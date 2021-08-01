 Спортивний арбітраж відхилив клопотання білоруски Тимановської про допуск до стартів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2021

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Новини

Спортивний арбітраж відхилив клопотання білоруски Тимановської про допуск до стартів

Причиною вердикту CAS стало те, що білоруська бігунка не змогла довести свою правоту. Раніше НОК Білорусі відсторонив Христину Тимановську від участі в змаганнях на Олімпіаді в Токіо.

Христина Тимановська

Христина Тимановська

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив клопотання білоруської легкоатлетки Христини Тимановської про участь в кваліфікаційних забігах на дистанції 200 метрів. Повідомлення про це оприлюднено у понеділок, 2 серпня.

24-річна спортсменка оскаржила рішення Національного олімпійського комітету Білорусі, який вранці 2 серпня відсторонив її від участі в змаганнях. Проте, президент CAS відхилив її клопотання. Як наголошується в пресрелізі CAS, причиною такого рішення стало те, що Тимановська не змогла довести свою правоту.

Раніше білоруська спортсменка отримала гуманітарну візу в посольстві Польщі в Токіо. Згідно з повідомленням опозиційного Білоруського фонду спортивної солідарності, за вказівкою білоруської влади Тимановську повинні були насильно вивезти з Японії, тому вона прибула 1 серпня в посольство Польщі в Токіо. Про те, що її мали намір вивезти з Японії проти її волі, Тимановська повідомила 1 серпня у відеоролику. За її словами, причиною цього став її відкритий виступ з критикою на адресу білоруських спортивних функціонерів.

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