Зеленський: РФ запустила 500 ракет і дронів за п'ять днів

З 29 грудня РФ випустила по Україні щонайменше 500 ракет та ударних дронів, повідомив Володимир Зеленський. Внаслідок останньої атаки загинули п'ятеро, поранені - 130. Іноземні держави засуджують дії Москви.

Протягом останніх п'яти діб російські війська випустили по території України щонайменше 500 ракет та ударних дронів, повідомив у вівторок, 2 січня, президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

"Дякую за суттєвий і різнобічний внесок Великобританії в міцність української ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами та ракетами. Обговорили продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ", - зазначив Зеленський у Telegram за підсумками перемовин.

Президент і прем'єр також відзначили "продуктивну роботу" над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах декларації країн Великої сімки (G7), узгодженої минулоріч на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі. "Маємо якнайшвидше її (двосторонню угоду - Ред.) фіналізувати", - зазначив українській лідер.

Крім того, Київ і Лондон скоординували позиції щодо української "формули миру" напередодні четвертої зустрічі на рівні радників, яка запланована на 14 січня у швейцарському Давосі. "Обговорили підготовку до глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами "формули миру", - додав Зеленський.

Вже 130 постраждалих внаслідок атаки РФ

Тим часом заступник голови Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив у Telegram, що станом на 18:15 відомо вже про п'ятьох загиблих і 130 поранених внаслідок ранкового маосованого повітряного удару РФ.

За його словами, пошкоджено понад 250 цивільних обʼєктів, зокрема, у Харкові постраждали 55 багатоповерхівок, у Київській області - 11 багатоквартирних та 16 приватних будинків.

Енергосистема України не зазнала критичних пошкоджень

Кулеба додав, що у Києві та області повністю відновлене електропостачання, однак в 67 будинках Соломʼянського району столиці досі відсутнє тепло, його мають відновити до ранку.

Своєю чергою голова правління національної енергогенеруючої компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький зауважив, що попри певні пошкодження та складнощі, які спричинила атака військ РФ, вона не несла критичної загрози для роботи енергосистеми. Тому немає потреби в запровадженні надзвичайного чи особливого стану в енергосистемі, наводить пресслужба компанії заяву Кудрицького, зроблену в ефірі національного телемарафону.

Мішель: Останні атаки свідчать про справжні наміри Москви

Свої оцінки останнім діям Москви продовжують надавати й представники іноземних держав і міжнародних організацій. Так, президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав особливо цинічними удари під час новорічних свят і запевнив, що Європейський Союз надалі підтримуватиме Україну.

"Для тих, хто вірить чуткам про те, що Росія справді зацікавлена в мирних переговорах, рекордна кількість безпілотників, випущених за останні 24 години по Україні, свідчить про справжні наміри Москви", - наголосив він у дописі в соцмережі X.

В міністерстві закордонних справ Франції рішуче засудили останню хвилю повітряних ударів військ РФ і наголосили, що Москва "продовжує свою стратегію терору, спрямовану на знищення цивільної інфраструктури України".

"Росія несе повну відповідальність за цю ескалацію, яка не має жодного виправдання і яка в першу чергу зачіпає мирне населення", - йдеться у заяві МЗС Франції.

Також підтримку Києву і засудження Росії висловив посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен, який відвідав житловий масив у Солом'янському районі, що постраждав внаслідок атаки РФ.

"Дозвольте мені запевнити жителів Києва й усіх українців, що ця мерзенна атака лише зміцнить нашу рішучість підтримувати боротьбу України за свободу, тому що ваша свобода - це також і наша свобода", - заявив посол.