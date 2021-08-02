Білоруська легкоатлетка Тимановська отримала польську гуманітарну візу

Білоруська спортсменка Христина Тимановська отримала польську гуманітарну візу у посольстві країни в Токіо і спілкується з польськими дипломатами. Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Марчин Пшидач у соцмережі Twitter у понеділок, 2 серпня. "Польща зробить усе необхідне, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар’єру", - написав Пшидач.

У коментарі інформагентству Reuters Пшидач уточнив, що Тимановська "планує прибути до Польщі найближчими днями". У Польщі вона має намір просити про політичний притулок.

Раніше цього ж дня японські ЗМІ повідомляли, що Тимановська приїхала до посольства Польщі у Токіо. "Представниця команди Білорусі увійшла в посольство Польщі", - йшлося в рухомому рядку японського телебачення, яке показало кадр з крупним планом Тимановської.

Про намір спортсменки просити про політичний притулок у Польщі раніше інформагенції AFP повідомив її чоловік. Також про це заявляли представники Білоруського фонду спортивної солідарності, а також віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи Аркадіуш Мулярчик.

Реакція Білорусі

Тим часом Національний олімпійський комітет Білорусі заявив, що уважно стежить за ситуацією з Тимановською і співпрацює з оргкомітетом Ігор і Міжнародним олімпійським комітетом.

Крім того, посольство Білорусі в Токіо звернулося до японської сторони з офіційним проханням надати інформацію про спортсменку. "Оскільки дипломати не змогли отримати у представників японської сторони подробиці, посольство звернулося до японської сторони з офіційним проханням про надання інформації про громадянку Білорусі", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.

Реакція Німеччини

Представниця МЗС Німеччини Марія Адебар (Мaria Аdebahr) у зв'язку із ситуацією з Христиною Тимановською закликала Мінськ поважати права громадян. "Ми закликаємо білоруську владу поважати основні права громадян, такі як свободу ЗМІ і думок", - сказала Адебар.

За її словами, це стосується "усіх громадян, включно зі спортсменами". При цьому вона не відповіла на запитання, чи готова Німеччина надати спортсменці притулок.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек заявив, що запропонував білоруській спортсменці в'їзну візу.

Конфлікт легкоатлетки з тренерами

Тимановську виключили з команди після того, як вона розповіла в Instagram про нехлюйство тренерів. Після цього, за словами Тимановської, до неї в кімнату прийшли тренери і наказали їй збирати речі. В аеропорт прибула місцева поліція і знімальна група найбільшого японського телеканалу NHK.

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За даними одного з лідерів білоруської опозиції Павла Латушка, Тимановська виступила з критикою національної збірної, після чого рішення про її відкликання з Олімпіади прийняв правитель Білорусі Олександр Лукашенко.

НОК пов'язав рішення з "емоційно-психічним станом" спортсменки

У НОК Білорусі повідомили про рішення відправити Тимановську додому "у зв'язку з емоційно-психологічним станом" спортсменки. Після вказівки лікарів тренерський штаб легкоатлетичної збірної "прийняв рішення про припинення виступу спортсменки на Іграх XXXII Олімпіади", також відкликана її заявка на участь у кваліфікаційних забігах на 200 метрів і в естафеті 4х400 метрів, зазначається в заяві НОК. 2 серпня легкоатлетка повинна була брати участь в забігу на дистанцію 200 метрів.