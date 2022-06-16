 Як війна в Україні змінила роль Німеччини на світовій арені | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.06.2022

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Європа

Як війна в Україні змінила роль Німеччини на світовій арені

Вторгнення Росії в Україну спонукало Німеччину відмовитися від багаторічної зовнішньополітичної стриманості. DW - про виступ у Бундестазі німецького канцлера Олафа Шольца напередодні трьох самітів: ЄС, G7 та НАТО.

Солдат Бундесверу під час операції НАТО

Бундесвер гарантуватиме безпеку не лише Німеччини, а й партнерів по НАТО

"З нашою країною пов'язують великі очікування, і ми готові взяти на себе таку відповідальність". Такими словами канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) завершив свою урядову заяву, присвячену трьом майбутнім самітам, які відбудуться найближчими днями, - Європейського Союзу в Брюсселі, Великої сімки (G7) у німецькому Ельмау і НАТО в Мадриді.

Виступаючи в середу, 22 червня, у Бундестазі, глава німецького уряду фактично зробив заявку на провідну роль Німеччини, щонайменше, у Європі - як-то в питаннях формування політики ЄС щодо Росії, гарантування безпеки європейських союзників по НАТО, прийому до Євросоюзу нових членів, створення спеціального фонду для післявоєнного відновлення України чи розв'язання проблеми дефіциту зерна внаслідок війни Росії проти України.

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Особлива відповідальність Німеччини за безпеку в Європі

Про спричинену цією війною зміну епох Шольц уперше заявив ще 27 лютого - через три дні після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Тепер канцлер "розшифрував", якою він бачить цю зміну віх і що вона означає для Німеччини.

"У найгострішій за кілька десятиліть кризі безпеки Європи Німеччина - в економічному сенсі найсильніша європейська країна і країна з найчисельнішим у ЄС населенням - бере на себе абсолютно особливу відповідальність. Причому не лише за свою власну безпеку, але й за безпеку своїх союзників", - заявив Шольц і, маючи на увазі країни Балтії та Східної Європи, пообіцяв "захищати кожен квадратний метр території Альянсу". "Наші партнери по НАТО на Сході Європи, - додав він, - можуть покластися на Німеччину".

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Центральним елементом нової політики НАТО та ЄС у питаннях гарантування безпеки, за його словами, стане новий курс щодо Росії. Шольц нагадав, що у 2010 році стратегічною метою Німеччини та Євросоюзу було названо досягнення партнерства з Росією. "Така концепція в найближчому майбутньому неможлива щодо путінської агресивної імперіалістичної Росії", - констатував канцлер.

Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, 22 червня 2022 року

Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, 22 червня 2022 року

Він не сумнівається, що саміт НАТО продемонструє "згуртованість і рішучість" Альянсу, що його членами скоро стануть також Швеція та Фінляндія, а саміт ЄС одностайно підтримає заявки України та Молдови на статус кандидата у члени Євросоюзу.

"Путін колосально помилився в оцінці ситуації"

Війну Росії проти України він назвав "нещадною", а також "варварським злочином", Україні пообіцяв всебічну підтримку у відбитті агресії. "Ми й надалі надаватимемо Україні допомогу великого обсягу - фінансову, економічну, політичну і не в останню чергу поставками озброєнь, причому доти, доки Україна потребуватиме нашої підтримки, - заявив Шольц. - До тих пір, поки Путін нарешті не зрозуміє, наскільки колосально він помилився в оцінці ситуації".

Раніше цього дня, відповідаючи на запитання депутатів Бундестагу, міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) розповіла, що ще до кінця червня українських військовослужбовців почнуть навчати в Німеччині поводженню з ракетними системами залпового вогню Mars II, розробленими у США спеціально для ураження танків супротивника. По три такі установки української армії передадуть Німеччина та Великобританія, чотири - Сполучені Штати Америки.

У вівторок, 21 червня, німецький уряд вперше опублікував список озброєнь, які Німеччина вже передала чи пообіцяла поставити Україні. У цьому списку, розміщеному на урядовому сайті, поки що немає ні бронетранспортерів Marder, ні танків Leopard, які Київ теж попросив у Берліна. Це прохання Німеччина досі не задовольнила.

Як пояснила Ламбрехт, країни НАТО вирішили поки що не передавати Україні танків західного виробництва. Marder та Leopard, за словами міністерки, належать до категорії саме танків. На відміну від зенітних установок Gepard, які передали Україні, хоча зовні вони дуже схожі на танки, а калібр їхніх зеніток навіть більший, ніж гармат на бронетранспортерах Marder.

