Уряд ФРН на чолі з Шольцом - кращий, ніж його репутація

Правляча коаліція соціал-демократів, зелених та лібералів керує Німеччиною з 8 грудня 2021 року. Попри всю критику - їй є чим пишатися, вважає Марсель Фюрстенау.

Представники правлячої коаліції Німеччини (зліва направо): міністр фінансів Крістіан Лінднер, канцлер Олаф Шольц, міністерка закордонних справ Анналена Бербок та міністр економіки Роберт Габек Фото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Теорія завжди, мій друже, сіра - ця буденна мудрість від найвідомішого німецького поета Йоганна Вольфґанґа фон Ґете драматично підтвердилася для канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) та його коаліції. Адже акліматизації та пільгового періоду вони не мали. Реальність така: строката трійка соціал-демократів (червоний колір партії), зелених та лібералів (жовтий колір партії) - відома у Німеччині як "світлофор" - керує країною у надзвичайному режимі щонайменше з 79-го дня перебування при владі.

Зміна епох - для всіх

У цей день, 24 лютого 2022 року, Росія напала на Україну. Соціал-демократ Олаф Шольц, перший глава уряду Німеччини після 16 років правління християнської демократки Анґели Меркель (Angela Merkel), незабаром оголосив у Бундестазі про "зміну епох". Це тверезе, точне і загальнозрозуміле словосполучення про те, що спричинив президент Росії Володимир Путін своєю війною проти сусідньої країни - у себе на батьківщині, в Україні, у Німеччині, в усьому світі.

Оглядач DW Марсель Фюрстенау Фото: DW

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Згідно з коаліційною угодою уряд у Берліні вбачає себе "альянсом за свободу, справедливість і стабільність". Відповідати цій заяві під час війни та після пандемії COVID-19 - Геркулесове завдання, яке уряд Шольца поки що виконує добре, попри всю зрозумілу критику в деталях. А коли це необхідно, як-от у коаліційній суперечці щодо подовження термінів експлуатації атомних електростанцій, канцлер ставить крапку й демонструє лідерство.

Німеччина передбачувана

ФРН однозначно зміцніла у сфері зовнішньої та безпекової політики. Як би хто особисто не ставився до гігантського збільшення військових витрат, у Північноатлантичному оборонному альянсі (НАТО) це є вагомою ознакою надійності та солідарності. Це сигнал, який виходить головним чином від зелених ("Союз 90/Зелені") - партії з пацифістським корінням, яка під час її заснування у 1980 році вимагала розпуску НАТО!

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Глава уряду Олаф Шольц заслуговує на похвалу за протистояння часом кричущим закликам до надання Україні дедалі більшої кількості озброєнь. При цьому не може бути й мови про те, що Німеччина під його керівництвом залишається нерухомою на цьому (воєнному) полі. Поки канцлер та уряд координують свої дії на міжнародному рівні, курс є правильним. Коли йдеться про війну і мир, його спокійні інтонації благодатно вирізняються з риторичного барабана тих, для кого дипломатія, вочевидь, стала іноземним словом.

Незамінні програми допомоги

Та і в інших аспектах правляча коаліція в Німеччині має що показати, незважаючи на війну і саме через неї: насамперед заслуговують на шану гігантські програми допомоги, спрямовані на пом'якшення наслідків масового підвищення цін на енергоносії та інфляції. За цей час ці пакети допомоги становили понад 200 мільярдів євро, що принесло користь як населенню, так і економіці.

Для цього міністру фінансів Крістіану Лінднеру (Christian Lindner) довелося перестрибнути через свою тінь. Хоча ліберальний політик формально дотримується у федеральному бюджеті закріпленого в Основному законі боргового гальма, кредити, визначені як спеціальні активи, також залишаються тим, чим вони є: боргами. І вони звужують фінансову свободу дій на найближчі роки. Проте діяти прагматично - правильно, особливо під час війни та кризи.

На цей уряд можна покластися

Не може бути нічого гіршого, як саме зараз через партійну політику чи навіть ідеологію не побачити за деревами лісу. Звісно, між трьома партіями, що керують Німеччиною вже рік, теоретично багато розбіжностей.

Однак на практиці і в скрутну хвилину вони об'єднуються у важливих питаннях. Та чи інша публічна суперечка цього факту не змінює.

Хочеться вірити, що соціал-демократи, зелені та ліберали не надто хвилюватимуться через низькі результати опитувань. В останньому соціологічному дослідженні Deutschlandtrend їхній сукупний рейтинг складає лише 41 відсоток, а роботою уряду задоволені лише 30 відсотків опитаних. Ці показники можуть дуже швидко знову покращитися.

Належне врядування виражається також у серйозному ставленні до настроїв, їх зважуванні та ухваленні виважених рішень. І в цьому контексті Олаф Шольц і його "світлофорна" коаліція, попри все, досі, через рік після приходу до влади, є найкращим вибором - з національної та міжнародної точок зору.

Інші країни хотіли б бути дещо більш німецькими

Погляд на Німеччину ззовні все одно позитивніший, ніж зсередини. Політична турбулентність, подібна до тієї, яку переживають у Європі Великобританія, Італія чи Швеція, навряд чи можлива в Берліні. Навіть по той бік Атлантики багато людей у США чи Бразилії були б щасливі, якби їхні політичні умови були трохи більш німецькими. І в Німеччині ніхто не повинен нехтувати цим, оцінюючи діяльність власного уряду.

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