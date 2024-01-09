  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Ігнат розповів про дефіцит ракет для ППО після атак РФ

Анастасія Шепелева
9 січня 2024 р.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, хоча партнери надають Україні снаряди за графіком відповідно до витрат, дефіцит ракет для ППО присутній.

https://p.dw.com/p/4b1OG
Робота ППО за Києвом
Робота ППО за КиєвомФото: DW

Речник Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у вівторок, 9 січня, підтвердив нестачу зенітних керованих ракет до систем протиповітряної оборони після останніх масованих атак Росії.

Він наголосив, що наразі Україна залежить від поставок західного озброєння, постачання боєприпасів відбувається нормовано згідно з витратами.

"У нас з’являється дедалі більше західної техніки, відповідно, вона потребує як обслуговування, ремонту, оновлення, поповнення, так і боєприпасів. Навіть радянські боєприпаси до зенітних керованих систем ми теж отримуємо від країн, які мають на озброєнні такі системи. Відбувається нормоване постачання згідно з витратами", - розповів Ігнат.

Проте, за його словами, протягом останніх трьох масованих атак Росії Україна витратила чималий запас ракет. "Одна більш потужна, потім йде тенденція до меншого застосування засобів повітряного нападу, все одно це великий розхід, і зенітних керованих ракет зокрема", - зауважив речник.

Читайте також: Масовані ракетні удари. Наскільки стабільною є українська ППО

Дефіцит озброєння є, попри нарощення виробництва

Хоча військові виробництва в Європі, США та інших країнах набирають обертів, продовжив він, дефіцит певного озброєння є все одно. "Тому дефіцит зенітних керованих ракет зрозуміло що є, ніхто цього не приховує. Тому і з'являються такі побоювання в західній пресі. Думаю, західні партнери добре проінформовані про стан справ у нас із засобами протиповітряної оборони", - наголосив Юрій Ігнат.

Під час комбінованої атаки 8 січня Росія випустила по Україні 51 ракету різного типу та вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силам оборони України вдалося знищити всі вісім дронів та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Читайте також: Зеленський: РФ випустила по Україні 500 ракет і дронів за п'ять днів

Залужний закликав Захід надати більше засобів захисту неба

2 січня РФ ударила по Україні понад 130 ракетами та дронами. Українська ППО знищила 72 ракети: всі "Кинджали" і "Калібри" та 59 крилатих Х-101/Х-555/Х-55. Збиття усіх "Кинджалів" стало рекордом для Збройних сил України, наголосив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Водночас він закликав партнерів надати ще більше засобів ППО. 29 грудня РФ випустила по Україні 158 ракет і дронів. Протиповітряна оборона знищила 114 з них.

Читайте також: Чому пробуксовує постачання німецьких боєприпасів Україні

Хто, як і чим збивав ракети і "шахеди" над Києвом

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Будинок, зруйнований у місті Зміїв Харківської області внаслідок ракетного удару РФ 8 січня 2024 року

Ракетно-дроновий удар РФ по Україні: 4 загиблих, 45 поранених

Ракетно-дроновий удар РФ по Україні: 4 загиблих, 45 поранених

Внаслідок ракетно-дронового удару по Україні армією РФ вранці 8 січня загинули четверо цивільних, ще 45 людей поранені.
Конфлікти8 січня 2024 р.
Девід Петреус

Ексглава ЦРУ: Україні треба терміново посилити захист неба

Ексглава ЦРУ: Україні треба терміново посилити захист неба

На думку Петреуса, імовірним є те, що одного дня РФ вдасться розбити систему захисту України від повітряних атак. Тож союзники мають забезпечити Київ усім необхідним для унеможливлення цього, переконаний ексглава ЦРУ.
Політика8 січня 2024 р.
Системи Patriot допомогли українським оборонцям із збиттям балістичних ракет

ППО збиває 85 відсотків крилатих ракет і дронів - командувач Повітряних сил

ППО збиває 85 відсотків крилатих ракет і дронів - командувач Повітряних сил

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони збили 1709 російських ракет, стверджує командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Конфлікти31 грудня 2023 р.