігом президентських виборів у Харкові. У розмові з DW вона розповіла про перші політичні кроки, які має зробити новий президент.
Депутат Бундестагу: Україна повинна виконати рішення ЄСПЛ

Депутат Бундестагу: Україна повинна виконати рішення ЄСПЛ 30.04.2013

Вітаючи рішення ЄСПЛ у справі "Тимошенко проти України", депутат Бундестагу Віола фон Крамон водночас висловила побоювання, що Україна знаходитиме усе нові "можливості", аби тримати екс-прем'єрку в ув'язненні.
Берлін не бачить підстав для підписання угоди про асоціацію

Берлін не бачить підстав для підписання угоди про асоціацію 22.02.2013

Без виконання вимог Євросоюзу підписання угоди про асоціацію неможливе, нагадали у міністерстві закордонних справ Німеччини напередодні саміту Україна-ЄС. У Берліні застерігають від втрати часу.
Віола фон Крамон: у Партії регіонів мають серйозно сприймати критику

Віола фон Крамон: у Партії регіонів мають серйозно сприймати критику 23.01.2013

Депутат Бундестагу від "Зелених" Віола фон Крамон у розмові з DW прокоментувала роботу нового складу української делегації на зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
Німецькі спостерігачі: у день виборів було багато підозрілого

Німецькі спостерігачі: у день виборів було багато підозрілого 29.10.2012

З остаточними оцінками парламентських виборів в Україні міжнародні спостерігачі не поспішають. Однак двоє з них поділилися з DW дивними фактами, які можуть свідчити про спроби маніпуляцій.
Німецькі політики: чесні вибори в Україні - шанс на подвійний виграш

Німецькі політики: чесні вибори в Україні - шанс на подвійний виграш 28.10.2012

Хто б не переміг на виборах в Україні, європейська перспектива та добробут громадян мають стати пріоритетними завданнями нового парламенту, сподіваються німецькі політики.
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