Уряд ФРН схвалив продовження роботи АЕС до квітня

Рішення щодо атомних електростанцій ухвалене на тлі надзвичайної ситуації через енергетичну кризу, наголосили в уряді. АЕС у країні остаточно відключать в середині квітня.

Уряд ФРН на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною Росії проти України, переніс відмову від атомної енергетики до середини квітня 2023 року. Рішення продовжити термін експлуатації трьох атомних електростанцій, що залишилися у ФРН, ухвалено на засіданні уряду в Берліні в середу, 19 жовтня. Таким чином уряд затвердив відповідне розпорядження, віддане напередодні канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Члени уряду від партії Зелених Роберт Габек (Robert Habeck) та Штеффі Лемке (Steffi Lemke) наголосили, що рішення продовжити експлуатацію АЕС у Німеччині ухвалено на тлі надзвичайної ситуації з енергопостачанням і що не пізніше 15 квітня виробництво електрики з атомної енергії припиниться назавжди. Габек, який обіймає посади віцеканцлера та міністра економіки ФРН, застеріг партнерів по коаліції з-поміж вільних демократів від спокуси продовжити роботу АЕС і після 15 квітня.

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Нового рішення про продовження експлуатації АЕС не буде

"Я виходжу з того, що Вільна демократична партія (ВДП) виконуватиме договір і не підірве репутацію федерального канцлера", - сказав Габек, пояснивши, що рішення Шольца про продовження терміну експлуатації АЕС одночасно означає остаточне відключення цих станцій від мережі 15 квітня.

Своєю чергою офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) запевнив, що рішення про остаточне відключення АЕС до 15 квітня залишається чинним. Із цим, за словами Гебештрайта, згодні всі члени федерального уряду.