MLRS - такі системи залпового вогню Україна отримає від Німеччини, Великобританії та США

Такі системи залпового вогню Україна отримає від Німеччини, Великобританії та США

Німеччина у новій системі світових координат

Про зміну епох на тлі війни Росії проти України, нову більш відповідальну роль ФРН на європейській та світовій арені говорить не тільки канцлер Олаф Шольц, але і в його Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН). Вельми прикметною в цьому сенсі є промова, з якою напередодні урядової заяви Шольца виступив співголова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) у близькому до цієї партії Фонді імені Фрідріха Еберта (Friedrich-Ebert-Stiftung).

Як і канцлер через три дні після початку війни в Україні, Клінґбайль говорив про те, що відбувається "зміна епох". При цьому Клінґбайль цілком однозначно пояснив, що це, на його думку, означає для Німеччини. Так, вважає співголова СДПН, "після майже 80 років стриманості тепер Німеччина отримала нову роль у міжнародній системі координат". Країна, за його словами, повинна претендувати на статус "держави, що лідирує".

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Іншими словами, розв'язавши агресивну війну проти сусідньої країни, російський президент своїми руками позбавив Німеччину комплексу історичної відповідальності за злочини "третього рейху" і самообмежень. Путін підвів остаточну риску під тим періодом, який тривав кілька десятиліть і який у Європі було заведено називати повоєнним, маючи на увазі Другу світову війну.

Новий погляд соціал-демократів на військову силу

Однак німецькі соціал-демократи переглядають свої погляди не лише на зовнішню, але й на внутрішню, зокрема, оборонну політику ФРН. Клінґбайль виступає за "нову нормальність" у ставленні німців до власних збройних сил, за "виявлення поваги і вдячності тим, хто служить нашій країні й готовий піти на останню крайність".

Для СДПН, партії, яка завжди вважала себе "партією миру", була схильною до пацифізму і радше критично ставилася до всього військового, така заява багато важить. Можна нагадати, що ще зовсім недавно СДПН виступала проти закупівель ударних безпілотників або оснащення озброєнням тих, що були наявні в Бундесвері.

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Вона була проти придбання замість застарілих "Торнадо" нових винищувачів-бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю. Проти розробки разом із Францією танка - наступника "Леопарда". Нині ж, говорить Клінґбайль, політика збереження миру означає, що і "військова сила має розглядатися у якості легітимного засобу здійснення політики". 

Німецько-французький ядерний тандем?

Визнають у СДПН і великі помилки, яких припускалися в минулому стосовно Росії і країн Східної Європи. "Ми не помітили, що ситуація давно розвивається інакше, нам варто було по-іншому сприймати сигнали з Росії, - говорить Клінґбайль. - Коли ми чуємо із країн Балтії або Польщі, що вони бояться стати наступними цілями Росії, ми маємо серйозно до цього ставитися".

Проте одне табу для співголови СДПН залишається в силі: безпосередня участь Німеччини у ядерному стримуванні. Багато німецьких експертів давно вимагають хоча б почати дискусію про створення німецько-французького атомного тандему, аби знизити європейську залежність від американської ядерної парасольки. Однак на цю тему Ларс Клінґбайль (поки що) говорити не хоче. 

Дивитись відео 06:29

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  • Літак із військовою допомогою Україні на аеродромі в польському місті Жешув

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Черговий літак із військовою допомогою Україні

    Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.

  • Буксирована гаубиця М777

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця М777

    Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.

  • Танк Т-72 чеської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Танки Т-72

    Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.

  • Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.

  • Зенітно-ракетний комплекс С-300 Росії в Сирії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Зенітно-ракетний комплекс С-300

    Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

  • Літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone

    Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

  • Самохідна артилерійська установка PzH 2000 під час навчань Бундесверу

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самохідна артилерійська установка PzH 2000

    Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

  • Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire польської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire

    Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.

  • Буксирована гаубиця FH70 на навчаннях японських сил самооборони

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця FH70

    Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

  • Американський військовий запускає безпілотник Switchblade

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Бойові безпілотники Switchblade

    Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

  • Американські військові в Йорданії поряд із реактивною системою залпового вогню HIMARS

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню HIMARS

    Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.

    Автор: Віталій Кропман


Аудіо й відео до теми

Німецька зброя для України: що саме постачають німці і коли? (22.06.2022)  

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Докладно

Солдат Бундесверу під час операції НАТО

Як війна в Україні змінила роль Німеччини у світі

Агресія РФ спонукала ФРН відмовитися від зовнішньополітичної стриманості. DW - про заяву канцлера Олафа Шольца.  

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