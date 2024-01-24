Шольц: Країни Євросоюзу недостатньо допомагають Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни докласти більше зусиль для підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення. Це вже не перша така його заява останнім часом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (OIaf Scholz) закликав європейські країни докласти більше зусиль для підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення. Як передає агенція dpa, про це він сказав в інтерв’ю газеті Die Zeit.

"Внески, які європейські держави наразі запланували на 2024 рік, ще недостатньо великі. Європа повинна обговорити, що може зробити кожна країна, щоб ми могли значно збільшити нашу підтримку", - сказав він.

За його словами, Україна повинна мати можливість захищати свою територію, "і це не повинно зазнати невдачі через брак протиповітряної оборони, артилерії, танків або боєприпасів". "Я твердо переконаний, що Європа повинна зробити більше, щоб підтримати Україну в обороні своєї країни", - сказав він.

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Шольц також поскаржився на те, що Німеччина часто стикається з критикою з боку інших країн Європейського Союзу через підтримку України, незважаючи на надання зі свого боку великої допомоги.

"Мене дуже дратує те, що мені доводиться постійно стикатися з критикою в Німеччині, що уряд робить надто мало і занадто нерішучий. Проте ми робимо більше, ніж усі інші країни ЄС, набагато більше. Тому я зараз багато телефоную своїм колегам і прошу їх зробити більше", - сказав він.

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Раніше на початку січня Шольц закликав інші країни ЄС надати Україні більше військової підтримки цьогоріч. Після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом він зазначив, що поставки зброї, заплановані більшістю країн-членів ЄС, є занадто малими.

Також канцлер нагадав, що Німеччина зараз надає Україні найсильнішу підтримку після США, і лише на цей рік передбачено виділення вісьмох мільярдів євро на поставки зброї та обладнання Києву. Крім того, ФРН надасть Україні гуманітарної та фінансової допомоги "на мільярди євро". Однак, самого лише німецького внеску буде недостатньо, щоб гарантувати безпеку України, наголосив канцлер.

Військова допомога Німеччини Україні

Нагадаємо, 4 січня Німеччина оголосила передачу Україні чергового пакета військової допомоги для України - першого у 2024 році. Так, ФРН передає Україні боєприпаси для танків Leopard 2 A6, 10 бойових машин піхоти Marder із боєприпасами та запчастинами, зенітний артилерійський комплекс Skynex із боєприпасами (це перший такий комплекс від Німеччини), а також ракети до зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM.

До пакета також увійшли 10 наземних радіолокаційних станцій GO12, понад дев'ять тисяч снарядів калібру 155 мм, дві радіолокаційні системи TRML-4D, дві броньовані інженерні машини Wisent 1, мостоукладач Beaver із запчастинами та 10 вантажівок Zetros тощо.

Військова допомога, надана Україні з боку ФРН у 2023 році загалом стягнула 5,4 мільярда євро (у 2022 році - два мільярди). Крім цього, Німеччина взяла на себе аналогічні зобов'язання на наступні роки в розмірі близько 10,5 мільярда євро. Ці гроші мають піти переважно на військову підтримку України. Водночас вони будуть використовуватися з метою фінансування поповнення запасів Бундесверу, а також внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з якого, своєю чергою, можуть компенсуватися витрати країн-членів ЄС на підтримку України.