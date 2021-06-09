 В ООН, ЄС і Європарламенті відреагували на смерть Шишова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2021

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Новини

В ООН, ЄС і Європарламенті відреагували на смерть Шишова

ООН закликала українську владу провести ретельне розслідування обставин зникнення та смерті білоруського активіста Віталія Шишова. У ЄС також очікують результатів розслідування.

Білоруський активіст Віталій Шишов

Білоруський активіст Віталій Шишов

Організація Об'єднаних Націй (ООН) у вівторок, 3 серпня, закликала владу України провести ретельне розслідування факту смерті білоруського активіста Віталія Шишова, якого  знайшли повішеним у парку в Києві.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що залякування громадянського суспільства в Білорусі має припинитися. При цьому у відомстві наголосили, що наразі не пов'язують смерть білоруського активіста з наступом Олександра Лукашенка на опозицію.

ЄС чекає на встановлення причин смерті Шишова

У Брюсселі також очікують встановлення причини смерті білоруського активіста Віталія Шишова, повідомила представниця Європейської Комісії Набіла Массралі.

"Українська влада здійснює розслідування цього випадку, і ми очікуємо (результатів - Ред.), щоб зрозуміти причину цього дуже нещасною смерті", - заявила вона, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Водночас Массралі не надала більше жодних оцінок.

МЗС Австрії закликало до розслідування

Міністерство закордонних справ Австрії також закликало до ретельного та прозорого розслідування обставин смерті Віталія Шишова.

"Ми глибоко вражені звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова. Наші думки з його близькими. Австрія закликає до ретельного та прозорого розслідування обставин його смерті", - йдеться в повідомленні міністерства у соцмережі Twitter.

Європарламентарі про смерть Шишова

Смерть Шишова також прокоментувала заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон (Viola von Cramon). "Ще один кошмар. Ніхто не застрахований", - написала євродепутатка у соцмережі Twitter. При цьому вона використала хештеги "#Білорусь #Лукашенко #Вбивство власного народу" і додала, що "цього разу в Україні".

Литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс також переконаний, що білоруського активіста було вбито. Він нагадав про вбивство журналіста Павла Шеремета. Євродепутат звинуватив у цих вбивствах Лукашенка.

"Вбивство білоруського громадянина Віталія Шишова, голови громадської організації "Білоруський дім в Україні", - ще один акт міжнародного тероризму режиму Лукашенка. Журналіст-розслідувач Павло Шеремет був убитий у 2016 році, а КДБ Білорусі стояв за цим", - написав Аустревічюс у Twitter.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві, знайшли повішеним в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події. "Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид", - наголосили правоохоронці. 

Віталій Шишов був головою громадської організації "Білоруський дім в Україні". Вона допомагає білорусам, які втекли до України від режиму Олександра Лукашенка, з пошуком житла, легалізацією та працевлаштуванням, зазначається на сайті організації. Напередодні в організації повідомили про зникнення Шишова, вранці 2 серпня він вийшов на пробіжку біля свого житла і не повернувся.

До свого зникнення Шишов помічав за собою стеження, інформував білоруський правозахисний центр "Вясна". За відомостями знайомих Шишова, до нього і його дівчини підходили підозрілі люди і намагалися завести розмову.

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