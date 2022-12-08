Уряд Шольца рік при владі. Як його оцінюють у Німеччині

У ФРН перший рік роботи "світлофорного" уряду минув під знаком війни Росії проти України. Як кабінет Олафа Шольца проявив себе на тлі цього конфлікту та пов'язаних із ним викликів?

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) перебуває у гармонії із самим собою. У своєму останньому відеоподкасті він чітко і без зайвих емоцій розповідає, чого досяг його уряд за перший рік при владі: "Підтримав Україну гуманітарно, фінансово та озброєнням, забезпечив надійність енергопостачання та створив законодавчу базу для розширення використання відновлювальних джерел енергії. Полегшив фінансове навантаження на громадян ФРН на тлі різкого зростання цін, збільшив мінімальну заробітну плату і досяг покращення соціальних виплат".

При цьому канцлер використовує такі формулювання: "Ми подбали про це - ми робимо це можливим - ми забезпечуємо - ми закладаємо фундамент". Малося на увазі при цьому наступне: "Ми тримаємо ситуацію під контролем, незважаючи на екзистенційну кризу, з якою не доводилося стикатися жодному федеральному уряду". Якби Олафу Шольцу потрібно було поставити шкільну оцінку діяльності "світлофорного" уряду, як називають коаліцію Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Союз-90 / Зелені" та Вільної демократичної партії (ВДП) через їхні партійні кольори, вона б виявилася непоганою.

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Невдоволені виборці

Чимало громадян, однак, вважають інакше. Уже кілька місяців правляча коаліція не отримує схвалення більшості в опитуваннях громадської думки. Паралельно з цим зріс рівень невдоволення урядом. Ті, хто вважає, що коаліція добре дає раду своїм обов'язкам - у меншості.

Урсула Мюнх вважає що німецький уряд задовільно впорався із надскладними викликами Фото: Eventpress Stauffenberg/ Eventpress/picture alliance

Політологиня, директорка Академії політичної освіти у місті Тутцінг на озері Штарнберг Урсула Мюнх (Ursula Münch), однак, не воліє судити надто суворо. "Я ставлю "світлофорному" уряду оцінку "задовільно", - говорить вона в розмові з DW. За її словами, перед кабінетом Олафа Шольца стоять великі та складні завдання. Замість того, щоб просто працювати в рамках коаліційної угоди, уряд гнучко реагував на ті чи інші обставини і відійшов від "багатьох політичних догм", пояснює експертка.

Урядова робота під час "зміни епох"

Урядова коаліція із трьох партій розпочала роботу 8 грудня 2021 року, назвавшись "коаліцією прогресу". Її члени обіцяли спрямувати всю свою енергію на модернізацію країни, зробити Німеччину більш кліматично нейтральною, більш цифровою та швидшою. У коаліційній угоді пункт за пунктом було викладено необхідні для цього кроки.

За два з половиною місяці, однак, світ став інакшим. Росія вторглася в Україну і дала початок "зміні епох", як це назвав канцлер ФРН, виступаючи в Бундестазі. Прямий наслідок цього розвитку: Шольц оголосив про виділення 100 мільярдів євро на модернізацію Бундесверу та про допомогу Україні.

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Канцлер маневрує

Розрив із колишньою державною доктриною Німеччини про неприпустимість постачання зброї до кризових регіонів боляче вдарив по СДПН та Зелених. Їм довелося відмовитися від своїх основних пацифістських переконань. Зелені досягли в цьому особливого успіху, і сьогодні вони є одними з найзапекліших прихильників поставок озброєнь в Україну. СДПН і канцлеру Шольцу, навпаки, довгий час дорікали через зайву нерішучість з цього питання.

Політологиня Урсула Мюнх так не думає. На її думку, правильним для уряду було "шукати золоту середину між підтримкою України та побоюваннями через можливе розширення війни". Не надто надихає, на її думку, те, що і європейські партнери ФРН, і США досі не знають напевно, "якої ж стратегії насправді дотримується федеральний канцлер".

Відмова від газу з Росії

Реакція Росії на підтримку Берліном України не забарилася. Поступово Німеччині, яка сильно залежала від постачання російського газу, перекрили вентиль, щоб тиснути на неї. У результаті ціни на енергоносії злетіли, спричинивши найвищу інфляцію за останні десятиліття.

Драматичні наслідки такого розвитку для держави, економіки та громадян відтоді є визначальними для уряду. Він ухвалив три пакети допомоги загальним обсягом близько 100 мільярдів євро. Крім того, 200 мільярдів євро було виділено на економічну "парасольку", покликану загальмувати зростання цін на газ, тепло та електроенергію. Не варто забувати і про кошти, надані компаніям, які постраждали від санкцій чи війни, а також про розміщення приблизно мільйона біженців з України, яких прийняла Німеччина, та догляд за ними.

