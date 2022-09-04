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Крістіан Лінднер, Олаф Шольц та Роберт ҐабекФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

У ФРН погодили новий пакет підтримки населення на тлі кризи

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Аби полегшити життя населення на тлі зростання цін на енергоносії, лідери німецької урядової коаліції погодили новий пакет допомоги на 65 мільярдів євро.

https://www.dw.com/uk/u-frn-pogodili-novij-paket-pidtrimki-naselenna-rozmirom-65-milardiv-evro/a-63014292

Лідери правлячої коаліції у складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Зелених" та Вільної демократичної партії (ВДП) погодили третій пакет фінансової допомоги населенню розміром в 65 мільярдів євро. Це випливає з резолюції коаліції, опублікованої у неділю, 4 вересня.

"Очікуване високе зростання цін для громадян і підприємств у сфері енергоспоживання потрібно пом'якшити. Це також підтримає економіку та ринок праці, оскільки громадяни продовжать споживати, а підприємства - інвестувати", - йдеться у тексті документа.

Серед заходів, які планують вжити - запобігання зростанню цін на електроенергію та обмеження розміру тарифів за користування енергомережами.

Крім того, для електрогенеруючих об'єктів з низьким рівнем витрат запровадять ліміт максимальної виручки. На додачу правляча коаліція "твердо вирішила" обкласти податком так званий надприбуток, зокрема великих енергетичних корпорацій. Водчас наявні програми допомоги за лінією рамкової програми Єврокомісії для компаній, що потребують підтримки, подовжять до 31 грудня 2022 року.

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Також, якщо Брюссель не запровадить заходи на ринку електроенергії на рівні усього ЄС, Берлін "внесе корективи до структури ринку електроенергії" щоб полегшити навантаження на споживачів, зауважується в резолюції.

Збільшення й реформа соціальних виплат

Там також вказується, що житлову субсидію планують поширити на два мільйони людей проти нинішніх 640 тисяч, а 1 грудня виплатити додаткові 300 євро пенсіонерам на покриття плати за електроенергію та витрат на опалення. Студентам обіцяють одноразову виплату на суму 200 євро.

З 1 січня соціальна допомога тим безробітним, які тривалий час не можуть знайти роботу, матиме іншу назву (Bürgergeld замість нинішнього Arbeitslosengeld II краще відомого як Hartz IV - Ред.) й буде збільшена до майже 500 євро, а розмір підтримки на першу та другу дитину зросте ще на 18 євро в місяць.

Ще в уряді вирішити відмовитися від оподаткування пенсійних внесків у 2023 році, це за попередніми підрахунками, дозволить полегшити навантаження на громадян на суму приблизно 5 мільярдів євро.

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