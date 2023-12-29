Масований ракетний обстріл України 29 грудня: що відомо

Війська РФ обстріляли Україну ракетами і безпілотниками типу Shahed. У низці міст є загиблі та постраждалі. DW - про атаку та її наслідки.

"Наймасованіша атака з повітря" по території України. Так охарактеризували російський обстріл у п'ятницю, 29 грудня, Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). Під ударом ракет та дронів-камікадзе опинилися: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші українські міста. Відомо про десятки загиблих та поранених, а також пошкоджені житлові будинки, медичні заклади та цивільну інфраструктуру. DW - про атаку та її наслідки.

ЗСУ знищили 114 із 158 цілей

"Стільки червоного (ворожі цілі - Ред.) на наших моніторах дуже давно не було видно, коли все було фактично в повітряних цілях ворога в усіх областях, в усіх напрямках. Спершу "шахедами" вели розвідку боєм окупанти, далі вже запустили ракети різних типів. Традиційно вони кружляли, обходячи ті місця, де їх можуть збити, і таким чином заходили на ціль", - розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, окупанти запускали фактично увесь свій арсенал, окрім ракет "Калібр".

Росіяни атакували Україну 36 "шахедами" з північного та південно-східного напрямків, з подальшим рухом у західному напрямку, уточнюють у ПС ЗСУ. Згодом, близько третьої ночі, у повітря було піднято російську стратегічну авіацію - 18 бомбардувальників Ту-95МС. Вони вийшли на рубежі пуску через три години, запустивши не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Водночас з Курської області близько п'ятої ранку РФ застосувала далекі бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 у напрямку північних та центральних областей. Ще 14 ракет летіли по балістичній траєкторії - С-300/С-400/Іскандер-М - із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ. Усі вони вдарили по Харкову. О пів на сьому ранку також злетіли п'ять винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п'яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області. А із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

Загалом, за даними ПС ЗСУ, вночі РФ застосувала проти України 122 ракети різних типів та 36 дронів. Українській ППО вдалося збити 114 цілей - 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Примітно, що рівно рік тому російські окупанти так само атакували Україну ракетами та "шахедами". Тоді було запущено 69 повітряних цілей, а з яких ППО збила - 65.

Київ: пожежі та руйнування

По всій Україні повітряна тривога лунала з о півночі до самого ранку з невеликими перервами. В столиці загалом вона тривала майже п'ять годин. За даними київської влади, над містом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Втім, унаслідок атаки є руйнування й потерпілі. Так, вибухом було пошкоджено вестибюль станції метро "Лукʼянівська". Вже за кілька годин станція відновила роботу для перевезень пасажирів.

У Святошинському районі Києва через атаку РФ загорілася незаселена багатоповерхівка та три автомобілі, а в Дарницькому районі - пошкоджено житлову багатоповерхівку та один приватний будинок.

Влучання ракети в багатоповерхівку в Києві Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Також російський обстріл спричинив пожежу близько трьох тисяч квадратних метрів на складі в Подільському районі міста. В Шевченківському районі російська ракета влучила в дах недобудованого бізнес-центру. "Частково зруйновані верхні поверхи (з 10 по 8 поверхи). Сталися поодинокі загоряння на даху", - повідомив мер Києва Володимир Кличко. Також у цьому районі загорілися автівки на території гаража, нежитлова забудова та складські приміщення.

Нині відомо, що внаслідок ракетного удару в Києві загинуло щонайменше семеро людей і 30 отримали порання. Крім того, в Київській області було поранено людину, а також пошкоджено 11 приватних будинків та 11 автівок.

Читайте також:

Влучання у пологовий будинок у Дніпрі

Також під прицілом росіян опинилася Дніпропетровщина, над небом якої, за словами очільника ОВА Сергія Лисака, вдалося збити 18 ракет. Руйнувань і жертв не вдалося уникнути й тут. "У Дніпрі маємо "приліт" по торговельному центру. Виникла пожежа", - повідомив Лисак. Також у місті зруйнований вщент один приватний будинок, пошкоджені вісім адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки. Крім того, ушкоджень зазнав пологовий будинок, де здійнялася пожежа. Як уточнив мер Дніпра Борис Філатов, "ракета пройшла по дотичній", рятувальники витягли з будівлі чотирьох породіль. Також, за його словами, в місті вибито щонайменше дві з половиною тисячі вікон.

