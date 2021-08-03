 Зниклого білоруського активіста знайшли повішеним у Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2021

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Новини

Зниклого білоруського активіста знайшли повішеним у Києві

Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник у Києві, знайшли повішеним в одному з київських парків, повідомила Національна поліція України. Він очолював громадську організацію "Білоруський дім в Україні".

Форма української поліції

Поліція перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид

Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві, знайшли повішеним у вівторок, 3 серпня, в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події. Про це повідомила Національна поліція України.

"Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид", - наголосили правоохоронці. Повну картину подій встановлять після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто" та проведення експертиз і слідчих експериментів.

Поліція Києва звернулася до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, та можливі погрози.

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Віталій Шишов був головою громадської організації "Білоруський дім в Україні". Вона допомагає білорусам, які втекли до України від режиму Олександра Лукашенка, з пошуком житла, легалізацією та працевлаштуванням, зазначається на сайті організації. Напередодні в організації повідомили про зникнення Шишова, вранці 2 серпня він вийшов на пробіжку біля свого житла і не повернувся.

До свого зникнення Шишов помічав за собою стеження, інформував білоруський правозахисний центр "Вясна". За відомостями знайомих Шишова, до нього і його дівчини підходили підозрілі люди і намагалися завести розмову.

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