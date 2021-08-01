МОК вимагає від Білорусі роз'яснень щодо ситуації з Тимановською

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) звернувся до Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською, що є членкинею збірної Білорусі на Олімпійських іграх в Токіо, повідомив представник МОК Марк Адамс у понеділок, 2 серпня. Тимановська раніше заявила про спробу насильного вивезення її з Японії в Білорусь.

За словами Адамса, до справи Тимановської підключилося Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, вранці 2 серпня МОК ще раз контактував із нею. Білоруська спортсменка на даний час перебуває у безпеці в аеропорту "Ханеда" під захистом японської влади.

За словами речника уряду Японії Кацунобу Като, Тимановська має намір просити про політичний притулок, повідомляє інформагенція SID.

В інтерв'ю телеканалу Asahi білоруська спортсменка зазначила, що перебуває у безпечному місці і згодом через адвоката розповість про свої плани.

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Чехія запропонувала візу спортсменці

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек запропонував білоруській спортсменці в'їзну візу.

"Ми пропонуємо їй візу для в'їзду на територію, щоб вона могла подати прохання про міжнародний захист. Наше посольство в Токіо також готове допомогти", - написав чеський міністр у соцмережі Twitter ввечері 1 серпня.

Вранці 2 серпня посольство Чехії в Токіо заявило, що перебуває у тісному контакті з японською владою стосовно білоруської спорсменки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Тимановська має намір просити про політичний притулок в Європі.

Конфлікт легкоатлетки з тренерами

Тимановську виключили з команди після того, як вона розповіла в Instagram про нехлюйство тренерів. Після цього, за словами Тимановської, до неї в кімнату прийшли тренери і наказали їй збирати речі. В аеропорт прибула місцева поліція і знімальна група найбільшого японського телеканалу NHK.

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За даними одного з лідерів білоруської опозиції Павла Латушка, Тимановська виступила з критикою національної збірної, після чого рішення про її відкликання з Олімпіади прийняв правитель Білорусі Олександр Лукашенко.

НОК пов'язав рішення з "емоційно-психічним станом" спортсменки

У НОК Білорусі повідомили про рішення відправити Тимановську додому "у зв'язку з емоційно-психологічним станом" спортсменки. Після вказівки лікарів тренерський штаб легкоатлетичної збірної "прийняв рішення про припинення виступу спортсменки на Іграх XXXII Олімпіади", також відкликана її заявка на участь у кваліфікаційних забігах на 200 метрів і в естафеті 4х400 метрів, зазначається в заяві НОК. 2 серпня легкоатлетка повинна була брати участь в забігу на дистанцію 200 метрів.