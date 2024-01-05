США: Україну не фінансуватимуть військово на рівні 2022-2023

США не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, бо прагнуть допомогти їй розбудувати власну військово-промислову базу. Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу ввечері 4 січня.

Він наголосив, що жодних змін у стратегії США щодо допомоги Україні не відбулося: її підтримуватимуть "скільки буде необхідно", але додав, що це не означає підтримку фінансування на рівні 2022-2023 років.

"Ми не вважаємо, що в цьому є потреба, тому що мета полягає в тому, аби врешті-решт допомогти Україні стати на власні ноги й побудувати власну військово-промислову базу, щоб вона могла і фінансувати, і виробляти, і купувати озброєння самостійно", - сказав Міллер.

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Водночас речник Держдепартаменту зауважив, що поки цього не сталося, схвалення Конгресом США подальшої допомоги Україні - важливе. "Бо ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили", - пояснив він.

Міллер додав, що хоча президент РФ Володимир Путін не досягнув своїх цілей у війні проти України, ситуація на полі бою без додаткової підтримки США українців буде дуже складною.

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З тим, що зараз обстановка на фронті складається на користь Росії, він не погодився. За його словами, російській владі все важче вербувати солдатів у свою армію "на заміну тисячам і тисячам загиблих і поранених на полі бою".

Натомість Україні, як зауважив Міллер, вдалося не лише вистояти проти російської армії, відвоювати близько половини захопленої РФ на початку 2022 року території, але й розбудовувати на тлі війни свою економіку, здійснювати реформи, та заручитися підтримкою не лише США, але й всієї Європи.

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"На полі бою відбуватимуться події туди-сюди, коли кожна сторона здобуватиме або втрачатиме територію. Але якщо поглянути на кінцеву мету цієї війни, то цілком очевидно, що Україна вийде з неї незалежною, сильною, з покращеною економікою і з вектором на захід", - зазнаачив речник Держдепу.

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