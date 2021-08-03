Віола фон Крамон - німецька політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віола фон Крамон".

Віола фон Крамон є членом німецької політичної партії Союз-90/Зелені. З 2009 до 2013 року вона була членом німецького Бундестагу. В 2019 році Віола фон Крамон обралась до Європейського парламенту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.