Спортивний арбітраж відхилив клопотання білоруски Тимановської про допуск до стартів

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив клопотання білоруської легкоатлетки Христини Тимановської про участь в кваліфікаційних забігах на дистанції 200 метрів. Повідомлення про це оприлюднено у понеділок, 2 серпня.

24-річна спортсменка оскаржила рішення Національного олімпійського комітету Білорусі, який вранці 2 серпня відсторонив її від участі в змаганнях. Проте, президент CAS відхилив її клопотання. Як наголошується в пресрелізі CAS, причиною такого рішення стало те, що Тимановська не змогла довести свою правоту.

Раніше білоруська спортсменка отримала гуманітарну візу в посольстві Польщі в Токіо. Згідно з повідомленням опозиційного Білоруського фонду спортивної солідарності, за вказівкою білоруської влади Тимановську повинні були насильно вивезти з Японії, тому вона прибула 1 серпня в посольство Польщі в Токіо. Про те, що її мали намір вивезти з Японії проти її волі, Тимановська повідомила 1 серпня у відеоролику. За її словами, причиною цього став її відкритий виступ з критикою на адресу білоруських спортивних функціонерів.