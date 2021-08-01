 МОК вимагає від Білорусі роз′яснень щодо ситуації з Тимановською | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

МОК вимагає від Білорусі роз'яснень щодо ситуації з Тимановською

Спортсменка, яка заявила про спробу її насильного вивезення з Японії в Білорусь, перебуває під захистом японської влади, кажуть у МОК. Чехія вже запропонувала їй в'їзну візу.

Христина Тимановська і японські поліцейські в аеропорту Токіо

Христина Тимановська і японські поліцейські в аеропорту Токіо

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) звернувся до Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською, що є членкинею збірної Білорусі на Олімпійських іграх в Токіо, повідомив представник МОК Марк Адамс у понеділок, 2 серпня. Тимановська раніше заявила про спробу насильного вивезення її з Японії в Білорусь.

За словами Адамса, до справи Тимановської підключилося Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, вранці 2 серпня МОК ще раз контактував із нею. Білоруська спортсменка на даний час перебуває у безпеці в аеропорту "Ханеда" під захистом японської влади.

За словами речника уряду Японії Кацунобу Като, Тимановська має намір просити про політичний притулок, повідомляє інформагенція SID.

В інтерв'ю телеканалу Asahi білоруська спортсменка зазначила, що перебуває у безпечному місці і згодом через адвоката розповість про свої плани.

Читайте також: Виданий Мінську Росією спортсмен Кудін "попросив" Лукашенка про помилування

Чехія запропонувала візу спортсменці

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек запропонував білоруській спортсменці в'їзну візу.

"Ми пропонуємо їй візу для в'їзду на територію, щоб вона могла подати прохання про міжнародний захист. Наше посольство в Токіо також готове допомогти", - написав чеський міністр у соцмережі Twitter ввечері 1 серпня.

Вранці 2 серпня посольство Чехії в Токіо заявило, що перебуває у тісному контакті з японською владою стосовно білоруської спорсменки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Тимановська має намір просити про політичний притулок в Європі.

Конфлікт легкоатлетки з тренерами

Тимановську виключили з команди після того, як вона розповіла в Instagram про нехлюйство тренерів. Після цього, за словами Тимановської, до неї в кімнату прийшли тренери і наказали їй збирати речі. В аеропорт прибула місцева поліція і знімальна група найбільшого японського телеканалу NHK.

Читайте також: Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство

За даними одного з лідерів білоруської опозиції Павла Латушка, Тимановська виступила з критикою національної збірної, після чого рішення про її відкликання з Олімпіади прийняв правитель Білорусі Олександр Лукашенко.

НОК пов'язав рішення з "емоційно-психічним станом" спортсменки

У НОК Білорусі повідомили про рішення відправити Тимановську додому "у зв'язку з емоційно-психологічним станом" спортсменки. Після вказівки лікарів тренерський штаб легкоатлетичної збірної "прийняв рішення про припинення виступу спортсменки на Іграх XXXII Олімпіади", також відкликана її заявка на участь у кваліфікаційних забігах на 200 метрів і в естафеті 4х400 метрів, зазначається в заяві НОК. 2 серпня легкоатлетка повинна була брати участь в забігу на дистанцію 200 метрів.

Дивитись відео 01:23

Олімпійські віртуальні тури по Токіо в часи коронавірусу (30.07.2021)

Також за темою

July 11, 2019 - Napoli, Campania, Italy - TSIMANOUSKAYA Krystsina of Belarus first classified in the Women's 200m Final during day 10 of the Napoli 2019 Summer Universiade. (Credit Image: © Ernesto Vicinanza/SOPA Images via ZUMA Wire

Білоруську легкоатлетку Тимановську намагаються вивезти з Токіо 01.08.2021

Після критики на адресу тренерів в соцмережах Христину Тимановську привезли з речами в аеропорт Токіо. За даними опозиціонера Латушка, рішення про вивезення прийняв особисто Олександр Лукашенко.

Реклама

Докладно

Наявність негативного тесту на ковід чи свідотства про вакцинацію на кордонах вибірково перевірятиме Федеральна поліція

Німеччина робить жорсткішими умови в'їзду

Які обмеження діють на вїзд до Німеччини? Правила перетину кордону залишаються складними. DW допомагає розібратися.  

Кожен шостий електромобіль у світі вироблений у Німеччині

Кожен шостий електромобіль у світі вироблено у Німеччині

Частка німецьких компаній у сегменті електромобілів у світі в другому кварталі 2021 року сягнула 17 відсотків.  