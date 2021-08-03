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Віола фон Крамон - німецька політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віола фон Крамон".
Віола фон Крамон є членом німецької політичної партії Союз-90/Зелені. З 2009 до 2013 року вона була членом німецького Бундестагу. В 2019 році Віола фон Крамон обралась до Європейського парламенту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Євродепутатка Віола фон Крамон заявила, що згодна за змістом із санкціями проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Однак у ЄС хотіли би, щоб це було зроблено за правовою процедурою, заявила вона в інтерв'ю DW.
Євродепутатка Віола фон Крамон зауважила, що Володимир Зеленський вводить санкції проти проросійського політика Віктора Медведчука і водночас не звільняє Андрія Єрмака, який, за її словами, тісно взаємодіє з Кремлем.
Просто ліквідувати Конституційний суд не можна, застерігають євродепутати Міхаель Ґалер та Віола фон Крамон в інтерв'ю DW. Президент Зеленський мав би об'єднуватися з реформаторами, а не олігархами, які прагнуть поховати антикорупційне законодавство в Україні.
Євродепутатка Віола фон Крамон заявила, що протести у Білорусі - це мирна та перш за все жіноча революція. Вона закликала Євросоюз запровадити "жорсткий санкційний список", зокрема і проти російських журналістів, які створюють пропаганду для держтелебачення Білорусі.