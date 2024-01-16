"Формула перемоги" для ЗСУ та "агенти Путіна" в ЄП

Бурхлива дискусія про військову допомогу Україні відбулася в Європарламенті у вівторок, 16 січня, на першій пленарній сесії 2024 року. "Захоплюючими і пристрасними" назвала дебати їхня учасниця Хаджа Лабіб - глава МЗС Бельгії, що очолює зараз Раду ЄС. Шквал критики обрушився на Європейський Союз з усіх боків - як від депутатів, які від початку повномасштабного вторгнення вимагають прискорити і розширити постачання озброєнь Києву, так і від відомих шанувальників абстрактного дипломатичного і політичного "вирішення конфлікту в Україні". Багато хто наголошував, що настав поворотний, екзистенціальний момент для Європи.

"Формула перемоги" для України

Прибічники України в Європарламенті навели нову "формулу перемоги": 0,25 відсотка ВВП. Саме стільки, на їхній погляд, країнам достатньо було б виділяти щорічно для поразки Росії у війні. "Якби євроатлантичне співтовариство і всі інші держави-однодумці, прихильні остаточній перемозі України над агресором, виділяли до перемоги у війні лише скромні 0,25% ВВП на підтримку України, це дало б приблизно 120 мільярдів євро на рік, що цілком достатньо для забезпечення відсутності небажаних збоїв у спроможності українських військових давати відсіч агресору", - заявив заступник голови делегації Європарламенту зі зв'язків із Парламентською асамблеєю НАТО Свен Міксер.

Хаджа Лабіб Фото: European Union 2024

На думку естонця, всі союзники Києва мають узяти на себе в цій сфері тверді зобов'язання, аналогічні двовідсотковому рівню витрат на оборону членів Північноатлантичного альянсу.

Читайте також: Мільйон снарядів для ЗСУ: в ЄС назвали проблему

Тієї ж точки зору дотримується і парламентський доповідач по Росії Андрюс Кубілюс. Його розрахунки показують, що якщо всі країни НАТО і ЄС виділять на військову допомогу Києву не менше ніж 0,25 відсотка від свого ВВП, то Україна переможе. "Об'єднаний Захід у 25 разів сильніший за Росію і в нього є економічна міць, щоб допомогти Україні перемогти у війні. Однак цього не відбувається", - констатував литовський депутат.

Він навів і подальшу статистику. У 2023 році Росія витратила на війну в Україніпонад 100 мільярдів євро або 6 відсотків ВВП, а Україна, із врахуванням усієї допомоги Заходу, витратила на свою оборону 80 мільярдів євро, виділивши 25 відсотків свого ВВП. Військова допомога ЄС для України становила всього 0,075 відсотка від ВВП, тоді як США, за словами Кубілюса, "впоралися із завданням трохи краще" - 0,1 відсотка. Розкид по країнах Євросоюзу великий. Наприклад, Литва та Естонія підтримали ЗСУ на 1,4 відсотка ВВП, Німеччина збільшила цю статтю витрат до 0,5 відсотка, при цьому Франція витратила на військову допомогу Україні лише 0,02 відсотка ВВП.

Аби перемогти "терористичну державу Росія", обсяг військової підтримки Заходу має значно перевищити зростаючі військові витрати Москви, вважає інший литовський депутат. "Недостатні військові поставки можуть призвести до поразки України і, як наслідок, до руйнування західної системи безпеки, - заявив Пятрас Ауштрявічюс. - Давайте зробимо все можливе, щоб цього не сталося. І зробимо це зараз".

Читайте також: Зеленський: Партнери не сигналізують про "замороження" війни

"Мантра" більше не працює

Заспокоювати свою совість, вимовляючи одну й ту саму "мантру" про те, що ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, - недостатньо, повторювали критично налаштовані європарламентарі. "Мало просто на словах підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Ми повинні, нарешті, повернутися до формулювання Маріо Драгі з порятунку євро і підтримати Україну, "чого б це не коштувало", - процитував економіста німецький євродепутат Міхаель Ґалер (Michael Gahler). Він нагадав про кризу євро у 2009-2012 роках, коли Драгі очолював Європейський центробанк. "Тоді ми не могли дозволити собі втратити євро. Тепер ми не можемо дозволити собі втратити Україну", - наполягає німецький парламентарій.

