Виданий Мінську Росією спортсмен Кудін "попросив" Лукашенка про помилування

Білоруський спортсмен, чемпіон світу з тайського боксу та кікбоксингу Олексій Кудін, який брав участь в акціях протесту в Білорусі і згодом був виданий Москвою Мінську, заявив, що "не підтримує опозиційні сили", а також попросив їх не використовувати його ім'я та спортивні досягнення в своїх інтересах. Записане звернення Кудіна оприлюднив у п'ятницю, 23 липня, в Telegram білоруський держканал ОНТ. Раніше цей же канал оприлюднив "інтерв'ю" з журналістом Романом Протасевичем.

"Проситиму Олександра Лукашенка про помилування"

"Хочу вибачитися перед співробітниками правоохоронних органів і проситиму Олександра Лукашенка про помилування", - говорить Олексій Кудін на камеру. Після чого додає, що хоче, щоб в Білорусі знову запанували "спокій, любов, і була благодать".

Спортсмен, який утримується в слідчому ізоляторі №1 в Мінську, запевнив, що з ним все гаразд. Він також заявив, що понесе покарання за підтримку протестів в Білорусі влітку 2020 року і "спокутує свою провину".

Москва видала Кудіна Мінську - попри заборону ЄСПЛ

Після того, як у квітні генпрокуратура РФ вирішила задовольнити запит Мінська про екстрадицію Кудіна, спортсмен оскаржив це рішення в Московському обласному суді, проте його апеляція була відхилена.

22 липня Москва видала атлета Мінську - попри те, що 21 липня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заборонив його екстрадицію через загрозу переслідування і тортур.

Дивіться також: Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео)

У Білорусі проти нього порушено кримінальну справу про "опір співробітникові міліції" на акції протесту 12 серпня 2020 року. За цією статтею йому загрожує до п'яти років колонії. Однак, як стверджує захист Кудіна, він при затриманні був жорстоко побитий, і сліди жорстокого поводження зберігаються на його тілі досі.