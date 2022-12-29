  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Віцеканцлер ФРН Роберт Габек
Віцеканцлер ФРН Роберт ГабекФото: Political-Moments/IMAGO
ПолітикаНімеччина

Віцеканцлер ФРН: Росія прямує до поразки на полі бою

Катерина Вєнкіна | Роман Губа
36 хв. тому

Роберт Габек пообіцяв подальшу підтримку Києву, але заявив, що її слід погоджувати із союзниками Берліна.

https://p.dw.com/p/4LWV0

У війні проти України справа йде до поразки Росії на полі бою. Про це заявив в інтерв'ю агентству dpa віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) із партії "Союз-90/Зелені", який одночасно обіймає посаду федерального міністра економіки та захисту клімату. Агентство цитує висловлювання Габека у четвер, 29 грудня.

"Ніхто не міг уявити собі, що 2022 рік закінчиться саме так", - зазначив німецький політик. Президент РФ Володимир "Путін програє цю війну на полі бою", додав він. За словами Габека, це пов'язано з тим, що українська армія отримує зброю з Європи, від країн НАТО та США і використовує цю зброю "вміло та стратегічно, розумно та героїчно". "Я виступаю за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", - сказав Габек. Ще до початку російської військової агресії він виступав за постачання озброєння Києву, нагадало dpa.

Читайте також: Уряд Шольца рік при владі. Як його оцінюють у Німеччині

Габек пообіцяв подальшу підтримку Києву

"Безумовно, будуть нові системи, подальша підтримка, проте її слід узгоджувати із союзниками", - зазначив заступник глави уряду ФРН.

США раніше підтвердили надання Києву батареї американського наземного мобільного зенітного ракетного комплексу протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності Patriot. Українських військових навчать роботі із нею.

У Берліні також повідомили про передачу Варшаві трьох систем ППО Patriot, які інтегрують у спільну систему НАТО.

На запитання, чи очікувати перекидання систем в Україну, Габек відповів: "Добре, що США постачають Patriot. Щодо Німеччини, то ми підтримуємо Україну, зокрема важкими озброєннями упродовж місяців, і продовжуватимемо це робити".

Берлін продовжуватиме виробляти боєприпаси для зенітних самохідних установок "Гепард", а також надасть Києву подальші системи протиповітряної оборони IRIS-T, зазначив Габек.

Читайте також: Як Німеччина братиме участь у відбудові України

Віцеканцлер: Характер оперативних завдань суттєво змінився

У жовтні віцеканцлер Габек зазначав, що він та співробітники його міністерства разом із колегами з інших країн ЄС займаються екстреним відправленням генераторів та трансформаторів в Україну для пом'якшення наслідків російських ударів по українській енергосистемі. Порівняно з вереснем характер розв'язуваних оперативних завдань суттєво змінився, констатував Роберт Габек.

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетної атаки по Києву

Росія випустила по Україні 69 ракет, більшість збила ППО

Конфлікти26 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

За останні роки ціла низка російських активів в Україні перейшла під контроль громадян ЄС, до того не відомих широкому загалу. Зокрема, 5 українських обленерго

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Політика4 год. тому
Ukraine Region Cherson | Dorf Oleksandrivka

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Конфлікти16 год. тому19 фото
Німецькомовні газети не оминули увагою пропозицію Дмитра Кулеби

Преса про "мирний саміт": від схвалення до скепсису

Преса про "мирний саміт": від схвалення до скепсису

Політика18 год. тому
Протести в Ірані

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Політика21 год. тому
external

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Конфлікти22 год. тому02:09 хв.
На шляху з Ізюму до РФ, квітень 2022 року

Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

Політика23 год. тому
На головну сторінку