Він закликав країни ЄС якомога швидше розмістити довгострокові замовлення в оборонній промисловості, наростити потужності, найняти персонал і постачати Україні все, що можливо. "Поговоріть із третіми країнами про відтермінування узгоджених постачань до держав, які не перебувають у стані війни, щоб фактичне виробництво, наприклад, 155-міліметрових снарядів могло бути повністю поставлено до України", - вказав він.

Звернувся Ґалер і до канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) із закликом припинити "особисто блокувати постачання ракет Taurus, тоді як більшість депутатів Бундестагу та експертів підтримують їхню передачу Києву.

У ЄС лунає надто багато обіцянок і порожніх гасел, давно на часі перейти від слів до справи, кажуть європарламентарі. "Я втомилася весь час слухати про вагомі причини на те, щоб все робити повільніше і менше, ніж треба", - обурилася голова парламентського підкомітету з оборони і безпеки француженка Наталі Луазо. - Поки результат виборів у США не вирішений, не можна втрачати ні хвилини". Вона закликала діяти так само швидко і згуртовано, як під час пандемії коронавірусу, оскільки "загроза вже на порозі".

Віола фон Крамон-Таубадель Фото: European Union 2024

"Кожен патрон, який ми виробляємо для України, - це безцінна інвестиція в нашу власну безпеку", - резюмувала заступниця голови парламентського комітету асоціації "ЄС-Україна" Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Kramon-Taubadel).

Аргументи правих і лівих противників поставок озброєнь Києву

Заклики до військової підтримки України неприйнятні, заявив німецький депутат, який входить до партії "Альтернатива для Німеччини" Бернхард Зімніок. За його словами, "більше немає жодного серйозного експерта, який бачив би хоч найменший шанс на перемогу України".

Український контрнаступ провалився, військового рішення у цій ситуації немає "і рано чи пізно доведеться шукати дипломатичне рішення", вважає словацький парламентарій Мілан Ухрік. "Ми маємо, нарешті, почати прагнути до миру, а не до збільшення постачання зброї", - заявив він.

Україна зайшла в глухий кут, заявила представниця Лівої групи в Європарламенті Клер Дейлі, зазначивши "приголомшливу дурість" лідерів ЄС і закликавши їх "припинити божевілля". "Єдині, кому ви допомагаєте, - це акціонери збройових компаній", - каже ірландка.

За інформацією німецької депутатки Озлем Алев Демірель (Özlem Alev Demirel) від тієї самої Лівої групи, тепер і український народ "дедалі більше усвідомлює, що розв'язання проблеми лежить не на полі бою". "Ні, необхідно терміново знайти політичне рішення і покласти край війні", - заявила заступниця голови парламентського підкомітету з оборони, не вказавши як.

Читайте також: Міністр оборони Італії закликає до переговорів про мир в Україні

Ірландець Мік Воллес знову-таки від Лівої групи вважає, що війні можна було запобігти, "але ми не хотіли миру, ми хотіли війни". "Прагнучи завдати шкоди Росії, ми даремно витратили мільйони євро платників податків ЄС", - вважає парламентарій. А словацький депутат Мирослав Радаковський взагалі заявив, що війна в Україні - це проблема Сполучених Штатів, а "ЄС - лише васал США". Він закликав "почати мирні переговори, але без американців" і зупинити "вбивство слов'ян". У відповідь на критичну репліку із залу він вигукнув: "Закрой рота!", за що отримав зауваження від віцеспікера.

"На кону - доля поколінь"

"Ого! Як активізувалися агенти Путіна, це щось нове!" - пожартувала ще одна заступниця голови підкомітету з оборони Раса Юкнявічене, зірвавши оплески. Вона переконана, що ця війна насамперед продемонструє, "чи здатні демократії взагалі ухвалювати необхідні рішення і захищатися". "Поразка України обійдеться нам нескінченно дорожче за гроші, необхідні для її перемоги, - наголосила вона. - На карту поставлено долю майбутніх поколінь. Ми набагато сильніші, ніж морально прогнилий режим Путіна".

Представники Ради ЄС і Єврокомісії запевнили, що Україна, як і раніше, є топпріоритетом для Євросоюзу і пообіцяли нарощувати військову допомогу Києву "так, стільки, скільки буде потрібно!". "Говорити протилежне - означає грати на руку Путіну, який через свого міністра закордонних справ уже дав зрозуміти, що на Україні не зупиниться", - сказала Хаджа Лабіб. Вона нагадала, що від Києва до Страсбурга лише 2000 кілометрів.