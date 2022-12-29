Як Україна пережила десяту ракетну атаку з боку Росії

Україна пережила вже десяту масовану ракетну атаку з боку Росії. У Києві вибухи й постріли ППО було чутно між 8.30 і 9.30 годинами ранку. До цього, одразу після оголошення повітряної тривоги, більшість станцій метро вже працювали в режимі укриттів і були заповнені людьми.

Чимало людей розмістилось і в підземному вході до нещодавно відкритої для пасажирів станції "Майдан Незалежності". Черговий російський ракетний напад багато хто сприйняв як щось уже звичне - компанія з кількох чоловіків і жінок середнього віку розташувалася в метро на складаних стільцях і розігрувала партію в преферанс. На платформі група жінок співала колядки, діти гралися або дивилися мультфільми на планшетах.

Читайте також: Десята масована атака РФ: пошкоджені енергооб'єкти України

"Відчуваємо, що наше ППО нас захищає"

Після 9 години в метро раптово зникло світло й пропав інтернет. Люди вмикали ліхтарики й зберігали спокій. Але вже за кілька хвилин світло і зв'язок були поновлені. "Таке вже було. Ми вже звикли. До всього люди звикають", - сказала у розмові з кореспондентом DW жінка середнього віку, що ховалася в метро з двома дітьми.

Сорокалітній чоловік розповів, що поспішав на роботу, але мусив затриматись в укритті. "Начальство ставиться до цього з розумінням. Нам навіть радять у дні обстрілів залишатися вдома, але вітають, якщо хтось таки доїде до офісу", - сказав чоловік.

Уже після відбою 5-годинної повітряної тривоги, коли люди виходили з укриттів, молода жінка з дітьми розповіла DW, що скористалася бомбосховищем вже після першого гучного вибуху. "Діти трохи злякалися, але не дуже. Ми цього очікували. Вони (росіяни - Ред.) не можуть лишити нас в спокої. Але відчуваємо, що наше ППО нас захищає, тож будемо святкувати новий рік вдома. Свічки є, акумулятор для лампочок є, без світла можемо якийсь час перетерпіти", - сказала жінка, котра переїхала до Києва з Харкова.

У київському метро під час повітряної тривоги 29 грудня 2022 року Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

54 з 69 ракет знищені

За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, близько 5 години ранку в четвер, 29 грудня, в українському небі були знищені 11 безпілотників Shahed-131/136. Від 7 години Росія атакувала Україну крилатими ракетами. За офіційними даними, з 69 ракет, випущених росіянами, вдалося знищити 54. Але п'ять ракет, що долетіли до цілей, все ж таки завдали шкоди цивільним, промисловим та енергетичним об'єктам.

Російська армія й цього разу завдала ударів по Україні з безпечної відстані. За даними командування повітряних сил ЗСУ, крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 випускали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, крилаті ракети "Калібр" були випущені з кораблів у Чорному морі.

Підсумки чергового ракетного удару РФ по Україні

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про збиття над столицею 16 ракет. Водночас, за його словами, 40 відсотків споживачів після ракетної атаки залишилися без світла в зв'язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетики під час повітряної тривоги. "Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Тепло і воду місто подає в штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень", - написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Надійшла інформація, що уламки збитих над Києвом ракет пошкодили "промисловий об'єкт". Руйнувань зазнали два приватні будинки в Дарницькому районі столиці й припарковане коло них авто. Повідомляється про трьох поранених, серед яких 14 річна дівчинка. У Печерському районі Києва рештки російської ракети зруйнували дитячий майданчик.

У Харкові крім крилатих ракет зафіксоване ураження критичної інфраструктури зенітними ракетами С-300, що спричинилися до відімкнень світла й зупинки метро. В другій половині дня стали надходити нові повідомлення про обстріли Харкова російським військом.

Читайте також: Віцеканцлер ФРН: Росія прямує до поразки на полі бою

На Львівщині ракети, яких не вдалося збити українському ППО пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури й 90 відсотків міста залишилося без світла. "Є проблеми з водою", - повідомив мер міста Андрій Садовий. На Івано-Франківщині російська ракета вразила енергетичний об'єкт, а ще одна впала на приватний будинок, але не вибухнула. В Одеській області, де українські ППО збили 21 ракету, одна все ж таки пошкодила енергооб'єкт, що спричинило проблеми з водою та світлом. Уламками однієї зі збитих ракет пошкоджений житловий будинок.

Як написав радник глави офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter, російські ракети знову були скеровані "зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних".

Як звучить "Джавелін" та "Стінгер" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video