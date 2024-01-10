Зеленський: Партнери не сигналізують про "замороження" війни

Володимир Зеленський заперечує, що союзники закликають до "замороження ситуації". Водночас президент України наголосив, що зволікання з допомогою "додає сил та хоробрості" Росії.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що партнери не тиснуть на нього щодо "замороження ситуації" у війні Росії проти України. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі в середу, 10 січня.

"Ніякого тиску від партнерів немає щодо припинення нашого справедливого захисту та боротьби. Тиску щодо замороженого конфлікту поки що немає. Є різні голоси, є якісь різні обговорення - я в медіа їх чув, читав і знаю. Думаю, що партнери поки що офіційно не готові нам давати відповідні сигнали, принаймні я їх особисто не чув", - зазначив президент.

Зволікання з допомогою додає хоробрості Путіну

Зеленський зауважив, що риторика президента РФ Володимира Путіна свідчить, що той "не збирається зупинятися" та прагне повної окупації України. При цьому він наголосив, що зволікання партнерів з продовженням допомоги Україні лише "додає сил і хоробрості РФ".

"Ми повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступними, якщо ми не витримаємо. Ми нещодавно з вами вже чули, вони (росіяни. - Ред.) почали говорити і про Фінляндію, і про незалежність Узбекистану, тощо. Путін не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його", - заявив Зеленський.

"Багато в чому цей рік стане вирішальним"

За його словами, 2024 рік "багато в чому стане вирішальним для України, Литви та всіх партнерів у вільному світі". "Абсолютно все, чого Україна прагне для себе, працюватиме заради свободи та незалежності кожного народу, якому загрожує Росія", - зазначив президент.

Він подякував Литві за значущу підтримку: зброю, техніку, тренування українських військових, лідерство в коаліції з розмінування. Президент зауважив, що і Україні, і Литві "не пощастило з неадекватним сусідом", втім вони не стануть "заручниками географії". Він повідомив, що обидві країни працюють над двосторонніми контрактами щодо виробництва зброї в умовах, коли в світі спостерігається її дефіцит.

Найпріоритетнішою потребою на тлі останніх масованих ударів РФ по Україні, коли та випустила сумарно близько 500 ракет і дронів, Зеленський назвав сучасні засоби протиповітряної оборони (ППО). За його словами, це те, що Україна з партнерами поки не здатна виробляти найближчим часом. "Ми змогли відбити 70 відсотків. Боротися з цією вражиною можна технологіями. Потрібні системи і ракети, які борються проти російської балістики", - наголосив президент.

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Нова литовська допомога Україні на 200 мільйонів євро

Науседа на брифінгу анонсував виділення Україні нової партії допомоги на 200 мільйонів євро. Вже цього місяця Литва знову відправить в Україну боєприпаси, генератори та детонатори, а в лютому - бронетранспортери M577.

Як уточнив Зеленський, ідеться не просто про допомогу, але й про спільне виробництво, зокрема засобів боротьби з дронами. Відповідні угоди уклали 10 січня.

Литовський президент наголосив, що нинішня війна - це не лише боротьба України, а й всієї Європи за мир і свободу. Він також запевнив у подальшій підтримці євроатлантичної інтеграції України. "Питання вже не в тому, чи стане Україна членом НАТО, а в тому - коли", - наголосив Науседа.