За даними місцевої влади, кількість жертв ракетного удару військ РФ по Дніпру зросла до шести, ще понад 30 людей - зазнали поранень. Крім того, постраждали дві людини та понівечено 13 приватних осель у Новомосковську, що неподалік Дніпра, наголосив Лисак.

Влучання в Одесі, серія "прильотів" у Харкові

Тим часом в Одесі росіяни поцілили у житлові будинки мирних жителів. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджено ліцей і 21 житловий будинок, серед яких два приватних, всі інші - багатоповерхівки. "За попередніми підрахунками, різного ступеня руйнувань зазнали близько 70 квартир", - написав він.

Унаслідок атаки, за даними Кіпера, загинуло щонайменше четверо людей, ще 22 - отримали поранення. Серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка.

У Харкові під час обстрілу загинуло три людини, ще 13 - зазнали поранень, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Це були працівники одного із цивільних підприємств", - написав він. Також, за його словами, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємства. Зокрема, у Обласному центрі онкології пошкоджено близько 70 вікон і дах.

Загалом РФ випустила по Харкову впродовж ранку, з 5-ї до 8-ї, понад 20 ракет: С-300, Х-22 та "Іскандер".

Загиблі на Львівщині та Запоріжжі

А от Львівщину росіяни атакували 14 ударними безпілотниками та 15 ракетами, повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, вдалося збити вісім дронів та 10 ракет. "Унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку на вулиці Хоткевича у Львові загинув 44-річний чоловік", - написав він.

Також, за даними Козицького, постраждали 30 осіб, зокрема двоє дітей. Крім того, зазнали руйнувань 18 житлових будинків, два ліцеї і дитсадок.

Не вдалося уникнути жертв і на Запоріжжі. За останніми даними, там кількість жертв сягнула щонайменше семи, ще 13 людей зазнали поранень, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. За його словами, війська РФ завдали по місту близько 10 ракетних ударів, одну ракету вдалося збити. "Гатили по Запоріжжю ракетами типу Х-22, Х-32, Х-101, а також "Циркон", - зазначив Малашко.

Під ударами опинилися території кількох підприємств міста, зруйновано приватний будинок, а одна з ракет влучила по відкритій місцевості. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів міста.

Окрім того, ушкоджень зазнали близько 20-ти гаражів, автозаправна станція і будівля готелю, уточнив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Удари по Черкащині та Сумщині

Крім того, під ударом військ РФ опинився Конотоп на Сумщині. Як повідомила Сумська ОВА, внаслідок ракетного обстрілу травмовано трьох людей, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто.

Також внаслідок ракетного удару були пошкоджені приватні будинки у місті Сміла на Черкащині, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Постраждало щонайменше дев'ятеро людей і зазнав руйнувань 51 приватний будинок.

Загалом, станом на 18-ту годину внаслідок ранкового масованого обстрілу в Україні налічується щонайменше 30 загиблих та 120 поранених. Втім, ця кількість може зрости, оскільки пошуково-рятувальні роботи у низці міст тривають.

Перебої зі світлом у чотирьох областях через обстріл РФ

Унаслідок масованого удару військ РФ було пошкоджено лінії електропередач у чотирьох областях - Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, повідомило міністерство енергетики України. Через це перебої з електроенергією відчули майже п'ять тисяч абонентів.

Попри наявні проблеми, в міненерго наголосили, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована, тож застосування планових відключень не заплановане.

Зеленський: Відповімо терористам на їхні удари

На тлі масованого обстрілу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ до "безперервної фінансової і військової підтримки України". "Нашою єдиною колективною відповіддю може і повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", - написав він в X.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський пообіцяв відповісти Росії за їхні повітряні удари. "Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти - і саме так і буде", - написав він у Telegram. Також Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих, і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.