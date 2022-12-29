Віцеканцлер ФРН: Росія прямує до поразки на полі бою

У війні проти України справа йде до поразки Росії на полі бою. Про це заявив в інтерв'ю агентству dpa віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) із партії "Союз-90/Зелені", який одночасно обіймає посаду федерального міністра економіки та захисту клімату. Агентство цитує висловлювання Габека у четвер, 29 грудня.

"Ніхто не міг уявити собі, що 2022 рік закінчиться саме так", - зазначив німецький політик. Президент РФ Володимир "Путін програє цю війну на полі бою", додав він. За словами Габека, це пов'язано з тим, що українська армія отримує зброю з Європи, від країн НАТО та США і використовує цю зброю "вміло та стратегічно, розумно та героїчно". "Я виступаю за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", - сказав Габек. Ще до початку російської військової агресії він виступав за постачання озброєння Києву, нагадало dpa.

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Габек пообіцяв подальшу підтримку Києву

"Безумовно, будуть нові системи, подальша підтримка, проте її слід узгоджувати із союзниками", - зазначив заступник глави уряду ФРН.

США раніше підтвердили надання Києву батареї американського наземного мобільного зенітного ракетного комплексу протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності Patriot. Українських військових навчать роботі із нею.

У Берліні також повідомили про передачу Варшаві трьох систем ППО Patriot, які інтегрують у спільну систему НАТО.

На запитання, чи очікувати перекидання систем в Україну, Габек відповів: "Добре, що США постачають Patriot. Щодо Німеччини, то ми підтримуємо Україну, зокрема важкими озброєннями упродовж місяців, і продовжуватимемо це робити".

Берлін продовжуватиме виробляти боєприпаси для зенітних самохідних установок "Гепард", а також надасть Києву подальші системи протиповітряної оборони IRIS-T, зазначив Габек.

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Віцеканцлер: Характер оперативних завдань суттєво змінився

У жовтні віцеканцлер Габек зазначав, що він та співробітники його міністерства разом із колегами з інших країн ЄС займаються екстреним відправленням генераторів та трансформаторів в Україну для пом'якшення наслідків російських ударів по українській енергосистемі. Порівняно з вереснем характер розв'язуваних оперативних завдань суттєво змінився, констатував Роберт Габек.