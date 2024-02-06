У Європарламенті пропонують укласти план перемоги України

Члени Європарламенту під час дебатів, що пройшли у Страсбурзі у вівторок, 6 лютого, підбили підсумки дворічної підтримки, яку Євросоюз надає Україні у її протистоянні російській агресії. Члени всіх впливових політичних груп висловили переконання, що, попри безпрецедентну солідарність із Києвом, ЄС робить недостатньо і тому має збільшити свою фінансову, військову і гуманітарну підтримку Україні, щоб гарантувати поразку путінської Росії. Для цього Брюссель має виробити план перемоги України, для реалізації якого країни-члени ЄС мають виділяти 0,25 відсотка свого внутрішнього валового продукту.

Нечисленним представникам лівих, які під час дебатів висловлювалися проти постачання зброї Україні і закликали припинити війну, їхні колеги з інших фракцій радили частіше називати ім'я того, хто цю війну почав.

ЄС залучив Київ до підготовки оборонно-промислової стратегії

За два роки повномасштабного російського вторгнення країни-члени ЄС надали Україні військової допомоги на понад 28 мільярдів євро, підготували понад 40 тисяч українських військових, а оборонна промисловість блоку збільшила свої потужності на 40 відсотків, повідомила під час дебатів очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також зауважила, що у березні кількість боєприпасів 155-міліметрового калібру, переданих Україні, сягне 500 тисяч із обіцяного мільйону. У Єврокомісії усвідомлюють, що цієї допомоги недостатньо.

"Ми повинні не лише пришвидшити доставку боєприпасів. Ми маємо дивитися у майбутнє і розглядати оборонні спроможності України як власні", - сказала фон дер Ляєн. Вона повідомила, що ЄС залучив українську сторону до підготовки оборонно-промислової стратегії Євросоюзу, що дасть можливість "інтегрувати Україну у деякі наші оборонні програми". "Це допоможе не лише покривати оборонні потреби України, а й сприятиме спільному плануванню між нашими військовими", - сказала глава Єврокомісії.

Вона заявила про те, що рішення російського президента Володимира Путіна вторгнутися в Україну "було моральною і стратегічною помилкою". Бо замість того, щоб "захопити Київ, роз'єднати ЄС та послабити НАТО, він добився протилежного". Фон дер Ляєн запевнила, що "Європа буде поруч з Україною протягом кожного дня цієї війни і кожного дня після неї".

Урсула фон дер Ляєн: "Ми повинні розглядати оборонні спроможності України як власні" (фото з архіву) Фото: Christophe Licoppe/EU

Країни ЄС повинні витрачати більше на допомогу Україні

"Українці не втрачають своєї мужності та жертовності, але ми заволікаємо з нашою допомогою. Протягом цих років наша допомога давала можливість не програти війну, але її було замало для перемоги", - констатував литовський депутат від "Європейської народної партії" Андрюс Кубілюс. За його словами, минулого року "Росія витратила на війну понад 100 млрд євро, а українці включно з усією нашою допомогою змогли залучити 80 млрд євро". Вся військова допомога ЄС за минулий рік становила 0,1 відсотка від ВВП ЄС.

На думку Кубілюса, такий стан речей пояснюється тим, що обсяги європейської допомоги залежить від "індивідуальних добровільних рішень кожної країни-члена". "Нам потрібен план перемоги України, який покриє всі військові потреби України, а не лише боєприпаси", - вважає євродепутат. Цей план повинен базуватися на зобов'язанні кожної країни ЄС надавати Україні військову допомогу у обсязі не менше, ніж 0,25 відсотка від національного ВВП.

Ідею "угоди про підтримку українців" вважають слушною і в групі соціалістів. Португальський євродепутат від цієї політсили Педро Маркес наголосив, що протягом двох років "сміливі українці стояли проти однієї з найсильніших армій світу". "Але Україні необхідні боєприпаси і фінансова підтримка, щоб виграти ці війну. Нам потрібна угода про підтримку українців", - заявив Маркес.

Андрюс Кубілюс вважає, що Україні слід надавати військову допомогу обсягом 0,25 відсотка від національного ВВП (фото з архіву) Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/IMAGO

"Путін радіє ваганням ЄС"

Попри рішення останнього саміту ЄС про виділення Україні 50 млрд євро фінансової допомоги, він не приніс необхідних рішення щодо допомоги військової, констатувала представниця групи лібералів, французька євродепутатка Наталі Луазо. "Замість того, щоб діяти і ухвалювати рішення, наші країни звинувачують одна одну, що вони роблять недостатньо, хоча ми всі повинні робити більше і набагато швидше", - заявила політикиня.

Путін нічому не радіє більше, ніж ваганням та слабкості партнерів України, переконана представниця Зелених, німецька євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). За її словами, у моменти вагання Вашингтону російська армія іде в наступ, коли вагається Берлін - на Київ летять російські ракети, коли вагається ЄС - росіяни депортують нові групи українських дітей. "Ми дуже довго сприймали мир на нашому континенті як даність (…). Але якщо впаде Україна, то наступними у списку стануть країни ЄС", - застерегла Крамон-Таубадель.

Євродепутатка від Зелених Віола фон Крамон-Таубадель застерегла, що Путін нічому не радіє більше, ніж ваганням та слабкості партнерів України (фото з архіву) Фото: European Union 2024

Не ускладнювати і не заформалізовувати питання надання системної допомоги Україні закликала представниця консерваторів, польська євродепутатка Анна Фотига. На її думку, щоб здобути військову та економічні переваги у війні з Росією, Україні необхідні підтримка ЄС. "І для того, щоб її надати, нам потрібна лише політична воля", - заявила Фотига, нагадавши, що "Україна стікає кров'ю", захищаючи також і європейців.

Голоси Лівих та крайніх правих на цьому у цих дебатах звучали мляво і непереконливо. Два представники правопулістської групи "Ідентичність і демократія" у своїх виступах взагалі не згадували про війну, а агітували проти вступу України до ЄС. А на виступ ірландського євродепутата від Лівих Міка Воллеса, який назвав підтримку України "божевіллям", бо вона не принесла миру, його литовський колега Андрюс Кубілюс нагадав йому, що ці два роки "українці ціною великих жертв захищали не лише свою країну, а й нас усіх, включно з вами, пане Воллес".

Резолюція "Необхідність непохитної підтримки ЄС для України після двох років агресивної війни Росії проти України" буде винесена на голосування під час сесійного засідання Європарламенту 26 лютого.