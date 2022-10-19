  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Атомна електростанція в Лінгені, західна Німеччина
Атомна електростанція в Лінгені, західна НімеччинаФото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Уряд ФРН схвалив продовження роботи АЕС до квітня

Сергій Ромашенко | Олександр Куницький
2 год. тому

Рішення щодо атомних електростанцій ухвалене на тлі надзвичайної ситуації через енергетичну кризу, наголосили в уряді. АЕС у країні остаточно відключать в середині квітня.

https://p.dw.com/p/4IR2i

Уряд ФРН на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною Росії проти України, переніс відмову від атомної енергетики до середини квітня 2023 року. Рішення продовжити термін експлуатації трьох атомних електростанцій, що залишилися у ФРН, ухвалено на засіданні уряду в Берліні в середу, 19 жовтня. Таким чином уряд затвердив відповідне розпорядження, віддане напередодні канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Члени уряду від партії Зелених Роберт Габек (Robert Habeck) та Штеффі Лемке (Steffi Lemke) наголосили, що рішення продовжити експлуатацію АЕС у Німеччині ухвалено на тлі надзвичайної ситуації з енергопостачанням і що не пізніше 15 квітня виробництво електрики з атомної енергії припиниться назавжди. Габек, який обіймає посади віцеканцлера та міністра економіки ФРН, застеріг партнерів по коаліції з-поміж вільних демократів від спокуси продовжити роботу АЕС і після 15 квітня.

Читайте також: Де німці беруть електроенергію в умовах енергокризи?

Нового рішення про продовження експлуатації АЕС не буде

"Я виходжу з того, що Вільна демократична партія (ВДП) виконуватиме договір і не підірве репутацію федерального канцлера", - сказав Габек, пояснивши, що рішення Шольца про продовження терміну експлуатації АЕС одночасно означає остаточне відключення цих станцій від мережі 15 квітня.

Своєю чергою офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) запевнив, що рішення про остаточне відключення АЕС до 15 квітня залишається чинним. Із цим, за словами Гебештрайта, згодні всі члени федерального уряду.

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Дрон-камікадзе під час атаки в небі над Києвом 17 жовтня

ЄС введе нові санкції проти Ірану через передачу дронів РФ

Конфлікти1 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Після ракетних ударів Росії по Львову

"ЄС має посилити допомогу Києву з відбудови енергетики"

"ЄС має посилити допомогу Києву з відбудови енергетики"

Економіка8 год. тому
Франкфуртський книжковий ярмарок: без Росії, але з Україною

Франкфуртський книжковий ярмарок: без Росії, але з Україною

Франкфуртський книжковий ярмарок: без Росії, але з Україною

Культура10 год. тому
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО: Путіну не вдасться зламати волю народу України

Генсек НАТО: Путіну не вдасться зламати волю народу України

Політика10 год. тому
Unternehmensbild Diehl Defence | Thema - Ukraine erhält Luftverteidigungssystem Iris-T aus Deutschland

Яку зброю Німеччина вже надає Україні, а яку - ще ні

Яку зброю Німеччина вже надає Україні, а яку - ще ні

Конфлікти15 год. тому
Святкування відключення АЕС Гронде в 2021 році

Атомна енергетика в Німеччині - від любові до ненависті

Атомна енергетика в Німеччині - від любові до ненависті

Економіка18 жовтня 2022 р.16 фото
Жінки демонструють за право на аборти

У Польщі судять активістку за пособництво в аборті

У Польщі судять активістку за пособництво в аборті

Суспільство18 жовтня 2022 р.
На головну сторінку