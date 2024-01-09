Ігнат розповів про дефіцит ракет для ППО після атак РФ

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, хоча партнери надають Україні снаряди за графіком відповідно до витрат, дефіцит ракет для ППО присутній.

Речник Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у вівторок, 9 січня, підтвердив нестачу зенітних керованих ракет до систем протиповітряної оборони після останніх масованих атак Росії.

Він наголосив, що наразі Україна залежить від поставок західного озброєння, постачання боєприпасів відбувається нормовано згідно з витратами.

"У нас з’являється дедалі більше західної техніки, відповідно, вона потребує як обслуговування, ремонту, оновлення, поповнення, так і боєприпасів. Навіть радянські боєприпаси до зенітних керованих систем ми теж отримуємо від країн, які мають на озброєнні такі системи. Відбувається нормоване постачання згідно з витратами", - розповів Ігнат.

Проте, за його словами, протягом останніх трьох масованих атак Росії Україна витратила чималий запас ракет. "Одна більш потужна, потім йде тенденція до меншого застосування засобів повітряного нападу, все одно це великий розхід, і зенітних керованих ракет зокрема", - зауважив речник.

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Дефіцит озброєння є, попри нарощення виробництва

Хоча військові виробництва в Європі, США та інших країнах набирають обертів, продовжив він, дефіцит певного озброєння є все одно. "Тому дефіцит зенітних керованих ракет зрозуміло що є, ніхто цього не приховує. Тому і з'являються такі побоювання в західній пресі. Думаю, західні партнери добре проінформовані про стан справ у нас із засобами протиповітряної оборони", - наголосив Юрій Ігнат.

Під час комбінованої атаки 8 січня Росія випустила по Україні 51 ракету різного типу та вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силам оборони України вдалося знищити всі вісім дронів та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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Залужний закликав Захід надати більше засобів захисту неба

2 січня РФ ударила по Україні понад 130 ракетами та дронами. Українська ППО знищила 72 ракети: всі "Кинджали" і "Калібри" та 59 крилатих Х-101/Х-555/Х-55. Збиття усіх "Кинджалів" стало рекордом для Збройних сил України, наголосив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Водночас він закликав партнерів надати ще більше засобів ППО. 29 грудня РФ випустила по Україні 158 ракет і дронів. Протиповітряна оборона знищила 114 з них.

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