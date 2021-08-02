 МОК почав розслідувати справу білоруської легкоатлетки Тимановської | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2021

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Новини

МОК почав розслідувати справу білоруської легкоатлетки Тимановської

Міжнародний олімпійський комітет хоче встановити всі факти та заслухати всіх причетних у справі білоруски Христини Тимановської.

Христина Тимановська (архівне фото)

Христина Тимановська (архівне фото)

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розпочав офіційне розслідування справи білоруської легкоатлетки Христини Тимановської. Організація має намір встановити всі факти та заслухати всіх причетних, перш ніж вживати подальших заходів, заявив представник МОК Марк Адамс у вівторок, 3 серпня, передає агенція dpa.

За словами Адамса, МОК хоче отримати письмові пояснення від Білоруського олімпійського комітету. При цьому він не вказав дату завершення розслідування. "Нам потрібно докопатися до суті. Скільки часу це займе - я не знаю", - заявив він. Крім того, МОК звернувся до Національного олімпійського комітету Польщі, щоб обговорити, як підтримувати Тимановську в майбутньому.

Раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив клопотання Христини Тимановської про участь в кваліфікаційних забігах на дистанції 200 метрів.

До цього білоруська спортсменка отримала гуманітарну візу в посольстві Польщі в Токіо. Згідно з повідомленням опозиційного Білоруського фонду спортивної солідарності, за вказівкою білоруської влади Тимановську повинні були насильно вивезти з Японії, тому вона прибула 1 серпня в посольство Польщі в Токіо. Про те, що її мали намір вивезти з Японії проти її волі, Тимановська повідомила 1 серпня у відеоролику. За її словами, причиною цього став її відкритий виступ з критикою на адресу білоруських спортивних функціонерів.

За даним українських ЗМІ, чоловік Тимановської Арсеній Зданевич разом з їхньою дитиною терміново виїхали з Білорусі до України на тлі скандалу з легкоатлеткою у Токіо. 

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