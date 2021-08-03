 У Києві зник голова організації ″Білоруський дім в Україні″ Шишов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2021

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Новини

У Києві зник голова організації "Білоруський дім в Україні" Шишов

Віталій Шишов вийшов з дому на пробіжку і не повернувся. Волонтери продовжують пошук голови "Білоруського дому в Україні". Про зникнення повідомили Службу безпеки України, прикордонників і поліцію.

Авто поліції України

У Києві зник глава організації "Білоруський дім в Україні" Шишов

У Києві зник голова громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов. Вранці у понеділок, 2 серпня, він вийшов з дому на пробіжку і не повернувся, йдеться в повідомленні в Telegram-каналі організації.

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"Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили", - зазначається далі. В організації підкреслили, що зв'язатися з керівником неможливо, місце розташування телефону вдалося встановити по вишках мобільного зв'язку, але квадрат пошуків занадто великий.

Кінологи з собаками обшукали ліс, але нічого не знайшли, поінформував "Білоруський дім в Україні". Волонтери продовжують прочісувати лісосмугу. Служба безпеки України, прикордонна служба та поліція повідомлені, підкреслили в організації.

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Правозахисний центр "Вясна" повідомив про стеження за Шишовим

Раніше Шишов помічав за собою стеження, уточнює білоруський правозахисний центр "Вясна". За відомостями знайомих Шишова, до нього і його дівчини підходили підозрілі люди і намагалися завести розмову.

"Білоруський дім в Україні" допомагає білорусам, які втекли до України від режиму Олександра Лукашенка, з пошуком житла, легалізацією та працевлаштуванням, зазначається на сайті організації.

Вранці у вівторок, 3 серпня, Національна поліція України повідомила, що Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків. 

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