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"Подвійний розмах" Шольца

Якщо підрахувати загальну суму запозичень, яку "світлофорній" коаліції довелося зробити у перший рік перебування при владі, вийде близько 500 мільярдів євро. Канцлер Шольц назвав це "подвійним розмахом", посилаючись на власний вислів "ромахнутись". Його він ужив ще 2020 року на посаді міністра фінансів, коли впроваджував фінансову допомогу для боротьби з наслідками пандемії COVID-19. Завжди розважливий і далекий від прояву емоцій Шольц вдається до таких формулювань, щоб посилити драматизм.

Водночас через складну фінансову ситуацію багато проєктів, передбачених коаліційною угодою, довелося відкласти. Однак, за словами політологині Мюнх, кожній з трьох коаліційних партій щось усе-таки вдалось протиснути. Особливо СДПН, яка домоглася запровадження соціальної допомоги під назвою "кошти для громадян" (Bürgergeld) та мінімальної заробітної плати.

"Своєю чергою Зелені можуть похвалитися тим, що зберегли курс на відмову від використання атомної енергії - хоча це дає їм перевагу лише в очах власних прихильників, а не у більшості населення", - нагадує Мюнх.

ВДП, яка розпочала роботу в уряді з метою упорядкувати державні фінанси, профілюватися важче. "До солідного бюджету ще далеко через кризу, а для інфраструктурних проєктів потрібні роки", - пояснює політологиня.

Коли канцлеру доводиться втручатись

На думку Мюнх, враховуючи неймовірні виклики, що стоять перед ним, "світлофорному" уряду слід було відмовитися і від інших своїх колишніх переконань. "На мій погляд, уряд досить часто губився у фундаментальних суперечках", - каже вона. У випадку подовження терміну роботи атомних електростанцій ці розбіжності зайшли так далеко, що канцлеру довелося сказати своє вагоме слово.

При цьому суперечки - це саме те, чого "світлофорний" уряд хотів уникнути за всяку ціну. Попри те, що СДПН, Зелені й ВДП є партнерами з дуже різними політичними переконаннями, вони обіцяли покинути свої розбіжності заради спільної мети. І, перш за все, не говорити одне про одного погано - особливо публічно.

Невдоволення у коаліції

Цей принцип не працював тоді, коли одна із партій відчувала, що залишається осторонь. Влітку, коли Зелені випереджали СДПН в опитуваннях, а рейтинг симпатій міністра економіки ФРН Роберта Габека (Robert Habeck) значно перевищував підтримку соціал-демократа Шольца, в СДПН іронізували: "Принцип Габека працює так: виступи на публіці - хоч знімай кіно, реалізація - сумнівна, а в результаті громадянам доводиться платити" .

Зелені на це відповідали, що "погані результати канцлера, його жалюгідні рейтинги в опитуваннях" не покращаться від "нелояльної поведінки та невдоволення у коаліції".

Економічні труднощі

Настав час різкого зростання цін на енергоносії і час, коли без масштабної фінансової допомоги з боку держави все зупиниться. Однак, на думку Урсули Мюнх, заморожування цін на газ та електрику у такій ситуації - не найкраще рішення. "Витрати на енергію покриваються за рахунок щедрих субсидій, але водночас дуже мало робиться для того, щоб збільшити пропозицію на ринку енергії, сприятливої для клімату", - нарікає вона.

Німецькому уряду непросто прокладати курс між партійними інтересами Фото: Sascha Steinach/picture alliance

У будь-якому випадку коаліції потрібно придумати щось інше, ніж нові і нові витрати, впевнена експертка: "У майбутньому кризи та побоювання населення щодо інфляції долатимуться не лише за допомогою дорогих трансфертних платежів".

У 2023 році ситуація може ускладнитися

Міністр фінансів ФРН і лідер ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner) наступного року має намір скласти більш збалансований бюджет і знову почати дотримуватися принципу обмеження запозичень. Але чи вдасться йому це? Дефіцит енергії збережеться. При цьому навесні, коли газові сховища знову спорожніють, потрібно буде знайти способи заповнити їх до кінця осені. Без постачання газу з Росії - це завдання не з легких.

Інфляція в найближчому майбутньому залишиться високою, економіці загрожує рецесія. Тож у другий рік роботи федеральний уряд, можливо, зіткнеться з набагато більшими труднощами, ніж у перший. У таких умовах канцлеру потрібно буде прагнути зберегти єдність коаліції та її відданість заданому курсу. А це - нелегке завдання. Імовірно, Олаф Шольц вирішуватиме цю проблему у властивому йому стилі, що виробився за десятиліття політичної кар'єри: з непохитністю, стоїцизмом і іноді - з часткою впертості.